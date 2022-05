Dopo le tante telefonate, per lo più infruttuose, fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, ora il premier italiano Mario Draghi imbraccia le vesti del mediatore. Anche in questo caso, però, è servito a ben poco: le telefonate con Zelensky e Putin sono servite a trovare una soluzione per la crisi del grano, ma nessuno dei due presidenti in guerra è nella posizione di collaborare.

Super Mario alla riscossa! Dopo due telefonate cruciali con il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, il premier italiano Mario Draghi è in grado di analizzare al meglio la situazione della guerra. Anche se il verdetto non è affatto piacevole.

La guerra in Ucraina è entrata ormai nel suo quarto mese, anche se sarebbe dovuta essere un’operazione veloce ed indolore per l’esercito russo. Le aspettative di Vladimir Putin si sono rivelate irrealistiche, ed ora si ritrova in una fase di stallo.

Le perdite russe durante questa “operazione speciale” sono state enormi. Come riporta questo articolo dell’Ansa, infatti:

Sono circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni di conflitto si registrano anche 207 caccia, 174 elicotteri e 503 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.330 carri armati russi, 628 pezzi di artiglieria, 3.258 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 116 missili da crociera, 203 lanciamissili, 13 navi, 2.226 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante e 93 unità di difesa antiaerea.

Si tratta di perdite umane e monetarie notevoli. Ogni aereo abbattuto, ogni nave affondata, ogni missile lanciato sono milioni e milioni di rubli che vengono sprecati; tutto questo per una guerra che non sembra volgere in favore di Mosca, tutt’altro.

I russi si sono ritirati da Kiev e Kharkiv (città mai conquistate ma solamente circondate), e gli unici due centri significativi che sono riusciti a conquistare sono Kherson e Mariupol nel sud. Mariupol è ormai una città fantasma, e la sua conquista ha seriamente limitato le risorse russe su altri fronti.

La battaglia decisiva, ormai, dovrebbe avvenire nel Donbass, la regione separatista dell’Ucraina già di fatto in guerra dal 2014. L’Ucraina, però, ha ormai ricevuto gli aiuti militari dell’occidente, e sarà in grado di resistere molto meglio rispetto a tre mesi fa.

In questo scenario sono avvenute le telefonate fra il Primo Ministro Italiano Mario Draghi e i due presidenti in guerra: Putin e Zelensky. La telefonata con Putin è stata molto più breve, ma nessuna delle due è stata particolarmente produttiva.

Rinunciata la prospettiva di una pace in breve tempo (come vedremo più avanti), Draghi si è concentrato sulla questione del grano. Vediamo insieme come si sono svolte queste due telefonate e perché sono importanti.

La crisi del grano: perché la guerra in Ucraina aumenta la fame nel mondo?

L’Ucraina e la Russia sono due dei maggiori produttori di grano nel mondo. Non per nulla, infatti, l’Ucraina è stata nota per secoli come il “granaio d’Europa” ed ha sempre attratto conquistatori stranieri per le sue floride terre fertili.

Le esportazioni di grano dall’Ucraina e dalla Russia raggiungono ogni angolo del mondo, inclusi i paesi del terzo mondo in cui si patisce terribilmente la fame anche in periodi “normali”. In Yemen, ad esempio, dove un terribile conflitto infuria da anni, il grano ucraino è letteralmente necessario per la sussistenza della popolazione.

La guerra tra Ucraina e Russia ha interrotto le esportazioni di grano verso l’estero. Il Mar Nero, da dove partivano tutte le navi cariche di grano, è ora un teatro di guerra e un posto pericolosissimo per le navi mercantili. Per questo, i silos di grano ucraini e russi sono stracolmi, ma la mercanzia non può essere venduta.

Questo ha causato un aumento significativo del prezzo del grano, circa del 30% rispetto all’inizio dell’anno. Come dice questo articolo di Sky TG24, infatti:

Il blocco dei porti ucraini sta creando gravi conseguenze economiche in tutto il mondo. Senza gli scali sul Mar Nero, il mancato export soprattutto di grano e mais rischia di avere risvolti drammatici in molti Paesi del mondo che si riforniscono da qui. L'Italia, rispetto ad altri Paesi, ha una dipendenza più limitata dai cereali di Russia e Ucraina: è del 2,5% per il grano duro, del 5% per il grano tenero e del 15% per il mais.

Ed è proprio questa situazione che Mario Draghi ha cercato di sbloccare nella sua telefonata con Zelensky.

La telefonata tra Draghi e Zelensky: “Sblocchiamo insieme i porti”

L’Italia non morirà di certo di fame senza il grano ucraino, ma per il nostro paese si tratta di una risorsa culturale inestimabile. Le industrie di pasta e pane sono in crisi a causa degli aumenti di prezzi, e Draghi ha interesse più di tutti gli altri leader europei a ristabilire le rotte.

Per questo l’obiettivo dichiarato ufficialmente della telefonata fra Draghi e Zelensky è stato quello di trovare un modo per far ripartire le navi cariche di grano, così da riprendere anche le rotte con il terzo mondo ed aiutare le popolazioni in difficoltà. Il comunicato di Palazzo Chigi recita così:

"I due presidenti hanno inoltre discusso delle prospettive di sblocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina per far fronte alla crisi alimentare che minaccia i Paesi più poveri del mondo". Zelensky "ha espresso apprezzamento per l’impegno da parte del governo italiano e ha concordato con il presidente Draghi di continuare a confrontarsi sulle possibili soluzioni".

Zelensky, quindi, non ha espresso nessuna sicurezza che le rotte di grano possano essere riaperte… d’altronde non dipende neanche necessariamente da lui. Se la Russia non collabora, infatti, è difficile far ripartire le navi mercantili.

A questo proposito, Zelensky ha spiegato chiaramente che non c’è nessuna pace in vista, come d’altronde riportato da Mario Draghi stesso a seguito della telefonata. Non solo, il presidente ucraino ha rinnovato l’appello a ricevere armi dall’Europa, appello che Draghi ha nuovamente accolto.

Per cercare di rimuovere il blocco diplomatico, Draghi aveva anche telefonato a Putin prima di Zelensky, ma le sue risposte sono state ancora meno incoraggianti.

La telefonata Draghi-Putin: nessuna svolta diplomatica

Indossando le vesti di Emmanuel Macron, Draghi ha chiamato direttamente il presidente russo Vladimir Putin per discutere della situazione sulla guerra e, di nuovo, la possibilità di sbloccare le esportazioni di grano.

Putin è stato molto freddo (d’altronde l’Italia è ufficialmente un paese a lui ostile), dando la colpa alle sanzioni europee per lo stop delle esportazioni di grano. A questo proposito, Draghi ha voluto ricordare che le sanzioni esistono perché la Russia ha invaso l’Ucraina.

Come riferito da Mario Draghi stesso, infatti:

"Putin ritiene che la colpa" della crisi alimentare "sia delle sanzioni, perché senza le sanzioni la Russia potrebbe esportare il grano" ha detto il premier. "Ovviamente le sanzioni sono lì perché la Russia ha attaccato l'Ucraina", ha aggiunto sottolineando che durante la telefonata avuta oggi con Putin "ha parlato quasi solo lui sul piano generale. Per me era importante vedere se si poteva sbloccare la questione del grano bloccato nei porti del mar Nero".

Il significato delle telefonate

Queste due telefonate, per quanto apparentemente poco produttive, sono servite a Mario Draghi anche per capire esattamente la situazione sul campo di battaglia e diplomatico.

La settimana prossima, infatti, Draghi parlerà con i membri dell’Unione Europea nel summit straordinario del Consiglio d’Europa. Il focus sarà lo sblocco della situazione del grano e della situazione diplomatica.

L’Unione Europea potrebbe decidere di trovare nuovi fornitori di grano, così come ha fatto per le importazioni di gas e petrolio. Le telefonate di Draghi sono state necessarie per stabilire la strategia sul da farsi.