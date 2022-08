E' stato Giuseppe Conte in persona ad affiggere nella bacheca del Viminale il simbolo del Movimento 5 Stelle.

Guardate che rosso cuore, ci mettiamo il coraggio

ha detto ai giornalisti e ai fotografi presenti. A domanda se sarà candidato alla Camera o al Senato ha risposto: ”Saprete a breve”.

Intanto martedì 16 agosto in casa Movimento 5 Stelle è giornata di Parlamentarie.

Elezioni Politiche 2022, Conte e Crimi hanno depositato il simbolo al Ministero dell'Interno

”Vedete come sono rispettoso, non scanso gli altri, li lascio tutti. Guardate che rosso cuore, noi ci mettiamo il coraggio”. Ha detto queste parole l'ex premier Giuseppe Conte consegnando il simbolo del Movimento 5 Stelle al Viminale.

”Il Movimento 5 Stelle – ha confermato ancora una volta Conte - correrà da solo senza alcun partito coalizzato in tutte le circoscrizioni italiane ed estere. Corriamo da soli e abbiamo coraggio".

Il contrassegno contiene la scritta "MoVimento", le cinque stelle e la data 2050. Nessuna indicazione di un leader, non c'è il nome di Conte presente.

A differenza dei simboli di Lega (Salvini), Fdi (Meloni), Forza Italia (Berlusconi), Impegno civico (Di Maio), Azione-Iv (Calenda), Noi moderati con i nomi dei diversi leader che si sono uniti nella lista. Stessa scelta del Movimento 5 Stelle invece per il Pd che non ha messo il nome di Letta nel simbolo.

Conte era accompagnato da Vito Crimi.

Elezioni Politiche 2022, è ufficiale Parlamentarie martedì 16 agosto, voto dalle 10 alle 22

Come noto il Movimento 5 Stelle ha deciso di attivare il sistema delle parlamentarie per decidere la composizione delle liste nella parte proporzionale. Il Movimento ha deciso di confermare senza nessuna deroga il limite dei due mandati e quindi ci saranno diversi esponenti di spicco che non saranno candidati per una terza legislatura.

Sono state quasi 2.000 le persone che si sono candidate nei giorni scorsi per prendere parte alle parlamentarie. Ed ora si sa che si terranno nella sola giornata di martedì 16 agosto dalle ore 10 alle 22.

Elezioni Politiche 2022, ecco come funziona la scelta dei parlamentari

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle sceglieranno tramite la piattaforma SkyVote i candidati alla Camera e al Senato.

Gli associati con iscrizione in corso di validità sono chiamati a votare tramite consultazione in rete le proposte di autocandidatura. Sono quasi 2 mila le proposte pervenute e, dopo attento esame e puntuale verifica dei documenti depositati, è arrivato il momento di procedere al voto e alla conseguente formazione delle liste

recita una nota sul sito del Movimento 5 Stelle.

Le proposte di autocandidatura, spiega il regolamento - verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel “Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature", saranno sottoposte alla votazione degli iscritti a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restandola facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità dell’autocandidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle”.

In particolare, i candidati saranno posti in votazione nell’ambito della Circoscrizione della loro residenza o domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi.

Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%.

Nella giornata del 14 agosto 2022, saranno pubblicate le liste di coloro che hanno avanzato la propria autocandidatura, suddivise per circoscrizione elettorale.

Elezioni, alle Parlamentarie ogni cittadino iscritto troverà 3 schede

Gli iscritti sono chiamati a votare, tramite consultazione in rete, anche la proposta del Presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali.

Il numero di componenti di tale elenco di nominativi proposti dal Presidente non supererà il numero massimo di 12 per la Camera dei Deputati (su un totale di massimo 191 candidati) e di 6 per il Senato della Repubblica (su un totale di massimo 93 candidati)

In definitiva ciascun iscritto abilitato al voto, nella propria area di voto, martedì troverà tre schede:

una scheda contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura relative alla Camera dei Deputati;

una scheda contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura relative al Senato della Repubblica;

una scheda contenente la proposta di un elenco di nominativi indicati dal Presidente.

La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote.

In pratica l’ordine dei candidati in lista sarà stabilito dagli iscritti, sulla base di chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e tenendo conto dell’alternanza di genere.

I candidati all’uninominale e quelli nella circoscrizione estero, invece, verranno individuati dal presidente del Movimento.