Eclissi solare: martedì 25 ottobre 2022 potremo assistere ad un particolare fenomeno, per il quale la Luna si interporrà tra Sole e Terra. Ecco da dove potremo vederla e a che ora.

Eclissi solare: martedì 25 ottobre 2022 potremo assistere ad un particolare fenomeno, per il quale la Luna si interporrà tra Sole e Terra. Ecco da dove potremo vederla e a che ora.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia si terrà proprio tra poche ore. È prevista per il 25 ottobre un’eclissi solare parziale, che potrà essere ammirata in tutta la nostra Penisola.

Trattandosi di un oscuramento parziale, non si prevedono diminuzioni della luminosità significative. Non essendo totale, infatti, l’oscuramento non sarà tale da provocare una riduzione della luce del Sole.

Tuttavia, con gli strumenti giusti, sarà possibile apprezzare l’evento, che causerà una copertura del Sole che va dal 20% fino al 30% circa, a seconda della zona di osservazione.

Dove vedere l’eclissi solare del 25 ottobre 2022

L’eclissi solare del 25 ottobre 2022 si potrà apprezzare praticamente in tutta Italia. Ci sono però delle differenze a seconda della zona di osservazione.

Al Nord Italia, infatti, si potrà osservare una copertura parziale del Sole con percentuale più vasta. L’oscuramento massimo sarà visibile dalla città di Belluno, dalla quale si potrà ammirare un’eclissi solare del 30%.

Meno fortunate le isole ed il Sud Italia: da Palermo si potrà osservare una copertura del Sole, da parte della Luna, di circa il 22% della superficie solare.

Nonostante queste differenze, quello del 25 ottobre è comunque un evento astronomico da non perdere. Questo evento fa infatti parte delle Saros, delle eclissi che si manifestano ogni diciotto anni circa. Per la precisione, dovremo attendere altri 6.585 giorni per assistere nuovamente ad un fenomeno simile.

L’eclissi cui assisteremo tra poche ore è chiamata Saros 124. Il primo evento simile venne registrato nel lontano 6 marzo 1049. L’ultima Saros, ossia Saros 73, è prevista per l’11 marzo 2347.

A che ora potremo vedere l’eclissi solare?

Per quanto riguarda, invece, l’orario del fenomeno, potremo goderci questa eclissi solare in tarda mattinata. Il fenomeno è infatti atteso a partire dalle 11.18/11.30, con un picco intorno alle 12.15/12.30. Sarà dopo mezzogiorno che l’oscuramento del sole raggiungerà il suo culmine.

Il termine dell’eclissi è invece previsto tra le 13.15 e le 13.20. Avremo quindi circa due ore per goderci questo evento: chi se lo perderà dovrà aspettare molto tempo (18,03 anni, per essere precisi) prima di poterlo ammirare nuovamente.

Specifichiamo inoltre che gli orari di inizio e termine sono variabili, a seconda del punto dal quale si osserverà l’eclissi.

Come vedere l’eclissi solare del 25 ottobre: attenzione ai dispositivi di protezione

Gli appassionati e i curiosi che attendono con impazienza l’eclissi solare di ottobre dovranno munirsi fin da adesso degli opportuni dispositivi di protezione.

Il fenomeno non è infatti osservabile ad occhio nudo: nonostante il Sole si troverà in condizione di parziale oscuramento, sarà comunque in grado di causare danni alla vista. Dei danni che potrebbero anche essere irreparabili.

Chi è interessato all’osservazione dell’eclissi, dunque, dovrà munirsi di occhialini e filtri appositi per l’osservazione di eventi del genere.

Attenzione poi a non affidarsi a metodi casalinghi. Molto spesso, si pensa che utilizzare vecchie radiografie, negativi di foto o pellicole che nulla hanno a che vedere con le osservazioni solari possa fornire adeguata protezione contro le radiazioni solari.

In realtà non è affatto così, questi metodi casalinghi non proteggono affatto gli occhi. Allo stesso modo, dei semplici occhiali da sole non sono sufficienti.

Per chi, invece, ha intenzione di osservare il fenomeno con binocolo o telescopio, dovrà applicare un filtro protettivo al dispositivo.

Nel caso in cui ci si dovesse trovare sprovvisti di dispositivi o filtri idonei, ricordiamo agli interessati che l’evento verrà trasmesso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica in diretta. L’evento verrà infatti mandato in onda sia su Facebook che su YouTube.

Alla diretta parteciperanno anche esperti di astrofisica, cui sarà possibile porre eventuali domande direttamente in linea.

Leggi anche: Dissenteria a Gubbio dopo aver mangiato pesce crudo, cosa è successo: scene apocalittiche

Elissi solari, non solo parziali: tipologie e differenze

L’evento cui assisteremo il 25 ottobre 2022 è definito eclissi solare parziale, che si distingue dalle eclissi totali e da quelle anulari.

Le differenti tipologie di fenomeno variano a seconda dell’allineamento di Terra, Sole e Luna.

L’eclissi solare totale si manifesta quando la Luna oscura il Sole mostrandone solamente la cosiddetta corona solare.

Le eclissi parziali, come quella che osserveremo il 25 ottobre, prevedono l’oscuramento di una porzione variabile del Sole.

Infine, quando un’eclissi è ibrida, al culmine dell’evento il Sole viene totalmente coperto e oscurato. Si tratta, comunque, di un evento molto raro.

Leggi anche: Per i Mondiali la Cina regala due panda al Qatar, saranno sfruttati e chiusi in gabbia