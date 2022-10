Giorgia Meloni ha tenuto questa mattina alla Camera il suo discorso programmatico di Governo sul quale chiede la fiducia. Un discorso lungo, articolato che ha toccato tanti temi dalle priorità di Governo e per il paese.

Meloni ha poi depositato il discorso anche al Senato. Oggi è in programma il dibattito alla Camera e il voto di fiducia è previsto per la serata di oggi. Mentre al Senato si aprono i lavori domani alle 13. Ecco le prime reazioni dei leader politici al discorso di Meloni.

Il discorso della premier Meloni alla Camera, Matteo Salvini: ”Bellissimo il discorso di Giorgia”

Matteo Salvini era seduto accanto a Giorgia Meloni alla Camera. Il leader della Lega oggi vice premier e ministro delle Infrastrutture ha poi scritto sui social network parole importanti per il discorso dell'alleata di Governo:

Bellissimo il discorso di Giorgia.

"Musi lunghi a sinistra, continua Salvini, speranza e fiducia per gli Italiani".

"Ribaditi impegni su tasse, pensioni, lavoro, sicurezza, autonomia e riforme. Per quanto mi riguarda: sbloccare cantieri e opere pubbliche ferme e attese da anni, creando lavoro e ricchezza, sarà il mio impegno giorno e notte”.

A chi gli chiede se abbia condiviso anche la parte sull'immigrazione, il leader della Lega si è limitato a ripetere: "Bellissimo discorso".

Il discorso della premier Meloni alla Camera, Giuseppe Conte: ”Dalla presidente Meloni oltre un'ora di vuota retorica”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che interverrà più tardi nel pomeriggio nel corso del dibattito per la fiducia alla Camera ha anticipato sui social network il suo intervento che non è assolutamente tenero nei confronti della presidente del Consiglio:

”Dalla presidente Meloni oltre un'ora di vuota retorica, scrive Conte, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra. I cittadini però non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per carobollette e crisi energetica. Meno male che erano 'pronti'".

Il discorso della premier Meloni alla Camera, Carlo Calenda: ”Il discorso di Meloni infinita lista della spesa. Una noia mortale”

Anche Carlo Calenda, leader del Terzo Polo e di Azione non ci va leggero con Giorgia Meloni. Calenda scrive sui social network:

Il discorso di Giorgia Meloni è un'infinita lista della spesa condita con quintali di retorica ma nessuna traccia sul "come" fare le cose. Nessuna scelta o idea di paese. È tutto un "ma anche". Sembrava un intervento di Conte, altro che rivoluzione sovranista. Una noia mortale. Altro che allarme democratico, qui c'è un concreto rischio di galleggiamento. Vaghi accenni su politica energetica, poco o nulla su scuola, cultura e sanità. Bene su Rdc e posizionamento internazionale dell'Italia. Bella la parte sulle donne. Il resto è fuffa.

E' questo il giudizio tranciante di Calenda.

Il discorso della premier Meloni alla Camera, Roberto Speranza: “Forse Meloni ha paura di scontentare i no vax?”

Roberto Speranza ex ministro della Salute ovviamente punta al centro del suo commento il passaggio sulla pandemia:

”Il modello italiano – spiega Speranza - ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell'evidenza scientifica. Spiace che Meloni non sia uscita ancora dalla campagna elettorale. Neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura. Ha forse ancora paura di scontentare i no vax che la hanno votata?”.

Fiducia al Governo Meloni alla Camera attesa in serata

Come procedono ora i lavori alla Camera? Dopo il discorso di Giorgia Meloni è in corso il dibattito. La discussione generale proseguirà fino alle 17. Le repliche di Meloni sono previste tra le 17 e le 17.30.

Dalle 17.30 e fino alle 19 si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Infine, la 'chiama' avrà inizio dalle 19.

L'esito del voto di fiducia è atteso intorno alle 20-20.30.

Domani il bis al Senato. Meloni in mattinata ha consegnato a Palazzo Madama le dichiarazioni rese alla Camera dei Deputati. Domani la seduta al Senato inizia alle 13. Verso le 16.30 è prevista la replica di Meloni al Senato e poi ci saranno le dichiarazioni di voto. La chiama per il voto di fiducia domani al Senato prenderà il via attorno alle 19.