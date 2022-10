Draghi passa la campanella a Meloni. La premier ai ministri: "Uniti, responsabili e leali". Martedì Giorgia Meloni in Parlamento per il voto di fiducia.

Si è formalizzato in mattinata il passaggio di consegne definitivo tra Mario Draghi, presidente del consiglio uscente e Giorgia Meloni, la premier entrante. Visibilmente emozionata e sorridente Meloni ha suonato la campanella che le era stata consegnata da Draghi.

"Benvenuta", aveva detto in precedenza il presidente del Consiglio uscente alla neo premier che, alle 10.30, è arrivata a palazzo Chigi per la cerimonia della campanella, il tradizionale passaggio di consegne nella sala dei Galeoni. E la nuova premier ha sottolineato che ”Questa sotto è una cosa un po' impattante emotivamente" riferendosi al picchetto d'onore che l'ha omaggiata nel cortile.

Lungo colloquio tra Draghi e Meloni prima del passaggio di consegne

Non è stato un incontro rapido quello tra Meloni e Draghi in mattinata. Tra l'arrivo della nuova premier e la cerimonia della campanella è passata circa un'oretta e mezza. 90 minuti di dibattito, di confronto tra i due e senz'altro anche di passaggio di consegne su molti delicati dossier di cui dovrà occuparsi da ora in poi Meloni. Le cronache riferiscono di un incontro cordiale e basato su una collaborazione molto forte.

Poi all'uscita c'è stata la consueta cerimonia del passaggio di consegne tra il Governo uscente di Mario Draghi e quello entrante di Giorgia Meloni con il passaggio della campanella.

"Ciao Mario", è stato il saluto di Meloni a Draghi che ha lasciato palazzo Chigi accompagnato da un lungo applauso dai dipendenti affacciati alle finestre.

Meloni ha suonato poi la campanella a favore di giornalisti e fotografi e si è ritirata per presiedere la prima riunione del Consiglio dei ministri.

Mario Draghi lascia Palazzo Chigi, l'applauso dei dipendenti

Mario Draghi ha quindi lasciato Palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne con Giorgia Meloni e la foto di rito insieme alla nuova premier.

Nel cortile, prima di lasciare Chigi, Draghi ha passato in rassegna il picchetto d'onore e poi è stato accolto dall'applauso dei dipendenti della presidenza del Consiglio. Draghi è stato salutato dall'applauso dei dipendenti di palazzo Chigi, a cui ha risposto alzando le braccia e salutando i dipendenti e i funzionari affacciati alle finestre e presenti ai lati del cortile.

Fuori dal palazzo, il premier uscente ha salutato sorridendo i giornalisti prima di entrare in auto e lasciare la sede dell'esecutivo. Nel momento in cui Draghi ha lasciato Palazzo Chigi ha ufficialmente potuto prendere il via il primo consiglio dei ministri presieduto da Meloni.

Giorgia Meloni apre il primo consiglio dei ministri chiedendo a tutti spirito di squadra

Giorgia Meloni ha aperto il primo consiglio dei ministro con un sentito grazie a Sergio Mattarella: ”Dobbiamo essere uniti e serve spirito di squadra”

E rivolta ai ministri del suo governo Meloni ha detto: ”Ricordatevi che è un onore rappresentare qui tutti gli italiani” e ha richiamato al senso di "responsabilità e di lealtà”

Dobbiamo essere uniti, ci sono emergenze da affrontare per il Paese. Dobbiamo lavorare insieme.

Meloni intanto questa sera incontrerà a Roma il presidente della Francia Emmanuel Macron che è nella capitale. Il presidente francese prima parteciperà alla Conferenza per la pace della Comunità di Sant’Egidio con Sergio Mattarella, Matteo Zuppi e Andrea Riccardi e poi verso le 19.30 avrà l'incontro con Meloni.

Governo Meloni, le decisioni del primo consiglio dei ministri

Nel corso del primo consiglio dei ministri sono state approvate le nomine di Antonio Tajani e Matteo Salvini a vicepremier.

Via libera anche agli incarichi per i 9 ministri senza portafoglio. Il Consiglio dei ministri ha anche nominato Alfredo Mantovano sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Sui ministri senza portafoglio nel dettagio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha conferito ai ministri senza portafoglio i seguenti incarichi: per i rapporti con il Parlamento, al senatore Luca Ciriani; per la pubblica amministrazione, al senatore Paolo Zangrillo; per gli Affari regionali e le autonomie, al senatore Roberto Calderoli; per le politiche del mare e per il Sud, al senatore Sebastiano Musumeci; per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'onorevole Raffaele Fitto; per lo sport e i giovani, Andrea Abodi; per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, all'onorevole Eugenia Maria Roccella; per le disabilità, Alessandra Locatelli; per le riforme, alla senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Meloni martedì 25 ottobre alla Camera e al Senato per il voto di fiducia sul Governo

Cosa manca ora al Governo Meloni? Il prossimo passaggio istituzionale previsto è quello del voto di fiducia al nuovo esecutivo da parte di entrambi rami del Parlamento, Camera e Senato.

Martedì 25 ottobre, il Governo si presenta in Parlamento per la fiducia. Si comincia al mattino alla Camera. Qui Giorgia Meloni farà le sue dichiarazioni programmatiche.

Al termine del discorso si sposta al Senato per consegnare il testo dell'intervento a Montecitorio.

Non è ancora chiaro se la fiducia in entrambi i rami del Parlamento arriverà nella stessa giornata o si articolerà in due giorni, con il voto al Senato il 26 ottobre.