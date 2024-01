Chi è Don Ramon Guidetti: tutto sul sacerdote scomunicato dopo le offese al Papa

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Don Ramon Guidetti, il sacerdote livornese che durante un'omelia ha pubblicamente offeso Papa Francesco. Il religioso, neanche a dirlo, è stato scomunicato. Vediamo chi è e cosa è emerso sul suo conto.

Don Ramon Guidetti: chi è il sacerdote che ha offeso Papa Francesco

Classe 1976, Don Ramon Guidetti è nato a Livorno, nel quartiere dei Cappuccini. Prima di intraprendere la carriera ecclesiastica, ha lavorato in un albergo di Firenze come cameriere. Quando gli hanno proposto una promozione, ha capito che quella realtà non faceva per lui ed è entrato in seminario. Era il 2011 e nel 2017 è stato nominato parroco della Chiesa di Guasticce, in provincia di Livorno.

Prima di diventare sacerdote della piccola frazione del Collesalvetti, Don Ramon ha svolto diversi servizi, sia presso la Caritas che nella parrocchia di San Jacopo. Negli ultimi giorni, il suo nome è finito al centro dell'attenzione mediatica a causa di un'omelia sui generis, nel corso della quale ha pubblicamente offeso Papa Francesco. Nello specifico, lo scorso 31 dicembre, Guidetti ha dichiarato:

Lo scorso 17 dicembre, in un santuario vicino a Buenos Aires, in cui è stato arcivescovo l’innominato (papa Francesco), un fulmine ha colpito la statua di San Pietro. E cosa è andato a incenerire? L’aureola e le chiavi. L’aureola perché Pietro non è più Santo, perché c’è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, un usurpatore antipapa. E le chiavi perché quelle se le è tenute il buon Benedetto (Papa Ratzinger).

Don Ramon Guidetti scomunicato dal Vescovo di Livorno

Don Ramon Guidetti ha definito Papa Francesco "un massone legato ai poteri mondiali" e un "usurpatore antipapa". Parole forti, che i fedeli hanno ascoltato attoniti, riprendendo tutto con lo smartphone. All'indomani dell'omelia, il sacerdote è sato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti. Nell'atto firmato dal cancelliere della diocesi Don Matteo Giavazzi, si legge:

In seguito ai fatti riportati, il vescovo ha emesso un Decreto (Prot. N. 1/24/VD), con il quale, a norma del canone 1364 del Codex iuris canonici, dichiara che don Ramon Guidetti è incorso ipso facto nella scomunica latae sententiae. Il suddetto sacerdote è, dalla data odierna, sospeso a divinis e rimosso dall’ufficio di parroco della parrocchia di San Ranieri in Guasticce, a norma dei canoni 1333 e 1336 del Codex iuris canonici. Si ammoniscono i sacerdoti e i fedeli a non partecipare a eventuali sue celebrazioni o ad altre pratiche di culto, perché essi incorrerebbero ipso facto nella gravissima pena della scomunica.

Pertanto, Guidetti non è più parroco di Guasticce e non potrà celebrare. Don Ramon, intervistato da Radio Domina Nostra, format condotto da un altro scomunicato, Alessandro Minutella, che nel 2018 ha attaccato Papa Francesco, ha dichiarato: