Novembre è un mese ricco per gli appassionati di astronomia. Ecco dove vedere l'eclissi di luna totale l'8 novembre e la "luna del castoro", nota anche come luna di ghiaccio.

Per tutti gli appassionati di astronomia, questo novembre sarà un mese ricco di avvenimenti da segnare sul calendario.

Si comincia con l'eclissi di luna totale l'8 novembre, ma è attesa per lo stesso giorno anche quella che viene definita la Luna del castoro o luna di ghiaccio, un fenomeno tipico di questo periodo dell'anno e il cui nome ha radici nella storia dei nativi americani.

Scopriamo insieme qualcosa in più su questi importanti eventi astronomici e da dove sarà possibile osservarli.

Eclissi totale di luna l'8 novembre: ecco da dove si può osservare

L'eclissi totale di luna è un fenomeno affascinante che da sempre incuriosisce gli appassionati di astronomia e non solo; si tratta di uno spettacolo che si verifica quando la terra si frappone tra la luna e il sole, proiettando in questo modo un cono d'ombra sul nostro satellite.

Per secoli, quando ancora non si conoscevano molte delle leggi astronomiche che oggi invece ci sono più chiare, le eclissi rappresentavano momenti di pura suggestione per coloro che vi assistevano; erano in molti ad attribuire al fenomeno la valenza di cattivi presagi.

Nelle zone del pianeta da cui questo fenomeno sarà visibile, la luna assumerà una tinta rossa, che la renderà molto diversa da come normalmente appare nei nostri cieli, regalando un'esperienza suggestiva ai fortunati che riusciranno ad osservarla.

In Italia purtroppo l'eclissi totale di luna non sarà visibile, infatti le zone da cui è possibile osservarla sono l'America del Nord, buona parte di quella del Sud, Islanda, l'Oceano indiano, il Pacifico, l'Atlantico, l'Artide e l'Antartide.

Nonostante lo spettacolo non avverrà anche nei nostri cieli, è possbile ad ogni modo seguire l'evento in streaming ma anche in live su alcuni account social.

L'eclissi di luna dell'8 novembre è l'ultima eclissi totale di luna fino al 2025.

La Luna del Castoro: cos'è e quando è visibile

Viene chiamata Luna del Castoro, il plenilunio che avviene in questa specifica parte dell'anno.

Il fenomeno è previsto per il giorno 8 novembre alle ore 11.02 GMT (12.02 ora italiana).

I nativi americani chiamavano il plenilunio, che si verifica in questo periodo dell'anno, Luna del Castoro, poichè in questi mesi, in cui le temperature iniziano progressivamente a scendere e dunque a diventare più rigide per poi sfociare nell'inverno vero e proprio, gli animali cambiano le loro pellicce, che diventano dunque più morbide e più folte e preparano le loro tane e il cibo per affrontare la stagione fredda.

Era proprio in questo periodo che i nativi americani cacciavano i castori per ricavare pelli e pellicce con cui preparare i propri abiti per l'inverno, per questo il nome Luna del Castoro.

Il fenomeno viene definito anche luna di ghiaccio e luna scura.

E se per gli appassionati di astronomia non fosse ancora abbastanza (anche dopo la straordinaria eclissi solare di fine ottobre, purtroppo non visibile dall'Italia), sempre in questi giorni, ci sarà anche un altro evento da non perdere. Tra il 5 e il 6 novembre, sarà infatti possibile assistere anche al picco di attività delle Tauridi Meridionali, che daranno vita a un bellissimo spettacolo di stelle cadenti.