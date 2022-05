Elezioni Amministrative 2022. Ci sono anche importanti centri della Lombardia che vanno al voto nella tornata elettorale di domenica 12 giugno. Tra questi comuni che andranno al voto oggi focalizziamo la nostra attenzione sul Comune di Como.

Si andrà al voto anche in riva al Lago nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

Elezioni amministrative che sono abbinate ai referendum sulla Giustizia. Lo spoglio dei referendum avviene subito nella nottata della domenica. Mentre per sapere i sindaci occorrerà attendere il lunedì pomeriggio con lo spoiglio che inizia alle 14 del 13 giugno. Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle Elezioni Amministrative per il Comune di Como, i candidati in lizza e i sondaggi.

Elezioni Amministrative 2022: va al voto anche il Comune di Como

Il Comune di Como è tra i quasi mille comuni che andranno al voto domenica 12 giugno. La legge prevede un sistema elettorale in base al quale viene eletto sindaco un candidato che ha raggiunto il 50% più 1 dei voti.

Essendo un comune sopra i 15.000 abitanti se non si verifica questa condizione domenica 26 giugno sempre dalle 7 alle 23 le urne si apriranno nuovamente per il turno di ballottaggio nel quale si sfideranno i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.

Sono otto i candidati sindaco che si contendono il Municipio e il Governo della città di Como per i prossimi 5 anni dal 2022 al 2027. Una Como nella quale si gioca una partita importante di questa tornata elettorale e una città in cui si sono anche già visti leader nazionali come Giorgia Meloni andare in supporto dei propri candidati alla guida della città e in consiglio comunale.

Elezione Amministrative 2022, Comune di Como: il sindaco attuale alle settimane finali del suo mandato

Sono otto quindi i candidati sindaco per il Comune di Como. Ma prima di entrare nel dettaglio di queste otto candidature va segnalato che il sindaco di Como attuale è Mario Landriscina. Il candidato di area centrodestra vinse le elezioni comunali del 2017 ma non è stato ricandidato.

La sua corsa in solitaria con una lista civica è stata per alcune settimane una delle possibilità ma poi non se ne è fatto nulla. Quindi Landriscina esce di scena dopo le elezioni amministrative del Comune di Como del 12 giugno 2022.

Dicevamo che sono otto i candidati sindaco, sono 15 le liste che li sostengono e sono circa 500 per persone che si candidano per un ruolo nel consiglio comunale.

Analizziamo ora chi sono gli otto candidati per diventare sindaco di Como.

Elezioni Amministrative 2022, Como: ecco gli otto candidati per la poltrona da sindaco

I candidati per diventare sindaco di Como sono diventati otto alla chiusura dei termini per presentare le candidature. Sarebbero dovuti essere sette ma c'è stata un'aggiunta dell'ultim'ora. Un nuovo ingresso tra i candidati.

L'ultimo a entrare in lista è Roberto Adduci in rappresentanza del Comitato Assemblee Popolari.

Secondo candidato è Fabio Aleotti che si presenta alla guida della lista Como in Movimento. Stop inceneritore.

Per la coalizione formata da Civitas e il Bene Comune la candidata è Adria Bartolich.

C'è poi il candidato Vincenzo Graziani a guidare la lista di Verde è Popolare.

Corsa solitaria anche per Italexit, il movimento che a livello nazionale fa riferimento a Gianluigi Paragone con Francesco Matrale.

E’ sostenuta da cinque liste la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti. Sono tre invece le liste presentate dal centrodestra a sostegno dell’aspirante sindaco Giordano Molteni.

Infine ottavo e ultimo candidato in questo elenco meramente alfabetico Alessandro Rapinese per Rapinese sindaco.

Elezioni Amministrative 2022: la sensazione è che possa essere una sfida Molteni-Minghetti

Il centrodestra si è compattato a Como. E ha trovato un'intesa sulla figura del medico Giordano Molteni. A sostenere la sua candidatura ci sono sia Fratelli d'Italia (con Giorgia Meloni che come detto è anche già stata a Como), Lega e Forza Italia.

Sull'altro versante il centrosinistra ha puntato su Barbara Minghetti consigliere comunale e che ha avuto diversi ruoli in città ed è impegnata nel mondo teatrale e della cultura. Minghetti è sostenuta dal Partito Democratico da liste civiche come Agenda Como ma anche da Azione, più Europa e Italia Viva.

Esiste anche un'altra candidatura che fa riferimento al mondo della sinistra che è quella di Adria Bartolichh. Fabio Aleotti è un consigliere comunale uscente del Movimento 5 stelle che si presenta con una sua lista civica.

Essendo un quadro fortemente frammentato c'è da annoverare tra le cose possibili la disputa del ballottaggio.

Il consiglio comunale di Como è formato da 32 consiglieri comunali ai quali va aggiunto il sindaco. Si potrà esprimere anche il voto disgiunto e se si arriverà al ballottaggio saranno consentiti anche apparentamenti tra liste che si erano presentate in contrapposizone tra loro al primo turno.

Elezioni Amministrative Como 2022: il centrosinistra prova il colpaccio

Il Comune di Como è stato storicamente quasi sempe governato da forze di centrodestra tranne rare eccezioni. Detto della non ricandidatura di Landriscina, il centrodestra cercherà di respingere l'assalto del centrosinistra.

Che al momento crede nell'impresa anche confortato dai numeri del sondaggio più recente. Va detto che spesso i sondaggi per di più per le elezioni amministrative vanno presi con le pinze ma un sondaggio effettuato nella seconda metà del mese di aprile ha dato dati molto interessanti da analizzare.

Intanto va detto che si tratta di un sondaggio che ha realizzato l'istituto Piepoli per conto dell'emittente locale di Como EspansioneTV.

Elezioni Amministrative Como 2022: ecco i dati con la candidata del centrosinistra davanti

La prima domanda che è stata posta agli elettori è stata la seguente:

Il 44% degli elettori interpellati ha riposto la candidata della coalizione di centrosinistra Barbara Minghetti. Al secondo posto ci sarebbe il candidato della coalizione dei centrodestra Giordano Molteni che sarebbe accreditato del 29%.

Terza posizione per Alessandro Rapinese della lista Rapinese sindaco che col 22% non sarebbe nemmeno troppo lontano dal secondo posto di Molteni.

Quarta posizione per Adria Bartolich con il 5%. Non sono presenti gli altri candidati sindaco perchè al momento di questa analisi non tutte le candidature erano già state definite.

Parlando di notorietà del candidato Alessandro Rapinese risulta essere il più conosciuto (82% del campione), Adria Bartolich la meno conosciuta. In mezzo Minghetti (79) e Molteni (70). In termini di fiducia nel candidato, Minghetti è al 55%. Seguono Rapinese al 36%, Molteni al 33% e Bartolich al 26%.

La probabile affluenza al voto sarebbe molto bassa, stimata nell’ordine del 55%.

Piepoli ha anche sondato il terreno a Como in caso di ballottaggio. Ecco i risultati che ne uscirebbero: la candidata del centrosinistra Minghetti vincerebbe contro gli altri candidati presenti nel sondaggio. Rapinese vincerebbe contro Molteni e Bartolich. Molteni vincerebbe solamente contro Bartolich.

Elezioni Amministrative Como 2022: ecco i temi che sono più cari agli elettori comaschi

Il sondaggio ha analizzato anche quelli che sono i temi più sentiti per gli elettori comaschi.

Sono più sentiti temi legati a decoro urbano, viabilità, traffico, recupero area ex Ticosa e la realizzazione delle paratie lungo-lago. Da segnalare infine che il 57% del campione vorrebbe una svolta rispetto all’amministrazione attuale.