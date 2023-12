Discorso di Mattarella: "Tanta violenza. Tutti possono fare qualcosa"

Il messaggio alla nazione del Presidente Sergio Mattarella ha parlato al cuore degli italiani con una dichiarazione ben specifica. Vediamo cosa ha detto.

La guerra e le violenze

Il primo e predominante tema toccato da Mattarella è stato quello della violenza, delle guerre e dei conflitti:

"Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana. La violenza. Anzitutto, la violenza delle guerre. Di quelle in corso; e di quelle evocate e minacciate. Le devastazioni che vediamo nell’Ucraina , invasa dalla Russia, per sottometterla e annetterla. L’orribile ferocia terroristica del 7 ottobre scorso di Hamas contro centinaia di inermi bambini, donne, uomini, anziani d’Israele. Ignobile oltre ogni termine, nella sua disumanità. La reazione del governo israeliano, con un’azione militare che provoca anche migliaia di vittime civili e costringe, a Gaza, moltitudini di persone ad abbandonare le proprie case, respinti da tutti. La guerra, ogni guerra genera odio. E l’odio durerà, moltiplicato, per molto tempo, dopo la fine dei conflitti. La guerra è frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali. Dotati di pari dignità. Per affermare, invece, con il pretesto del proprio interesse nazionale, un principio di diseguaglianza. E si pretende di asservire, di sfruttare. Si cerca di giustificare questi comportamenti perché sempre avvenuti nella storia. Rifiutando il progresso della civiltà umana. Il rischio, concreto, è di abituarsi a questo orrore. Alle morti di civili, donne, bambini. Come sempre più spesso accade nelle guerre. Alla tragica contabilità dei soldati uccisi. Reciprocamente presentata; menandone vanto. Vite spezzate, famiglie distrutte. Una generazione perduta. E tutto questo accade vicino a noi. Nel cuore dell’Europa. Sulle rive del Mediterraneo. Macerie, non solo fisiche. Che pesano sul nostro presente. E graveranno sul futuro delle nuove generazioni. Di fronte alle quali si presentano oggi, e nel loro possibile avvenire, brutalità che pensavamo, ormai, scomparse; oltre che condannate dalla storia. La guerra non nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi, che ne sono lo strumento di morte. Così diffuse. Sempre più letali. Fonte di enormi guadagni. Nasce da quel che c’è nell’animo degli uomini. Dalla mentalità che si coltiva"

Un appello particolare ai giovani

Il Presidente, inoltre, ha parlato abbondamentemente (tracciandone un quadro ben definito) della situazione dei femminicidi in Italia, con un appello ai giovani: "L'amore non è possesso".

"Vediamo e incontriamo la violenza anche nella vita quotidiana, anche nel nostro paese, quando prevale la ricerca, il culto della conflittualità, piuttosto che il valore di quanto viene in comune, sviluppando confronto e dialogo. La violenza, penso a quella più odiosa sulle donne. Vorrei rivolgermi ai miei più giovani, cari ragazzi. Ve lo dico con parole semplici: l’amore non è egoismo, dominio, ma inteso orgoglio. L’amore, quello vero , è rispetto e dono, gratuità, sensibilità. Penso anche alla violenza verbale e all’espressione di denigrazione, di odio, che si presentano sovente nella rete. Penso alla violenza che qualche gruppo di giovani sembra coltivare, talvolta come espressione di rabbia, di risentimento che cresce nelle periferie, sotto il peso spesso dell’indifferenza e del senso di abbandono. Penso alla pessima tendenza di identificare avversari o addirittura nemici, verso i quali praticare forme di aggressività, anche attraverso le accuse più gravi e infondate, spesso travolgendo il confine che separa il vero dal falso."

E ancora, sui giovani:

"Abbiamo bisogno dei giovani, delle speranze che coltivano, della loro capacità di cogliere il nuovo. Dipende da tutti noi far prevalere i motivi di allarme e le opportunità di progresso scientifico, di conoscenza e dimensione umana. Quando la nostra Costituzione parla di diritti, il verbo "riconoscere" significa che i diritti umani sono nati prima dello Stato, ma anche che in una democrazia si nutre prima di tutto della capacità di ascoltare, coraggio per ascoltare e vedere senza filtri le situazioni spesso ignorate che ci pongono di fronte a una realtà a volte difficile da accettare e affrontare."

L'ascolto come valore per il futuro

Nelle ultime battute del suo discorso, il Capo di Stato non ha mancato di sottolineare l'importanza dell'ascolto come valore, ripercorrendo i suoi incontri durante il 2023:

"Come cittadini, dobbiamo ascoltare, partecipare e cercare con determinazione e pazienza perché unisce. La forza della Repubblica e la sua unità non sono il risultato di un potere che si impone, ma un modo di essere, un atteggiamento che accomuna. Ci riconosciamo nei valori fondanti per una civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace. Questi valori, che la Costituzione pone alla base della nostra convivenza, appartengono all'identità stessa dell'Italia.

Durante l'anno che si conclude, ho visto questi valori testimoniati da tanti concittadini. Li ho incontrati nella composta pietà di Argenta, a Cutro, li ho riconosciuti nell'operosa solidarietà dei ragazzi di tutta Italia che, sui luoghi devastati dall'alluvione, spalavano il fango e cantavano "Romagna mia". Li ho letti negli occhi e nei sorrisi dei ragazzi con autismo che lavorano con entusiasmo, promossi da un gruppo di sognatori che cambiano la realtà, o di quelli che lo fanno a Casal di Principe, laddove i beni confiscati alla Camorra sono diventati strumenti di riscatto civile, di impresa sociale e diffusione della cultura.

Tenendo viva la lezione di legalità di Don Diana, ho visto il radunarsi spontaneo di tante ragazze dopo i terribili episodi di brutalità, donne con l'intento di dire basta alla violenza e di ribellarsi a una mentalità di sopraffazione. Nella passione civile di persone che, non lontano dai riflettori della notorietà, lavorano per dare speranza e dignità a chi è in carcere o a chi ha lasciato il proprio lavoro per dedicarsi ai bambini, ragazzi, mamme in gravi difficoltà.

A tutti loro esprimo la riconoscenza della Repubblica perché nelle loro storie raccontano già il nostro futuro. Ci dicono che uniti siamo forti. Partecipare significa farsi carico della propria comunità, ciascuno per la sua parte. Contribuire alla vita e al progresso della Repubblica e della patria non può che suscitare orgoglio negli italiani.

Ascoltare, quindi partecipare, cercare con determinazione e pazienza perché unisce. La forza della Repubblica e la sua unità non sono il risultato di un potere che si impone. L'unità della Repubblica è un modo di essere, intende la comunità nazionale, uno stato d'animo, un atteggiamento che accomuna perché si riconosce nei valori fondanti per una civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace. I valori che la Costituzione pone a base della nostra convivenza e che appartengono all'identità stessa dell'Italia.”