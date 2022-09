Domenica 25 settembre 2022 i cittadini italiani sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti in Parlamento: come si vota alle elezioni 2022? Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23; agli elettore vengono consegnate due schede, per la Camera e per il Senato, su cui segnare le proprie preferenze. Ecco il fac-simile della scheda elettorale del 25 settembre 2022 e le istruzioni per votare.

Tutto è pronto per le elezioni del 25 settembre 2022: i cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti alla Camera e al Senato, dopo la caduta del Governo Draghi (sfiduciato da M5s sul decreto aiuti bis). Come si vota alle elezioni 2022?

Ad ogni elettore saranno consegnate due schede: l’una per il rinnovo della Camera, l’altra per il rinnovo del Senato. Le novità, invece, riguardano il numero di deputati e senatori che saranno eletti con il sistema misto previsto dalla legge Rosatellum. Dopo l’approvazione della riforma sul taglio dei parlamentari, i cittadini eleggeranno 400 deputati e 200 senatori.

Ma come si vota alle elezioni del 25 settembre 2022? Ecco i fac-simile delle schede elettorali e tutte le istruzioni per apporre il proprio voto correttamente.

Elezioni 25 settembre 2022: chi può votare?

La prima domanda da porsi in vista delle elezioni del 25 settembre 2022 è la seguente: chi può votare?

Come spiega la nostra Costituzione all’articolo 48:

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Grazie alla nuova riforma, inoltre, il limite minimo di età per eleggere i rappresentanti del Senato è stato abbassato da 25 a 18 anni: tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, quindi potranno esprimere la propria preferenza per la Camera e per il Senato alle elezioni 2022.

Anche i cittadini all’estero hanno diritto al voto, come spiega il medesimo articolo costituzionale:

A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Per tornare a casa e votare, invece, i fuori sede possono ottenere sconti per le elezioni 2022 su treni, autobus, aerei e navi.

Ma come si vota alle elezioni del 25 settembre 2022? Cerchiamo di capire come apporre la propria preferenza sulla scheda elettorale.

Elezioni 25 settembre 2022: ecco il fac-simile della scheda elettorale

A rendere disponibile il fac-simile delle due schede elettorali per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stato il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

La struttura della scheda elettorale rimane la medesima utilizzata anche per la consultazione elettorale di 4 anni fa: a cambiare, invece, saranno i colori scelti per le elezioni. Si vota con la legge elettorale Rosatellum (sistema misto).

Su ciascuna delle due schede – l’una per la Camera e l’altra per il Senato – saranno elencati (in ordine casuale, deciso a sorteggio) dei riquadri con il nome del candidato nei collegi uninominali (sistema maggioritario), seguiti dai simboli dei partiti della coalizione che lo sostengono. A fianco, invece, saranno riportati fino a quattro nomi di candidati bloccati dei collegi plurinominali (sistema proporzionale).

Le schede elettorali per l’elezione dei rappresentati alla Camera e al Senato saranno uguali, eccetto per i nomi dei candidati, per il frontespizio, e probabilmente il colore.

Elezioni 25 settembre 2022: come si vota?

Come si vota alle elezioni 2022? Per apporre il proprio voto sulla scheda elettorale, ogni cittadino può scegliere tra diverse modalità:

tracciare una X sul simbolo del partito, in questo modo si indica la preferenza per il proporzionale e il voto viene esteso anche al candidato per l’uninominale;

tracciare una X solo sul nome del candidato del collegio uninominale, così facendo il voto si estenderà anche al partito al quale il candidato è collegato. Se il candidato appartiene a più liste, i voti vengono ripartiti in modo proporzionale;

tracciare una X sul simbolo del partito prescelto e sul nome del candidato nel riquadro in alto, in tal modo si vota il candidato e si indica il partito a cui indirizzare il voto proporzionale.

Come si evince dai fac-simile delle schede elettorali, ogni candidato nei collegi uninominali viene eletto con il sistema maggioritario (vince chi ottiene più voti), mentre i partiti e i collegi plurinominali vengono eletti in misura proporzionale al numero di voti ottenuti.

Non è possibile, quindi, votare per un unico candidato inserito all’interno del listino bloccato.

Elezioni 25 settembre 2022: come annullare la scheda

Esistono anche delle alternative al voto per le elezioni 2022: invece di esprimere la propria preferenza, l’elettore può decidere di lasciare la scheda bianca (ovvero non esprimere alcuna preferenza, e quindi non intaccare il risultato), oppure annullare la scheda per protesta. Come fare?

Per annullare la scheda elettorale esistono diverse soluzioni: l’elettore, per esempio, può aggiungere scritte o segni di riconoscimento (compresa la propria firma) tali da rendere nullo il voto. In alternativa, esprimendo più di una preferenza la scheda risulterà nulla.

Il voto deve essere espresso in matita: in caso contrario, la scheda risulta nulla.

Non è ammesso, infine, il voto disgiunto: l’elettore – in altre parole – non può esprimere contemporaneamente la preferenza per un candidato nel collegio uninominale e per un partito differente da quello a lui collegata. In questi casi è possibile annullare la scheda elettorale.