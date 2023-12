Donald Tusk: chi è l'europeista che ha vinto in Polonia

La carriera politica d Tusk è caratterizzata da una lunga e influente presenza a livello nazionale e internazionale. Non solo ha guidato la Polonia, ma ha anche ricoperto la carica di presidente del Consiglio Europeo per due mandati consecutivi dal 2014 al 2019.

Un Leader di Origini Uniche

Originario di Danzica, una città affacciata sul Baltico, Tusk porta con sé una storia familiare di lavoro e impegno. Figlio di un carpentiere e di un'infermiera, entrambi ex-schiavi lavoratori durante l'occupazione nazista, Tusk è profondamente radicato nella realtà del popolo polacco. La sua provenienza da una famiglia operaia lo ha plasmato e ha contribuito a definire la sua visione politica.

Ciò che rende Tusk un leader unico è anche la sua appartenenza a una minoranza etnica. È un casciubo, membro di una comunità con una lingua distintiva rispetto al polacco, con radici che risalgono all'antica tribù slava dei Pomerani. Questo aspetto della sua identità aggiunge un ulteriore strato di diversità alla sua figura di leader.

Il Percorso Politico e Personale

Tusk, oltre a essere un politico di successo, ha avuto una giovinezza intrisa di attivismo. In gioventù, ha studiato Storia all'Università di Danzica, diventando negli anni Settanta un leader studentesco anticomunista.

La sua carriera politica ha avuto inizio con l'adesione a Solidarnosc, dove è emerso come uno degli intellettuali più in vista del movimento. Dopo l'imposizione della legge marziale nel 1981, Tusk ha affrontato nuove sfide lavorando come pittore di camini e co-fondando una cooperativa. Quest'esperienza lo ha avvicinato al liberalismo classico e ha contribuito a sviluppare la sua ammirazione per il capitalismo, influenzato dalle idee di Margaret Thatcher e Ronald Reagan.

Successi e Sfide come Primo Ministro

Il suo ingresso in Parlamento nel 1991 ha segnato l'inizio di una carriera politica che lo ha portato alla carica di primo ministro nel 2007. Durante il suo mandato, Tusk ha gestito con successo i fondi dell'Unione Europea e ha attuato politiche fortemente orientate al mondo degli affari e all'Unione Europea. Nel 2011, ha formato il suo secondo governo, ma la sua carriera ha preso una svolta significativa nel 2014 quando è stato eletto presidente del Consiglio Europeo, succedendo a Herman van Rompuy.

Il Ruolo Internazionale e il Ritorno in Polonia

La sua presidenza del Consiglio Europeo ha visto Tusk affrontare nuove sfide, compresa la necessità di migliorare le sue abilità linguistiche. Inizialmente criticato per il suo inglese incerto, Tusk ha dedicato tempo ed energia per migliorare la sua competenza, diventando fluentemente bilingue. Il suo impegno è stato evidente quando, nel 2019, ha tenuto un discorso a Bucarest completamente in rumeno, guadagnandosi gli applausi degli astanti.

Dopo i due mandati alla testa del Consiglio Europeo, Tusk è tornato in Polonia come presidente del Partito Popolare Europeo. Ora, con il suo ritorno al governo polacco, si prepara a sfidare il partito PiS, portando con sé una vasta esperienza internazionale e una profonda comprensione delle dinamiche politiche polacche. La sua nomina segna una nuova fase nella politica polacca, con Tusk pronto a guidare il paese attraverso le sfide e le opportunità che si presentano.