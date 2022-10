Il governo Meloni non giurerà prima di una decina di giorni. Ecco quando potrebbe arrivare la proclamazione formale del nuovo esecutivo. La causa è un nodo da sciogliere su alcuni ministeri che hanno ancora la poltrona vacante.

Ecco quando dovrebbe giurare il governo Meloni: restano dei dubbi su alcuni ministeri

Habemus data e questa potrebbe essere il 24 ottobre 2022. La fumata bianca per il nuovo esecutivo è ancora lontana ma la squadra dei ministri è quasi pronta. Si discute ancora sul ministero dell'Economia e delle Finanze per il quale la Meloni vorrebbe un ministro di spessore. La leader di FdI ha messo in pole position Fabio Panetta, ma la maggioranza vorrebbe altro e spera in un intervento di Sergio Mattarella. Tra gli altri nomi per il MeF vi sono anche: Domenico Siniscalco e Dario Scannapieco. Su questi nomi però il partito vincitore delle elezioni esprime alcune perplessità e quindi ha aggiunto alla lista anche un nome che conosce bene il ministero, ossia Biagio Mazzotta.

Tensione tra Fratelli d'Italia e Forza Italia

Intanto i rapporti tra FdI e Forza Italia non sono dei migliori. Giorgia Meloni ha sempre detto di voler affidare i ministeri chiave a tecnici e non a politici, ma poi ha fatto il nome di Adolfo Urso alla Difesa e Carlo Nordio alla Giustizia, entrambi di FdI. Poi resta il faccia a faccia con Silvio Berlusconi, leader di FI. A non mettere d'accordo i due leader della coalizione di maggioranza che dovrebbe governare per i prossimi cinque anni è un nome: Licia Ronzulli. Già senatrice ed eurodeputata, la Ronzulli è una fedelissima del Cavaliere e proprio quest'ultimo si sta battendo per assegnarle il ministero della Salute. La Meloni ha già detto "no" a Berlusconi, anche quando il Cavaliere ha puntato sulla Ronzulli all'Istruzione.

Questo, per il leader di Forza Italia, è stato un vero e proprio affronto, anche perché sembra essere sfumata anche la possibilità di nominarlo presidente del Senato, carica che dovrebbe essere affidata ad Ignazio La Russa (FdI). Forza Italia però non dovrebbe disperare. Al primo posto per la poltrona della Farnesina (ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) c'è Antonio Tajani, numero due di Silvio Berlusconi.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini dovrebbero "aver fatto pace"

Meno malumori tra la Lega e Fratelli d'Italia. Matteo Salvini, che non ha mai mollato la sua cara poltrona al Viminale (ministero degli Interni), sembra aver trovato un piano B. Al leader della Lega dovrebbe essere assegnato un ministero molto importante, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. Salvini ha sempre puntato alla lotta contro l'immigrazione illegale, dai tempi in cui gridava: "Ruspe!" al suo Decreto legge. Questa sua battaglia, però, non si ferma. Dal ministero che vorrebbe assegnargli la Meloni, il leader del Carroccio, può controllare e tutelare direttamente i porti italiani, principali canali d'ingresso per gli immigrati. E il Viminale a chi andrebbe poi? In quel caso si starebbe pensando ad un ministero tecnico guidato dal prefetto Matteo Piantedosi.