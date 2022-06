Elezioni Amministrative 2022. Vediamo in questo articolo la situazione complessiva e tutti i risultati ufficiali dei Comuni oltre i 15.000 abitanti in cui si è andati al voto nella giornata di domenica 12 giugno. Sindaci eletti e comuni al ballottaggio. Parte 3. Ultima.

Elezioni Amministrative 2022. Analizzimo in questo articolo la situazione complessiva e tutti i risultati ufficiali dei Comuni oltre i 15.000 abitanti in cui si è andati al voto nella giornata di domenica 12 giugno.

Vediamo nomi e cognomi di tutti i sindaci eletti e quali comuni andranno invece al ballottaggio di domenica 26 giugno e chi saranno i due candidati alla carica di primo cittadino.

Ecco la terza e ultima parte relativa ai Comuni delle Regioni del Sud.

La prima parte è consultabile a questo link.

La seconda parte è consultabile a questo link.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati nei Comuni oltre i 15.000 abitanti, provincia di Bari

Sono tantissimi i comuni della Puglia in cui si è votato a questo giro di elezioni amministrative. Vediamo la situazione iniziando dalla provincia di Bari.

A Molfetta ci sarà il ballottaggio tra il candidato Tommaso Minervini, attuale sindaco (liste civiche) e Pasquale Drago detto Lillino del centrosinistra. Minervini ha ottenuto il 47,8% e Drago il 23,6%.

A Bitonto è stato eletto il sindaco del centrosinistra: Francesco Paolo Ricci con il 51,6% è eletto primo cittadino al primo turno. 48,3% per il candidato del centrodestra Domenico Damascelli.

A Gravina in Puglia è eletto sindaco Fedele Lagreca detto Oculista: 53,1% per lui in una coalizione civica con 10 liste. Secondo Giacinto Lagreca del centrosinistra con il 21,1%.

A Terlizzi netto successo del candidato del centrosinistra Michelangelo De Chirico con il 73,8%. Gioacchino Allegretti del centrodestra al 16,2%.

A Santeramo in Colle si va invece al ballottaggio: Vincenzo Luciano Casone del centrosinistra con il 33% sfiderà per la carica di primo cittadino Michela Gabriella Nocco con il 32,9% a capo di una coalizione di centrodestra.

Ballottaggio anche a Giovinazzo: in lizza Michele Sollecito del centrodestra con il 41% e Daniele De Gennaro sostenuto da diverse liste civiche e anche da Sinistra Italiana al 37,2%.

A Castellana Grotte sarà ballottaggio: Domenico Ciliberti e Vito Luigi Rubino sono i due candidati in campo. Ciliberti, sostenuto dalla coalizione 'Castellana rinasce', ha totalizzato il 47,1% delle preferenze, mentre Vito Luigi Rubino, candidato della lista 'Differenti per scelta', ha raggiunto il 17,6%.

A Polignano a Mare si va al ballottaggio tra Maria La Ghezza in una serie di liste sostenute anche dal Movimento 5 Stelle (35%) e Vito Carrieri in una coalizione di sinistra al 23,1%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati nei Comuni oltre i 15.000 abitanti, le altre province della Puglia

A Canosa di Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato eletto sindaco Vito Malcangio alla guida di una coalizione di centrodestra. 55,2 la sua percentuale. Secondo Giuseppe Tomaselli al 25,5%.

Passiamo ora in provincia di Lecce.

A Galatina è ballottaggio tra Fabio Vergine alla guida di un'ampia coalizione al 38,7%. Con lui al ballottaggio il sindaco uscente Marcello Pasquale Amante al 31,4%.

A Galatone eletto al primo turno il sindaco del centrosinistra Flavio Filoni con una percentuale pari al 50,3%. Seconda posizione per Annamaria Campa col 38,9%.

Passiamo ora ad esaminare i Comuni in provincia di Taranto.

A Martina Franca eletto al primo turno Gianfranco Palmisano del centrosinistra con il 51,8%. Al 45,2% il candidato del centrodestra Mauro Bello.

A Castellaneta manca di pochissimo l'elezione al primo turno Oscar Alfredo Cellamare del centrodestra che si ferma al 49,9%. Se la dovrà vedere al ballottaggio contro Giambattista Di Pippa del centrosinistra che ha totalizzato il 36,1%.

A Sava eletto sindaco Gaetano Pichierri del centrodestra con il 57,8% dei voti. Secondo Giulio Rossetti del centrosinistra con il 42,2%,

A Mottola ballottaggio tra Piero Giovanni Barulli sostenuto da Movimento 5 Stelle e Avanti Barulli (31,1%) e Angelo Lattarulo, liste civiche (28,9%).

A Palagiano ballottaggio tra Domenico Pio Lasigna al 44,2% e Pietro Rotolo al 28,4%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati nei Comuni oltre i 15.000 abitanti, Calabria

Si è votato in 3 Comuni della Regione Calabria sopra i 15.000 abitanti.

Iniziamo dalla provincia di Cosenza.

Ad Acri si va al ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pino Capalbo che è arrivato al 49,6%. Al ballottaggio con lui Natale Zanfini (civiche e centrodestra) che ha ottenuto il 39,7%.

Ballottaggio anche a Paola tra Emira Ciodaro, candidata del centrodestra che ha ottenuto il 27,5% dei consensi e il candidato del centrosinistra sostenuto dal Partito Democratico Giovanni Politano che ha otttenuto il 25,7%.

In provincia di Reggio Calabria si è votato a Palmi: vittoria al primo turno di Giuseppe Ranuccio che si riconferma quindi nella carica di sindaco. Ranuccio ha ottenuto il 64,5%. Superato il candidato del centrodestra Giovanni Barone che ha raccolto il 32%.

Elezioni Amministrative 2022: i risultati nei Comuni oltre i 15.000 abitanti, Sicilia

Analizziamo ora i Comuni della Sicilia oltre i 15.000 abitanti che sono andati al voto. Occorre ricordare che in Sicilia la legge elettorale è diversa rispetto alle altre regioni.

Nelle altre regioni italane per essere eletto sindaco occorre avere il 50% più uno dei votanti. Si diventa sindaco al primo turno solo con questa percentuale. Invece in Sicilia questo limite è fissato al 40%.

Avvalendosi dei dati ufficiali della Regione Sicilia ecco tutte le situazioni nei diversi comuni siciliani in cui si è votato tenendo presente che le situazioni dei Comuni capoluogo Palermo e Messina sono già state trattate in questo articolo.

A Sciacca, provincia di Agrigento, c'è l'elezione di Ignazio Messina che è stato eletto sindaco con una serie di liste civiche e con il 40,1%. Secondo Fabio Termine con il 36,7%.

A Palma di Montechiaro sempre in provincia di Agrigento è stato eletto sindaco al primo turno Stefano Castellino. Castellino ha ottenuto il 79,4% dei voti. Secondo il candidato del Partito Democratico Salvatore Manganello con il 12,8%.

A Niscemi, provincia di Caltanissetta è stato eletto al primo turno il candidato del centrodestra Massimiliano Valentino Conti. Per lui una percentuale del 63,9%. Secondo Carlo Pisa del centrosinistra al 19,8%.

A Paternò, provincia di Catania eletto sindaco Antonino Naso. Naso in una coalizione con diverse civiche e Prima l'Italia ha ottenuto il 44,8%. Seconda posizione per il candidato, anche di Fratelli d'Italia, Alfio Virgolini con il 39%,

Ad Aci Catena, sempre in provincia di Catania, eletta sindaco Margherita Rita Ferro con il 51,2% con una coalizione di centrosinistra. Secondo posto per Giuseppe Mario Aleo con il 21,2%.

A Scordia sempre in provincia di Catania, eletto sindaco Francesco Barchitta in una coalizione con anche Forza Italia al 51,8%. Secondo Ignazio Gravina candidato di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico al 25,5%.

A Palagonia, sempre in provincia di Catania invece si andrà al ballottaggio perchè nessuno dei due candidati ha superato il 40%. Si sfideranno Salvatore Astuti che è arrivato al 39,4% e Francesco Calandrucci che ha ottenuto il 28,4% dei voti.

Passiamo ora a Scicli in provincia di Ragusa. Anche qui sarà ballottaggio. Sfida tra Mario Marino che ha ottenuto il 38,3% e Caterina Riccotti sostenuta anche da Italia Viva e Partito socialista italiano al 22,7%.

A Pozzallo sempre in provincia di Ragusa, eletto sindaco al primo turno Roberto Ammatuna con il 72,8% dei voti. Seconda posizione per Vincenzo Galazzo del centrosinistra al 16,9%.

Ad Avola in provincia di Siracusa Rossana Cannata del centrodestra è il nuovo sindaco del Comune. Sorella del sindaco uscente ha ottenuto il 62% dei voti.

Infine ad Erice in provincia di Trapani eletta sindaco Daniela Toscano Pecorella in una coalizione con anche dentro il Partito Democratico al 42,5%. Secondo Piero Spina al 29%.