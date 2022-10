Oggi primo discorso ufficiale come premier per Giorgia Meloni, che davanti alla Camera dei Deputati si è presentata per chiedere la fiducia nei confronti del governo da lei appena formato a seguito delle consultazioni al Quirinale e dell'incarico conferitole da Mattarella.

Nel corso del discorso, Meloni ha citato anche molte donne che hanno fatto la storia d'Italia. Ripercorriamo i nomi e le storie dei personaggi femminili che hanno segnato il suo pensiero politico.

Cosa ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo primo discorso ufficiale

Un momento storico dunque, quello in cui la prima donna premier in Italia, si è presentata davanti al Parlamento, con un discorso che già nelle prime ore ha raccolto moltissimi commenti, tra plausi e stroncature e che certamente farà parlare molto anche nei prossimi giorni.

Durante le prime fasi del suo discorso, Meloni ha più volte messo l'accento sulla sua condizione di prima donna Presidente del Consiglio, sottolineando come, tra tutti i pesi che in questo momento sente sulle spalle, questo è senza dubbio uno di quelli che sente come più gravosi, soprattutto in virtù del fatto che ha affermato di sentire su di sé la responsabilità verso

"tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affrontare il loro talento".

La premier ha, a un certo punto del suo discorso, voluto ricordare le donne che a suo avviso hanno contribuito a fare in modo che oggi, la carica di Presidente del Consiglio, sia rivestita per la prima volta nella storia repubblicana, proprio da una donna.

Ecco tutte le donne citate da Meloni nel suo discorso

Un elenco di nomi, quello di Meloni, che sembra voler accontentare un po' tutti; si parte infatti da Cristina Trivulzio di Belgioioso, una nobildonna che durante il Risorgimento e le lotte per l?unità d'Italia, diventò una protagonista di quei tempi grazie alla sua abilità nell'organizzare "salotti e barricate".

Ad essere citate subito dopo sono state Rosalie Montmasson (partita insieme ai Mille di Giuseppe Garibaldi, esempio di tenacia e coraggio) e Alfonsina Strada (ciclista).

Ampio spazio è stato dato anche alle donne che wono state e sono ancora oggi un punto di riferimento per quanto riguarda scienza e istruzione, ecco dunque le citazioni di Samanta Cristoforetti (prima donna a capo della Stazione Spaziale Internazionale), Maria Montessori e Grazia Deledda (grazie alle quali le porte dell'istruzione si sono aperte per un numero sempre maggiore di bambine).

Meloni ha rivolto le sue parole anche a donne che hanno lasciato un'impronta importante in due settori tipicamente maschili come sono quello dell'informazione e quello della politica, citando dunque le giornaliste Oriana Fallaci, Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, ma anche Tina Anselmi e Nilde Iotti.

Tra le diverse citazioni, anche quella a Chiara Corbella Petrillo, una giovane madre di famiglia proclamata nel 2018 "Serva di Dio" dalla Chiesa Cattolica.

Diverse persone in queste ore, rimproverano alla premier di aver chiamato per nome le donne citate nel suo discorso, cadendo così, secondo il loro punto di vista, in un errore che vediamo fare spesso sulle testate giornalistiche e sui mezzi di informazione in generale, in cui le donne vengono appellate semplicemente con il loro nome di battesimo, oppure affiancando alla loro qualifica, il loro ruolo di mogli o di madri, a differenza dei colleghi uomini a cui invece spetta un trattamento completamente diverso.