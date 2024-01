Ravenna, chi è la donna che si è lanciata dalla fienstra con la figlia di 6 anni

Terribile tragedia a Ravenna nella prima mattinata dell'8 gennaio 2024, quando una donna si è buttata dalla finestra del nono piano di una palazzina. Nello schianto la donna ha trascinato con sé anche la figlia di 6 anni e il cane, un meticcio nero.

La bambina è morta, così come il cane mentre la madre, una donna di 41 anni italo-svizzera, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Chi è la donna che si è lanciata con la figlia dalla finestra

Si chiama Giulia Lavatura la cittadina italo-svizzera che alle 7.10 dell'8 gennaio si è lanciata dalla finestra di un piano alto, probabilmente l'ottavo o il nono, di una delle palazzine in via Dradi.

Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la vicenda, interrogando gli abitanti del palazzo: sembra che prima del drammatico gesto una vicina abbia sentito la bambina di 6 anni, Wendy, urlare "no mamma, no mamma", forse per impedire l'atto della madre.

Verranno esaminati anche i contatti della donna avvenuti nelle ultime ore, visto che questa mattina, prima della tragedia, ha lasciato un lungo post sui social in cui spiega in maniera molto confusa il gesto che avrebbe compiuto.

Nel post la donna accusa amici e familiari e si riferisce anche alle cure del centro di salute mentale di Ravenna da cui era seguita.

Le indagini delle autorità

Stando alle prime informazioni raccolte, Giulia Lavatura sarebbe salita fino al nono piano del condominio in cui viveva, per lanciarsi dall’impalcatura esterna, presente da tempo in via Dradi per alcuni lavori. Potrebbero essere state proprio le impalcature a rallentare la caduta della madre, che non è morta sul colpo ma si trova ricoverata in gravi condizioni.

Sconvolti gli operai che hanno udito il tonfo dei corpi e sotto choc anche i condomini, che hanno coperto pietosamente i corpi di Wendy e del cane con lenzuoli.

Il marito della donna sarebbe stato fuori casa per lavoro: sembra sia stato avvisato dalla Polizia al ritrovamento dei corpi.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco Michele De Pascale ha espresso in una nota il cordoglio di tutta la città di Ravenna: