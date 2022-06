Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti. Oggi il viaggio ci porta nelle Marche. In provincia di Fermo per Sant'Elpidio a Mare e Porto San Giorgio e in provincia di Macerata per i Comuni di Civitanova Marche, Tolentino e Corridonia.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Sant'Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, Tolentino e Corridonia come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Sant'Elpidio a Mare

Iniziamo il nostro viaggio da Sant'Elpidio a Mare in provincia di Fermo. Nel 2017 i cittadini di Sant'Elpidio a Mare hanno riconfermato il sindaco Alessio Terrenzi. Terrenzi ha guidato una giunta di centrosinistra e quindi essendo al secondo mandato non è più ricandidabile per un terzo mandato.

In campo ci sono Alessio Pignotti che, come informa il sito youtvrs.it, avrà il sostegno alle elezioni del sindaco uscente. Con lui ci sono cinque liste: Essere al centro, Sem, Per S.E.M. Con Pignotti Sindaco, Con Voi Alessio Pignotti sindaco e La Scelta Giusta.

Il centrosinistra punta su Fabiano Alessandrini: al suo sostegno ci sono le seguenti liste. Sant'Elpidio a Mare al Centro, Sinistra per Sant'Elpidio al mare, Continuità e progresso, La Rinascita, Partito Democratico e Azione con Carlo Calenda.

Il centrodestra invece ha deciso di puntare su Gionata Calcinari. In suo sostegno Fratelli d'Italia, Lega Salvini Marche, Unione Civica e Unione di Centro-Noi con L'Italia.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Porto San Giorgio

Rimaniamo ora nella provincia di Fermo e ci occupiamo del Comune di Porto San Giorgio.

Nel giugno 2017 i cittadini di Porto San Giorgio hanno riconfermato il sindaco Nicola Loira che ha amminsitrato la città in questi anni alla guida di una giunta di centrosinistra.

Loira per la legge del divieto di un terzo mandato non è candidabile a questa tornata elettorale.

Il centrosinistra di Porto San Giorgio nell'ambito della continuità con la giunta Loira ha deciso di candidare Francesco Gramegna-Tota, attuale assessore ai servizi sociali e vicesindaco di Porto San Giorgio. Corrono per la sua elezione 4 liste: La Sinistra con Gramegna, Partito Democratico, Sangiorgioviva e #Noipsg.

Il suo avversario alla corsa di sindaco di Porto San Giorgio sarà Valerio Vesprini. Con lui una coalizione formata da sei liste: Insieme, PSG Porto San Giorgio si muove, Onda Sangiorgese, Si può, Azione Civici e Per Porto San Giorgio.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Civitanova Marche

Passiamo ora in provincia di Macerata e analizziamo il Comune di Civitanova Marche che va al voto domenica 12 giugno. Nel giugno 2017 i cittadini di Civitanova Marche sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali ed è stato eletto al ballottaggio il sindaco Fabrizio Ciarapica. Ciarapica guida una Giunta di centrodestra.

Grande fermento a Civitanova Marche per queste elezioni visto che sono ben sei i candidati sindaco che si danno battaglia. Analizziamo la situazione.

Naturalmente Fabrizio Ciarapica è il nome scelto dal centrodestra per tentare di riconfermarsi alla guida del Comune di Civitanova Marche. Il sindaco uscente di Forza Italia ha il supporto delle seguenti liste: "Insieme per Civitanova", "Vince Civitanova", Forza Italia, Lega, FdI, Udc-Popolari Civitanova Marche, La Città al centro Rinascimento Vittorio Sgarbi.

Il centrosinistra ha scelto Mirella Paglialunga. Sostengono la sua candidatura sei liste: Partito Democratico, Dipende da noi, La nuova città, Futuro in Comune, Ascoltiamo la Città e Civitanova cambia.

Il Movimento Cinque Stelle a Civitanova Marche va per conto proprio sosterrà invece la candidatura di Silvia Squadroni. Con lei oltre a quella del Movimento 5 Stelle tre liste: Fare Civitanova, SiAmo Civitanova e Riformiamo Civitanova.

Ci sono altri tre candidati. C'è Vinicio Morgoni candidato di La nostra città, Incroci Futuro Giovani e Ecologisti Confederati-Partito Valore Umano.

Quinto candidato Paolo Squadroni con tre liste: Nova Urbs, Civiltà Nuova e Lavoro e Libertà.

Infine c'è la candidatura di Alessandra Contigiani per il Movimento 3V Verità e Libertà.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Tolentino

Si vota anche a Tolentino sempre in provincia di Macerata. Nel 2017 i cittadini di Tolentino sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato riconfermato il sindaco Giuseppe Pezzanesi.

Pezzanesi alla guida in questi anni di una Giunta di centrodestra non è più candidabile per il divieto di un terzo mandato per i sindaci.

Il centrodestra ha fatto una scelta di continuità con l'attuale Giunta e ha candidato l'attuale vicesindaco in carica Silvia Luconi. Luconi cerca di dare continuità al centrodestra a Tolentino e avrà il sostegno di Fratelli d'Italia, Tolentino nel Cuore, Unione di Centro-Popolari Tolentino, Forza Italia-Tolentino al centro-Noi con l'Italia, Lega Salvini e E' viva Tolentino.

Il centrosinistra ha deciso di candidare Massimo D'Este: D'Este ha il sostegno di 4 liste. Partito Democratico, Civico 22, Tolentino Rinasce, Dipende da noi.

Infine c'è una terza candidatura quella di Mauro Sclavi: è sostenuto da Tolentino Civica e solidale, Tolentino Popolare e Riformisti Tolentino.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione su Corridonia

Ultima tappa di questo viaggio nelle Marche a Corridonia. Sempre in provincia di Macerata. Alle elezioni comunali 2017 è stato eletto il sindaco Paolo Cartechini.

Cartechini ha deciso di non candidarsi per un secondo mandato.

Manuele Pierantoni, del centrosinistra, attuale vicesindaco di Corridonia è il candidato in sostanziale continuità con l'attuale amministrazione di Corridonia. Ha il sostegno di Corridonia Insieme e Pensare Corridonia.

Secondo candidato sindaco è Sandro Scipioni per Corridonia Rinasce, Sì possiamo e Noi cittadini. Il centrodestra mette in campo invece l'attuale consigliera comunale Giuliana Giampaoli che è sostenuta da due liste: Cambiamo Corridonia e Fratelli d'Italia-Lega Salvini-Forza Italia e Unione di Centro.