Emma Bonino, senatrice di Più Europa ha parlato alla trasmissione In Onda su La 7.

Bonino che nei giorni scorsi era stata tra i fautori più importanti dell'accordo tra la federazione Azione-Più Europa e il Partito Democratico di Enrico Letta si è detta incredula per la decisione comunicata da Carlo Calenda al programma di Lucia Annunziata Mezz'ora in più di rompere l'accordo politico effettuato qualche giorno fa con il Pd in vista delle Elezioni di domenica 25 settembre.

Elezioni 2022, Emma Bonino attacca Carlo Calenda: ”Serietà è tenere fede alla parola data”

Emma Bonino ha effettuato al programma de La 7 una ricostruzione degli ultimi giorni e ha evidenziato che serietà significa riuscire a tenere fede alla parola che viene data.

Bonino ha evidenziato che

Quattro giorni fa, quattro non quaranta, il Partito Democratico, Calenda, +Europa siglano un accordo politico. Peraltro, per ironia della sorte la bozza è scritta da Calenda: benissimo, applausi. Da giovedì comincio a sentire rumori su Calenda che “Non regge i suoi”. Il segretario del mio partito Benedetto Della Vedova, che ha la pazienza di un santo, cerca di avere informazioni. Prova a parlare ancora con Calenda, che però dice: “È inutile che ci vediamo, è una perdita di tempo. Nella mattina di domenica 7 agosto da Benedetto Della Vedova, in qualità di segretario di partito, apprendiamo che Calenda ci ha detto che la cosa è chiusa, amen e arrivederci.

Elezioni 2022, Bonino: ”Io avevo molta fiducia, non è serio cambiare opinione ogni 3 giorni”

Naturalmente gli intervistatori hanno chiesto a Bonino che cosa potesse essere successo, se qualcos'altro oltre alle incomprensioni legate alle dichiarazioni di esponenti di Sinistra Italiana e Verdi:

Non lo so - argomenta Bonino - io avevo molta fiducia, credo non sia serio cambiare opinione ogni tre giorni, specialmente se si tratta di una forza politica che si candida a partecipare al governo di un Paese: io su questa strada non lo posso seguire.

La notizia quindi confermata è che i vertici di +Europa non intendono seguire le intenzioni di Calenda di abbandonare il patto col Partito Democratico. Più Europa dovrebbe continuare a stare in alleanza col Partito Democratico e di conseguenza con ogni probabilità verrà meno la federazione tra Azione e Più Europa”

Nella giornata di oggi, lunedì 8 agosto, si tiene una direzione straordinaria di Più Europa al fine di decidere sul da farsi. Per la senatrice comunque la situazione sembra essere ben chiara con l'alleanza col Partito Democratico che avanza visto che è Calenda ad avere chiuso la situazione e sbattuto la porta. Sembra difficile che ci possano essere ricuciture con la leadership di Azione.

Elezioni 2022, quali scenari si aprono dopo la domenica di passione legata a Calenda? Le tre realtà principali la loro composizione

Quando mancano pochi giorni alla data di scadenza del 14 agosto quando i partiti devono depositare i simboli e alleanze ci si trova in una situazione in cui ci sono ancora alcuni perimetri da stabilire nel dettaglio ma il più sembra essere definito.

Partendo dal centrodestra qui ci sono al momento solamente certezze a meno di improbabili scossono che non sembrano all'orizzonte. Sono 5 i partiti nella coalizione di centrodestra. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di Silvio Berlusconi, la lista che unisce Noi Con l'Italia di Maurizio Lupi e Italia al Centro di Giovanni Toti e la lista Coraggio Italia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro unita all'Udc.

Il centrosinistra al momento dopo la rottura del patto di Carlo Calenda con il Partito Democratico si presenta come un'alleanza tra la forza guidata da Enrico Letta che si presenta nella Lista Pd Democratici e Progressisti che comprende al suo interno anche Articolo Uno e Demos ed è in alleanza con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi di Angelo Bonelli. Alleanza anche con Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci e infine - se nella giornata di lunedì sarà confermato - di Più Europa di Benedetto Della Vedova e Emma Bonino che scinderà il suo percorso da Azione di Carlo Calenda.

C'è poi la corsa solitaria del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte.

Elezioni Politiche 2022, grande movimento al Centro, accordo tra Renzi e la Lista Civica Nazionale di Pizzarotti

Matteo Renzi e Italia Viva nel momento in cui Carlo Calenda aveva deciso di portare Azione in alleanza con il Pd aveva parlato di grande occasione persa per dare vita al terzo polo. La decisione di Calenda di rompere il patto con il Partito Democratico ha cambiato il quadro della situazione e l'ex sindaco di Firenze ha subito twittato con l'hashtag Terzo Polo.

Calenda stesso da Lucia Annunziata ha fatto sapere di non avere parlato con Renzi in questi giorni ma che vorrebbe sentirlo.

Intanto Federico Pizzarotti ex sindaco di Parma ha annunciato di avere trovato un'intesa e correrà al fianco di Italia Viva di Matteo Renzi con la sua Lista Civica Nazionale.

"Dopo molti giorni - scrive sui social Pizzarotti - di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista".

Al centro al momento in corsa solitaria al centro c'è anche Noi di Centro del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Elezioni Politiche 2022, ecco perchè l'intesa tra Renzi e Calenda potrebbe convenire a entrambi

Detto del centrodestra che è al suo assetto definitivo e anche dei centrosinistra che dopo l'uscita di Calenda rimane in questa formazione per dichiarazione dello stesso Enrico Letta, l'area di centro è quella che andrà maggiormente monitorata nei prossimi giorni.

Italia Viva e Azione potrebbero avere interesse entrambe ad un'unione. In un certo senso visto che lo sbarramento è al 3% per entrare in parlamento una lista unica Azione-Italia Viva avrebbe maggiori possibilità di centrare l'obiettivo rispetto a corse in solitaria. Corse solitarie di Renzi e Calenda senza raggiungere il 3% lascerebbero fuori dal Parlamento tutte e due le forze politiche.

Dall'altro potrebbe convenire ancora di più a Carlo Calenda che in caso, altamente probabile di rottura con più Europa, dovrebbe anche in tempi brevissimi raccogliere le firme se si volesse presentare da solo. Un’alleanza con Italia Viva annullerebbe il problema.

Elezioni Politiche 2022, si avvicina la scadenza per la presentazione dei simboli e delle alleanze

I prossimi giorni saranno decisivi per la presentazione dei simboli e delle alleanze in vista delle elezioni di domenica 25 settembre.

Dalle 8 del mattino del 12 agosto e fino alle 16 del 14 agosto sarà possibile depositare presso il Viminale i contrassegni dei partiti o movimenti. Dovranno anche depositare l'eventuale dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste ed il programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica.