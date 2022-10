Dopo la turbolenta giornata di ieri che ha portato all'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato con i voti di una parte dell'opposizione e senza i voti di Forza Italia oggi si vota alla Camera per l'elezione del presidente dell'assemblea.

Per il regolamento della Camera da oggi per eleggere il presidente basta la maggioranza assoluta (201 deputati su 400) dopo le tre votazioni a vuoto di ieri in cui era necessaria una maggioranza più ampia.

Naturalmente tutti gli occhi ora sono puntati su Forza Italia che, dopo non avere votato La Russa potrebbe in toto o in parte sfilarsi anche dall'intesa sul candidato di coalizione per la Camera.

Intanto è notizia delle ultime ore che Matteo Salvini leader della Lega e Giorgia Meloni hanno deciso di puntare su Lorenzo Fontana, esponente di primo piano della Lega. Vediamo tutto quel che c'è da sapere in vista della giornata di oggi.

Elezione Presidente Camera: oggi la seduta dalle 10.30. Lega punta su Lorenzo Fontana

La seduta della Camera, la quarta per arrivare all'elezione del presidente è programmata per oggi dalle 10.30. E sarà ancora presieduta da Ettore Rosato di Italia Viva.

In un incontro pomeridiano tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini è stato trovato l'accordo che il nome su cui punterà la coalizione per l'elezione allo scranno più alto di Montecitorio è quello di Lorenzo Fontana.

Fontana ha avuto la meglio su Riccardo Molinari che rimarrà capogruppo della Lega alla Camera, ruolo che ha già occupato nella precedente legislatura.

Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera – ha detto Salvini -. Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni.

Salvini ha pronunciato queste parole al termine di una riunione alla quale hanno preso parte i anche vicesegretari Andrea Crippa, Giancarlo Giorgetti e lo stesso Lorenzo Fontana. Nella foto di gruppo, diffusa dalla Lega, c'è anche Riccardo Molinari.

Elezione Presidente della Camera, Lorenzo Fontana: ”Vediamo come va, mai mettere il carro davanti ai buoi”

Il candidato presidente della Camera in pectore Lorenzo Fontana ha osservato:

Mi sento carico della responsabilità. Vediamo domani (oggi, ndr), mai mettere il carro davanti ai buoi.

Riccardo Molinari dal canto suo ha commentato:

Sono contento della scelta della Lega, perché continuare a fare il capogruppo mi consente di fare quello che so fare meglio, occuparmi del partito.

Elezione Presidente della Camera, incognita sull'atteggiamento di Forza Italia oggi in aula

Naturalmente voterà in maniera compatta a favore di Fontana la Lega e anche Fratelli d'Italia. Ora i riflettori sono puntati su Forza Italia dopo la scelta di non votare al Senato Ignazio La Russa.

Se da un lato ci sono dichiarazioni come quella di Paolo Barelli che sottolinea come il "nome di Fontana vada bene per la presidenza della Camera" si sa che ci son pesanti malumori nel partito.

In primis per il veto che la candidata premier in pectore Giorgia Meloni avrebbe posto sulla presenza al Governo di una fedelissima di Silvio Berlusconi come Licia Ronzulli.

Il veto di Meloni avrebbe fatto andare su tutte le furie gli azzurri e Forza Italia potrebbe spaccarsi sul voto di domani a Lorenzo Fontana per la presidenza della Camera.

Parte del gruppo potrebbe non partecipare al voto, replicando quanto accaduto in Senato ieri, mentre un'altra parte del partito vorrebbe sostenere il candidato della Lega. La tensione resta “altissima”, e come sempre avviene in Forza Italia, sarà Silvio Berlusconi a decidere la linea da tenere.

Elezione Presidente della Camera: Partito Democratico contro la scelta di Fontana

Questa mattina alle 9 si riunirà l'assemblea dei deputati del Partito Democratico per stabilire l'orientamento del voto sul presidente della Camera. È probabile, come si apprende da fonti parlamentari del partito, che gli eletti del Pd convergano su un nome e non votino come avvenuto ieri al Senato scheda bianca.

Fonti del Pd ritengono quella di Fontana una "una provocazione, una scelta estremista e discutibile".

Alessandro Zan, deputato del Pd sostiene su Twitter che

I nomi della destra per la presidenza delle Camere sono una minaccia per la comunità Lgbt+. Vigileremo perché non utilizzino il loro ruolo per attaccare i diritti.

Anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte riunirà questa mattina alle 9.15 i deputati del Movimento per decidere la strategia da tenere in Aula

Elezione presidente della Camera, il presidente del Senato La Russa: ”Fontana sarebbe un ottimo presidente”

Il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, uscendo dal palazzo dei gruppi di Montecitorio dopo l'incontro con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - interpellato dai giornalisti - ha detto che Lorenzo Fontana sarebbe un ottimo presidente della Camera. ”Non solo lui nella Lega, ma Fontana sarebbe un ottimo presidente di certo” ha detto La Russa.

La Russa nel pomeriggio di ieri ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Presidente buon lavoro", ha detto il capo dello Stato salutando il neo eletto alla guida di palazzo Madama. "Quale onore - ha replicato il presidente del Senato - che onore mi hai fatto ricevendomi, detto da te vale quattro volte".