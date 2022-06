Durante una sua esibizione, Elettra Lamborghini ha dovuto fare i conti con un hater che l’ha insultata, con parole che un gentiluomo certamente non userebbe. Nella discoteca di Riccione, dove ha avuto luogo il dj set, perciò, si è alzato un coro contro l’hater che è stato invitato a lasciare il locale dalla stessa cantante.

Ma ecco come si sono svolti nel dettaglio i fatti.

Elettra Lamborghini, invitata ad esibirsi ad un dj set nella discoteca di Riccione, ha dovuto interrompere il suo show per rispondere ad un hater che la stava insultando con parole davvero poco piacevoli. È stata la stessa cantante a diffondere e a condividere il video sul suo profilo Instagram, per poi spigare ai suoi follower l’accaduto.

Subito dopo l’esibizione, la cantante ha spiegato immediatamente l’accaduto, confessando di essere stata in imbarazzo per tutta la durata dell’esibizione, ma questo non ha sicuramente fermato la nota ereditiera della casa automobilistica.

Elettra Lamborghini insultata durante un suo show

“Questa sera ho fatto un dj-set in un locale che conosco molto bene perché ci ho passato la mia infanzia. Salgo sul palco, questo era il mio outfit (top e pantaloni, ndr). Di solito metto un body con la ‘ciapet’ un po’ di fuori e la calza, non si vede niente altrimenti non lo farei. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ imbarazzante. Mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono ritrovate nella mia stessa situazione, perché non mi era mai capitato. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il cellulare, andare a un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Chi mi conosce sa che non le mando a dire. Mi è uscita l’Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone. Vi metto il video di quello che è successo e poi continuo a parlare”.

Certamente la cantante non è una che le manda a dire e durante l’esibizione – come si vede dalle sue Instagram stories – ha chiesto al dj di fermare la musica per un momento per rispondere all’hater che l’aveva insultata, dandole delle pu***** e della tr***.

Questa, senza troppi complimenti, riesce ad aizzare un coro da stadio contro l’hater, per poi continuare:

“C’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai cogl***”.

Il disagio della cantante, dopo aver subito uno dei trend stupidi di Tik Tok

Nel filmato, la cantante racconta la vicenda visibilmente provata per quello che ha dovuto subire, ma quello che fa più specie è l’arroganza e la maleducazione di certi odiatori da tastiera (che adesso non lo sono più) nel partecipare ad una esibizione di una cantante per poi insultarla. Quale sarebbe il senso di tutto ciò?

Come direbbe qualcuno “la madre dei cretini è sempre incinta”. Subito dopo il video, Elettra Lamborghini continua dicendo:

“Ero a disagio. Di solito ballo, ma ero pietrificata. Questa gente aveva la bava. In queste discoteche ci sono dei fake imprenditori. Dei loser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano nemmeno la cena. Guardavo questo tizio mentre cantavo. Quando gli ho detto ‘Scemo, scemo’ mi ha risposto ‘Tiratela di meno’. Non so chi tu sia ma sei un povero cogl*** senza palle. Questa cosa non può passare come normale. Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto.”

Ma Elettra Lamborghini non si ferma. Decide anche di cercare, tra tutte le storie dove è stata taggata, quella del villano in questione. Dopo averlo trovato decide di inviargli un messaggio privato, nel quale scrive:

“Ascoltami bene, non so se sei tu che hai urlato 'tiratela di meno’ o se è stato il tuo amico. Sappi che se sei stato tu sei solo un povero LOOSER, se è stato il tuo amico beh cambia amicizie perché esci proprio con un PERDENTE. Buona vita.”

Il trend di cui è stata vittima Elettra Lamborghini

Ma a quale trend si sta riferendo la cantante? Su Tik Tok ogni giorno emergono dei trend, uno più strano dell’altro. Questa volta ad esserne stata vittima è stata Elettra Lamborghini. Come viene spiegato nelle sue Instagram stories, il trend consiste nell’andare alle esibizioni delle cantanti e di insultarle per poi diffondere il video su Tik Tok.

Questa volta, però, al tiktoker cafone di turno è andata male, con la conseguenza che a ricevere gli insulti è stato proprio lui! Purtroppo, alla maleducazione si deve rispondere a tono ed è proprio quello che ha fatto Elettra.

Dopodiché il “gentleman” è stato invitato a lasciare il locale, seguito da un coro di insulti a sostegno della cantante. Purtroppo, però, Elettra Lamborghini non è stata l’unica vittima del trend, come lei stessa racconta. Spesso i trend di Tik Tok diventano l'occasione perfetta per dare il peggio di sé. In questo caso è diventata l'ennesima occasione per dare sfogo alle frustrazioni e all'odio.

La speranza è che non si ripeti un’altra volta.