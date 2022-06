Domenica 12 giugno 2022 saranno quasi mille i Comuni italiani in cui si andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23.

Trend-online nelle scorse settimane ha realizzato un viaggio completo tra tutte le realtà capoluogo di provincia e regione che vanno al voto.

Tra le città più importanti ci sono Verona, L'Aquila, Genova, Palermo e Catanzaro. In questi giorni stiamo analizzando anche tutte le realtà più importanti di comuni non capoluogo di Provincia.

Oggi il viaggio di Trend-online arriva in provincia di Milano: analizzamo la situazione in quattro comuni che vanno al voto come Abbiategrasso, San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio e Buccinasco.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15 abitanti

Abbiategrasso, San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio e Buccinasco come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Abbiategrasso

Abbiategrasso è un Comune di oltre 31.000 abitanti della provincia di Milano.

Cesare Francesco Nai è l'attuale sindaco di Abbiategrasso.

E' stato eletto nel 2017 ed è al suo primo mandato. Quindi in queste elezioni 2022 Nai cerca di essere rieletto per un secondo mandato nella legisltatura tra il 2022 e il 2027.

Nai è stato eletto con una coalizione di centrodestra. Il primo cittadino uscente cerca la riconferma, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Abbiategrasso Merita e Abbiategrasso Attiva.

Ci sono altri due candidati per la carica di sindaco di Abbiategrasso.

Alberto Fossati si presenta come candidato sindaco di centrosinistra con il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e la lista civica La Città. Come spiega il sito milanotoday.it per Fossati sarebbe un ritorno alla carica di primo cittadino visto che è già stato primo cittadino di Abbiategrasso negli anni Duemila.

Terza e ultima candidatura a sindaco di Abbiategrasso è quella di Luigi Alberto Tarantola la cui corsa è sostenuta da due liste: Ricominciamo Insieme e Giovani per Abbiategrasso.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di San Donato Milanese

Sono tre i candidati alla carica di sindaco anche per quel che riguarda il comune di San Donato Milanese.

San Donato Milanese è un altro comune come il precedente Abbiategrasso di circa 31.000 abitanti complessivi. Il sindaco di San Donato Milanese è Andrea Checchi.

Checchi è al termine del suo secondo mandato come primo cittadino e quindi come prevede la legge italiana non può essere candidato per un terzo mandato. Checchi è stato eletto da una serie di liste civiche e anche con l'appoggio del Partito Democratico.

Stante la non ricandidabilità del sindaco uscente Checchi, il centrosinistra di San Donato Milanese ha optato per una scelta in totale continuità con la giunta attuale ed è stato scelto il vicesindaco Gianfranco Ginelli, esponente del Partito Democratico, per cercare di amministrare ancora il Comune di San Donato Milanese anche per i prossimi 5 anni dal 2022 al 2027.

A sostenere la corsa di Gianfranco Ginelli ci sono sei liste: Partito democratico, Azione, Europa Verde, Sinistra Italiana, La Civica e Insieme per San Donato.

La scelta del centrodestra per cercare di conquistare il Comune di San Donato Milanese è caduta su Guido Massera. Massera, come spiega il sito milanotoday.it è uno storico esponente di Fratelli d'Italia a San Donato Milanese. Tenterà di invertire la tendenza a San Donato dopo dieci anni di opposizione, con quattro liste: Fratelli d'Italia, Lega, Moderati-Forza Italia e Green Land.

La terza candidatura a sindaco di San Donato Milanese è quella di Francesco Squeri che si candida con due liste alla carica di primo cittadino. Con lui ci saranno SandoLab e San Donato Futura.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Cernusco sul Naviglio

Cernusco sul Naviglio è un altro dei Comuni più importanti della provincia di Milano che andrà al voto nella giornata di domenica 12 giugno.

L'11 giugno 2017 i cittadini di Cernusco sul Naviglio sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017.

È stato eletto al ballottaggio il sindaco Ermanno Zacchetti alla guida di una coalizione di centrosinistra formata dal Partito Democratico e da alcune liste civiche.

Zacchetti è al primo mandato come sindaco di Cernusco. E alle elezioni del 12 giugno cerca la rielezione sostenuto ancora dalla coalizione di centrosinistra. A differenza dei due comuni analizzati in precedenza nell'articolo in cui ci sono tre candidati alla carica di sindaco a Cernusco sul Naviglio ci sono ben 4 candidati sindaco.

Ermanno Zacchetti è sostenuto da una coalizione di centrosinistra in cui ci sono le tre seguenti liste: Partito Democratico, Lista Zacchetti Tutti per Cernusco e Cernusco Possibile.

A contendergli la carica di sindaco c'è Davide Cassamagnaghi che guida una coalizione di centrodestra. Corrono al suo fianco cinque liste: Cassamagnaghi sindaco, Il Cernuschese e le tre liste di riferimento dei tre principali partiti di centrodestra ovvero Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

Ci sono poi altre due candidature a sindaco: c'è una candidatura a sinistra che è quella di Rita Zecchini che si candida con l'appoggio di due liste: Sinistra per Cernusco e La Città in Comune.

Quarto candidato sindaco di Cernusco sul Naviglio invine è Giordano Marchetti che si presenta con la lista Vivere Cernusco.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Buccinasco

Esaminiamo infine la situazione di un quarto comune sempre della Provincia di Milano che va al voto. Stiamo parlando in questo caso di Buccinasco.

Nel 2017 al voto i cittadini di Buccinasco hanno eletto come sindaco Rino Carmelo Vincenzo Pruiti. Il sindaco è stato eletto con una serie di liste civiche e il sostegno del Partito Democratico.

Pruiti è al primo mandato come sindaco di Buccinasco e quindi il 12 giugno 2022 corre per la rielezione.

Ecco le liste che sostengono la corsa di Rino Carmelo Pruiti: Partito democratico, Europa Verde - Sinistra Italiana, Riformisti - Lavoriamo per Buccinasco, Noi di Buccinasco.

A contrapporsi alla candidatura di Rino Carmelo Pruiti c'è la corsa del candidato di centrodestra Manuel Imberti. Imberti nella sua corsa a sindaco di Buccinasco ha il sostegno della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia. Oltre ai tre partiti principali del centrodestra ci saranno le liste Centristi popolari e Buccirinasco.

Infine terzo candidato sindaco a Buccinasco è Alberto Schiavone. Schiavone ha il sostegno del Movimento 5 Stelle che in questa realtà non ha inteso correre insieme al centrosinistra e al Partito Democratico.