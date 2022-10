Giorgia Meloni vede avvicinarsi sempre più il momento in cui dovrebbe ricevere l'incarico di formare il nuovo Governo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Anche se quella di ieri per l'unità del centrodestra non è stata una buona giornata e il distinguo in aula di Forza Italia che non ha votato Ignazio La Russa presidente del Senato (il senatore di Fratelli d'Italia è stato poi eletto con il voto segreto di alcuni senatori esterni al centrodestra) mette nubi all'orizzonte. Schermaglie? Normale dialettica politica legata alla formazione del Governo?

Lo scopriremo in questi giorni, ma intanto corre voce che Forza Italia abbia una mezza idea di andare alle consultazioni dal capo dello Stato Sergio Mattarella in solitaria e non insieme agli altri partiti di centrodestra. Ecco il punto della situazione.

Giorgia Meloni: ”Verificheremo se anche per gli altri la priorità sono i problemi degli italiani"

La giornata di ieri ha indiscutibilmente segnato Giorgia Meloni. In serata avvicinata dai giornalisti all'uscita dalla sua sede di lavoro alla Camera negli uffici dei gruppi parlamentari ha detto: ”

L'unico segnale che mi interessa dare all'Italia è che lavoriamo per fare immediatamente tutto e per occuparci dei problemi degli italiani. Questa è la cosa che mi interessa. Spero che questo valga anche per gli altri, ma questo lo verificheremo.

"Io sono sicura – ha continuato Meloni - che tutti si rendano conto del fatto che a questa nazione serve un governo e che noi abbiamo una responsabilità che gli italiani ci hanno affidato. Io sono una persona responsabile. Confido che anche gli altri lo siano" ai giornalisti che le domandano se sia sicura della tenuta della maggioranza di centrodestra dopo quanto avvenuto al Senato.

“Sono contenta che oggi (ieri, ndr) siamo riusciti a eleggere il presidente del Senato. Confido che domani (oggi, ndr) eleggeremo quello della Camera al primo voto utile”.

Forza Italia valuta di andare sola alle consultazioni al Colle

La decisione non è ancora ufficiale ma Forza Italia, spiegano fonti del partito, starebbe valutando di andare da sola alle consultazioni al Quirinale che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà per la formazione del governo.

La questione è ormai nota. Ci sarebbe il veto di Giorgia Meloni sulla partecipazione al Governo di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. Questa scelta ha creato e sta creando diffusi malumori nel partito di Silvio Berlusconi che ha dato un primo segnale di questa insofferenza con il partito che non ha votato Ignazio La Russa a presidente del Senato.

Giorgia Meloni: ”Centrodestra diviso alle consultazioni da Mattarella? Ne parleremo nei prossimi giorni”

Giorgia Meloni sempre interpellata dai cronisti ha commentato le voci in base alle quali sembra che Forza Italia e Silvio Berlusconi stiano valutando l'ipotesi di andare da soli alle consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella senza fare una delegazione comune con le altre forze di centrodestra.

”Non lo so, ne parleremo nei prossimi giorni"

ha tagliato corto Giorgia Meloni su questo tema.

La Lega invece ritiene ”prive di fondamento le notizie relative al centrodestra diviso alle consultazioni al Colle”.

Verso il Governo Meloni. Maurizio Gasparri in veste di ”pontiere”: ”Tirare troppo la corda non conviene”

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sottolinea che ”tirare troppo la corda non aiuta a nessuna delle parti. Ora riflettiamo tutti, perché bisogna andare avanti insieme”.

Parlando con l'Agenzia Ansa, Gasparri osserva che

il gruppo di Forza Italia al Senato pensava che in attesa della seconda votazione si potesse dare un segnale agli alleati per denunciare il nostro no alla politica di veti, tant’è che Berlusconi ha votato. Il problema è che ci sono aggiunti dei voti di “sostituti” che hanno determinato il risultato finale al primo voto. Ma la maggioranza resta quella di centrodestra. Ora bisogna riprendere le file del dialogo creando mediazioni. Vediamo se il cammino riprende, come io credo.

Verso il Governo Meloni: il leghista Giancarlo Giorgetti verso il ministero dell'Economia

Giorgia Meloni sempre lasciando la Camera in serata ha dato anche un indizio molto importante su chi potrà essere il prossimo ministro dell'Economia. Meloni interpellata dai cronisti ha sottolineato che "l'attuale ministro dello Sviluppo Economico del Governo Draghi, Giancarlo Giorgetti potrebbe essere un ottimo ministro dell'Economia".

Dal canto suo Giorgetti, sempre avvicinato dai giornalisti, ha detto che "se la Lega vuole il Ministero dell'Economia e delle Finaze e mi manda lì io ci vado...”.

Una nota della Lega spiega che

Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo di centrodestra.

Verso il Governo Meloni: le consultazioni al Quirinale potrebbero partire dal 19 ottobre

Dovrebbero prendere il via il prossimo mercoledì 19 ottobre le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo.

Soltanto nel pomeriggio del giorno prima infatti i gruppi del Senato si riuniranno per eleggere i rispettivi presidenti. Per conoscere i tempi di nomina dei capigruppo della Camera bisognerà attendere l'elezione del presidente.

Orientativamente mercoledì 19 ottobre potrebbe essere la data giusta per il via alle consultazioni.