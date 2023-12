Neve in arrivo al Nord anche a bassa quota: da Torino a Milano, ecco dove nevica oggi

Una gioia per i bambini, ma un incubo per gli automobilisti: è in arrivo una nuova perturbazione sull'Italia che porterà la neve al Nord, anche a bassa quota.

Il brusco calo delle temperature iniziato da domenica 3 dicembre ci accompagnerà per tutta la settimana, fino al culmine nel weekend dell'8 dicembre. Negli ultimi giorni il freddo si è fatto sentire, con venti particolarmente ghiacciati e temperature ben al di sotto delle medie stagionali.

Ecco dove nevica oggi, quali sono le zone più a rischio e cosa dicono le previsioni meteo.

Meteo, arriva la neve al Nord anche a bassa quota

Inizia una settimana quasi gelida potremmo dire, con l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà neve anche a bassa quota su diverse Regioni del Nord Italia. Già da oggi, lunedì 4 dicembre, potrebbe scendere qualche fiocchi sul settore nord occidentale della nostra penisola, e non si esclude l'estensione delle nevicate anche in Val Padana.

Il fenomeno viene definito "Big Snow", ovvero un fenomeno nevoso significativo, più per l'estensione e la diffusione delle precipitazioni nevose, che per la loro abbondanza.

Le previsioni de ilmeteo.it, indicano per oggi l'arrivo di un vortice di bassa pressione, alimentato da aria fredda, che provocherà un severo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dai settori nord-occidentali.

Ma l'estensione delle temperature gelide potrebbe riguardare anche alcune zone del Centro, come a Roma e Firenze. Dove nevica oggi? Scopriamo subito le zone più colpite dalla nuova perturbazione di aria gelida.

Dove nevica oggi, ecco le zone più a rischio

Stando al parere degli esperti, la perturbazione di oggi dovrebbe portare fiocchi di neve in diverse Regioni del Nord Italia, non solo sulle Alpi o sugli Appennini, ma anche a bassa quota, comprese anche alcune zone della Pianura Padana.

Dove nevicherà oggi, lunedì 4 dicembre? Si attendono nevicate, seppur modeste, su Lombardia, Piemonte ed Emilia occidentale, con un possibile interessamento anche della costa ligure. Molti attendono di vedere scendere la neve a Milano e oggi potrebbero vedere esaudito il proprio desiderio.

Tra le città più colpite da questa ondata di freddo gelido ci saranno:

• Torino , Cuneo, Alessandria, Biella e Novara per il Piemonte;

• Milano , Bergamo, Pavia, Varese e Como per la Lombardia;

• Piacenza e Parma per l'Emilia.

Come abbiam accennato, i fiocchi potrebbero estendersi fino alle coste liguri, includendo anche Savona e Genova tra le città colpite da questa perturbazione. Previste temperature gelide anche n val Padana.

Le previsioni sulle Alpi e in Pianura Padana

Situazione diversa sulle Alpi e sugli Appennini, dove la neve dovrebbe scendere copiosa fino a raggiungere 100-150 centimetri.

Anche in Pianura Padana potrebbe scendere qualche fiocco nella giornata di lunedì 4 dicembre, mentre il giorno successivo - il 5 dicembre - si attendono delle piogge che potrebbero estendersi gradualmente anche al Centro-Sud.

La perturbazione gelida con neve anche a bassa quota ci accompagnerà per tutta la settimana, fino al weekend dell'8 dicembre.