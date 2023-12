Elena Cecchettin "persona dell'anno", scoppia la bufera sulla copertina de L'Espesso

L'Espresso ha scelto Elena Cecchettin come "persona dell'anno", ma non senza polemiche: ecco i motivi della bufera contro la copertina del settimanale.

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, è stata scelta come "persona dell'anno": a incoronarla e sceglierla per la copertina è stato il settimanale L'Espresso (nella penultima copia dell'anno), non senza polemiche. La giovanissima ragazza, di appena 24 anni, ha retto ad alcune delle situazioni più brutte della vita: la perdita della madre prima, e della sorella poco dopo.

Ecco i motivi della bufera contro L'Espresso per la scelta di Elena Cecchettin come "persona dell'anno".

L'Espresso sceglie Elena Cecchettin come "persona dell'anno"

Il femminicidio di Giulia Cecchettin è stata la notizia che ha colpito maggiormente tutta l'Italia nel mese di novembre, e non a caso L'Espresso ha voluto dedicare la copertina della penultima copia del settimanale a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, incoronandola come "persona dell'anno".

Nella copertina del settimanale, disponibile dal 22 dicembre, spicca l'immagine di Elena, in un ritratto di Ilaria Magliocchetti Lombi. Ma perché è stata scelta proprio lei come "persona dell'anno"? Come spiega proprio il settimanale,

la sorella di Giulia è la figura che caratterizza il 2023 per il nostro settimanale. Perché ha trasformato il dolore privato in assunzione di responsabilità collettiva, costringendoci a dare un nome al male di cui soffriamo: il patriarcato.

Elena, così come il fratello e il padre Gino, ha dovuto affrontar alcune delle difficoltà più grandi della vita: prima il dolore per la perdita della mamma, e poi il dolore per l'omicidio di Giulia.

Perché Elena Cecchettin è la "persona dell'anno"?

Come ha scritto il direttore del settimanale, Alessandro Mauro Rossi:

Le sue parole di Elena 'sul patriarcato e la cultura dello stupro di 110 vittime di femminicidio in un anno, sono una lucida analisi.

Non solo, il direttore si sofferma anche sul tema dei femminicidi, riportando alcuni numeri agghiaccianti:

Con quello di Vanessa Ballan, i femminicidi hanno ormai superato abbondantemente la terribile soglia dei 100 casi dall'inizio dell'anno. Un fenomeno che non sembra finire mai ed è il segno di dove ci sta portando il nostro tempo.

Importante prendere consapevolezza di questa situazione e cercare di fare dei passi avanti, anzi

Bufera contro L'Espresso, ecco i motivi delle polemiche

Non sono mancate però le polemiche sulla scelta di Elena Cecchettin come "persona dell'anno": su X, dove l'immagine di copertina del settimanale si è diffusa velocemente, è scoppiata la bufera contro L'Espresso.

"Tutta politica, tutta propaganda, tutta ideologia. Fate schifo allo schifo", scrive un utente. E un altro fa seguito: "Caduta in disgrazia un'influencer se ne fa un'altra", facendo riferimento a quanto sta accadendo a Chiara Ferragni dopo il caso Balocco.

Altri utenti segnalano un comportamento del tutto estraneo al dolore per la perdita della sorella, scrivendo:

Sarò strana io, ma se mia sorella venisse barbaramente uccisa non mi verrebbe mai in mente di andare a posare per un servizio fotografico per una copertina un mese dopo il suo ritrovamento. Il dolore spettacolarizzato.

Infine, molti ritengono che sarebbe stato più giusto inserire in copertina il volo di Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dall0ex fidanzato Filippo Turetta.