Elena Cecchettin contro Sanremo: ecco cosa è successo e la replica di Amadeus

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, vittima di femminicidio, si è scagliata contro il Festival di Sanremo 2024. La giovane non ha apprezzato l'intervento del cast di Mare Fuori dedicato alla violenza di genere. Amadeus non ha incassato in silenzio. Vediamo cosa è successo.

Elena Cecchettin contro Sanremo: ecco cosa è successo

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, andata in scena mercoledì 7 febbraio 2024, Amdeus ha ospitato alcuni attori della serie tv Mare Fuori. Gli interpreti hanno portato sul palco dell'Ariston un discorso contro la violenza di genere, scritto dall'autore Matteo Bussola. Elena Cecchettin, sorella di Giulia, 22enne uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta, non ha per niente apprezzato l'intervento.

La ragazza, che dopo l'assassinio della familiare ha iniziato a condividere contenuti social volti a sensibilizzare più gente possibile sul tema del femminicidio, si è scagliata contro Sanremo. In un primo momento, Elena ha postato le parole della scrittrice e attivista Carlotta Vagnoli: "Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile". Poi, ha aggiunto un suo pensiero:

Un siparietto intriso di pinkwashing. Le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?

Sanremo 2024: Amadeus risponde alle critiche di Elena Cecchettin

La critica di Elena Cecchettin a Sanremo 2024 è stata ripresa durante l'ultima conferenza stampa del Festival. Un giornalista ha riportato le sue parole ad Amadeus e ha chiesto una replica. Il conduttore e direttore artistico della kermesse non si è tirato indietro:

Esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto a Elena Cecchettin e alla sua famiglia. E rispetto il suo parere, ma secondo me l’intervento di Mare Fuori è stato bello. (…) Non sarà invitata sul palco e non la chiamerò: chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non quando non ti devi scusare.

Al momento, Elena non ha replicato alle parole di Amadeus. Ricordiamo che il discorso degli attori di Mare Fuori è firmato dallo scrittore Matteo Bussola e, ad essere onesti, sembra tutt'altro che pinkwashing. Gli interpreti della serie tv Rai sono partiti dai termini accogli, ascolta, accetta, impara, verità, accanto, no e insieme e hanno proposto una riflessione semplice, ma comunque incisiva. La Cecchettin non l'ha accettato perché, a suo dire, il femminicidio è stato legato all'amore.

Sanremo 2024: il discorso degli attori di Mare Fuori

Di seguito, il testo integrale di Matteo Bussola portato in scena a Sanremo 2024 dagli attori di Mare Fuori: