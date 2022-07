Ultimo fine settimana di luglio e mancano poco meno di due mesi alle elezioni di domenica 25 settembre.

Due sono le notizie principali che hanno caratterizzato le ultime ore. Il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini sull'azzeramento dell'Iva sui prodotti alimentari.

”Un tema – dicei Di Maio – che sarebbe stato previsto se la Lega non avesse fatto cadere il Governo”.

E poi Enrico Letta ha partecipato alla trasmissione Tg2 Post. Ha parlato di alleanze e ha rilanciato la sua proposta di una dote a 18enni con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. Vediamo tutte le ultime notizie dalla campagna elettorale.

Elezioni 2022: Luigi Di Maio stringe un accordo con Bruno Tabacci del Centro Democratico

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e fondatore di Insieme per il Futuro, lunedì presenterà l'accordo che è stato fatto con Bruno Tabacci, fondatore di Centro Democratico.

In virtù di questo accordo Di Maio potrà presentarsi alle elezioni senza dover raccogliere le firme richieste ai partiti che non hanno un simbolo già depositato. Lunedì a Roma è previsto il lancio del progetto.

Elezioni 2022: Di Maio attacca Salvini su Facebook: ”Azzerare l'Iva? Certamente, ma hai fatto cadere il Governo”

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini sul tema Iva.

Ecco il post su Facebook di Luigi Di Maio:

"Ora arriva Salvini e parla di azzerare l'Iva sui prodotti alimentari, dopo che ha fatto cadere il governo. Certo, lui ha già la soluzione in tasca. Dimentica solo di dirvi che per colpa sua, e dei suoi complici, questa misura rischia di non essere realizzata nell'immediato perché c'è un governo dimissionario, che va avanti solo per gli affari correnti. Del resto questo è soltanto uno dei motivi che l'hanno portato a far cadere il governo: sventolare bandierine in campagna elettorale. Gli interventi sull'azzeramento dell'Iva li avevamo già programmati, ma a lui non andava bene che fossero misure proposte dal governo nell'interesse degli italiani. A lui serve solo sbandierare una proposta elettorale, fingendo che sopra ci sia la sua faccia".

E Di Maio si rivolge direttamente a Salvini:

"Caro Matteo, sappi che ci sono provvedimenti urgenti che non hanno un colore politico, ma servono al Paese per contrastare l'emergenza in corso. Se un provvedimento è valido, a prescindere da chi lo propone, il provvedimento va fatto. Punto. Ma ormai è evidente a tutti: per te vengono 'prima gli interessi di partito' e poi, forse, gli italiani. P.S. Ancora aspettiamo chiarezza sui tuoi legami russi".

Elezioni 2022, Letta al microfono del Tg2: ”Discutiamo approfonditamente con Calenda e Renzi nel modo giusto”

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico è stato intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. E Letta ha parlato di alleanze e anche di punti programmatici del programma del Pd.

In otto giorni è cambiato tutto, stiamo cercando di costruire una campagna elettorale, un progetto, una proposta. Il centrodestra è stato più rapido di noi. Per noi è più difficile, dall'altra parte Salvini e Berlusconi si sono consegnati a Meloni. Si sono arresi e la trattativa è durata un minuto. Entro le scadenze di agosto sarà tutto pronto, e voglio che sia una campagna elettorale sui contenuti, propositiva.

Letta ha ribadito ancora una volta il no al Movimento per questa tornata elettorale:

"Sul M5s confermo quello che abbiamo già deciso formalmente. Noi non avremo rapporti politico-elettorali in questa campagna elettorale con le forze politiche protagoniste di quell'atto di irresponsabilità del 20 luglio in cui il governo è stato fatto cadere da tre pilastri (Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle) che lo sostenevano. E il M5s è fra questi".

Naturalmente la curiosità ora è legata al fatto se ci saranno accordi con Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi:

”Del tema discuteremo in questi giorni – ha analizzato Letta - abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani. Di fronte a 60 milioni di italiani occorre essere convincenti. Io non metto veti nei confronti di nessuno, discutiamo con tutti, non dico ”serenamente” perché in questo momento non tornerebbe simpatico, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto”.

Da segnalare però il post che ha pubblicato sui social Ettore Rosato, estensore della Legge con cui si andrà a votare e presidente di Italia Viva, partito di Matteo Renzi.

Credo che l'ipotesi terzo polo al centro slegato dall'asse sovranista e dall'abbraccio Pd/Fratoianni sia la cosa migliore per tutti. Proviamoci!

Elezioni 2022: Letta al Tg2 rilancia la proposta di una dote per i giovani diciottenni

"Una dote per i diciottenni finanzata con un incremento delle tasse di successione per i patrimoni plurimilionari". E' una proposta nel programma del Pd. Così al Tg2 la spiega Enrico Letta: