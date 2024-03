Dossieraggio, cos'è e perché è considerato un reato: dall'origine del nome alle pene

Cos'è il reato di dossieraggio? Questo termine, negli ultimi giorni, è tra i più utilizzati dalla stampa nazionale e dai principali telegiornali dopo una maxi indagine partita dalla Procura della Repubblica di Perugia che ha coinvolto pubblici ufficiali e soggetti noti. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo reato e quali pene prevede il codice penale.

Cos'è il dossieraggio: l'origine del nome e perché si tratta di un reato

Partiamo dalle basi. Secondo alcune scuole di pensiero, il termine dossieraggio è stato preso in prestito da un neologismo inglese: il cosiddetto doxing o doxxing. Per gli inglesi, però, il doxing riguarda solo i documenti cercati e diffusi, con intenzioni malevole, su internet. In Italia, la parola dossieraggio, è entrata a far parte del linguaggio giuridico e giornalistico a partire dal novecento. Questo dimostra che tale termine, per indicare un reato in cui si sottraggono documenti sensibili senza alcune autorizzazione, esiste da molto prima della nascita del fenomeno del dossieraggio online.

A tal proposito, altre scuole di pensiero propongono questa spiegazione alla nascita del nome, ossia che l’etimologia del termine dossieraggio deriva dalla parola “dos” ovvero “dorso”, cioè la costola del fascicolo in cui vengono raccolte queste informazioni.

Chiarite le controverse origini di questo termine che comunque sia resta un neologismo, spieghiamo bene in cosa consiste il dossieraggio. Si commette reato di dossieraggio quando si acquisiscono in maniera illecita elementi personali o sensibili di persone o società e si diffondono a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo, senza alcuna autorizzazione.

Le pene se si commette il reato: cosa dice il codice penale

Il codice penale (c.p.) non parla esplicitamente di dossieraggio e dunque non esiste un articolo che disciplini in maniera specifica il reato. Tuttavia, chi commette dossieraggio, ha, a tutti gli effetti, commesso una grave violazione della privacy dei soggetti lesi. A disciplinare questo reato vi è l'art. 615 ter. del c.p.: Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. L'articolo recita testualmente:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Gli anni di reclusione possono aumentare fino a cinque in questi tre casi:

1. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone: 3. se chi commette il reato causa la distruzione o il danneggiamento dei dati o delle informazioni.

Qualora il responsabile del reato di dossieraggio dovesse ricattare la parte lesa con le informazioni sensibili in suo possesso, si commetterebbe anche il reato di estorsione disciplinato dall'art. 629 del c.p.

La pena, in quel caso, ammonterebbe alla reclusione da cinque a dieci anni e ad una sanzione che va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 4.000 euro.

