Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno anche nel Comune di Frosinone.

Un comune il cui esito elettorale è molto atteso visto che si gioca una delle battaglie più importanti di questa tornata elettorale amministrativa. Nel Lazio si vota anche a Rieti e a Viterbo.

Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni amministrative per il Comune di Frosinone, chi sono i candidati in lizza, quali le liste presentate e che cosa dicono i sondaggi sul futuro sindaco del Comune di Frosinone.

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: le regole del voto di domenica 12 giugno

Frosinone come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: non è più eleggibile il sindaco in carica

A Frosinone il sindaco è attualmente Nicola Ottaviani. Ottaviani è stato eletto nel maggio del 2012 quindi è al termine del secondo mandato e quindi per la legge italiana non è più candidabile per un terzo mandato consecutivo.

Ottaviani ha guidato in questi 10 anni una maggioranza di centrodestra e, dopo essere stato un esponente di Forza Italia, dal 2019 è un esponente della Lega.

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: i cinque candidati in campo per la carica di sindaco

Domenica 12 giugno si tengono le elezioni Comunali a Frosinone. I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale. Sono 5 i candidati a succedere sulla poltrona di Nicola Ottaviani e sono 19 le liste collegate ai cinque candidati alla carica di primo cittadino. Vediamo di analizzare la situazione.

Stante la non candidabilità di Ottaviani, il centrodestra ha dovuto optare per una nuova personalità. E la scelta della coalizione unita è caduta su Riccardo Mastrangeli.

Il centrosinistra dal canto suo ha deciso di puntare su un volto molto noto a Frosinone perchè la scelta è caduta su Domenico Marzi che a Frosinone è già stato sindaco per due mandati dal 1998 al 2007.

Se questi due sembrano essere i candidati più accreditati ci sono anche altri tre candidati alla poltrona di primo cittadino. Corre infatti Mauro Vicano, candidato di centro e sostenuto da Udc, Azione di Carlo Calenda e da una lista Civica.

Corre per la poltrona di sindaco anche Vincenzo Iacovissi che è il vicesegretario nazionale del Psi che è sostenuto anche da Più Europa, e da due civiche Il cambiamento e Lista civica Segneri.

Infine c'è Giuseppe Cosimato, già consigliere di Alleanza Nazionale, che orre con l'appoggio di una lista civica "Cosimato Sindaco".

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: ecco il profilo dei candidati, Riccardo Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli è il candidato che è stato scelto dal centrodestra attraverso lo strumento delle primarie per diventare il prossimo sindaco di Frosinone.

Mastrangeli ha vinto le primarie della coalizione di centrodestra ottenendo 1.970 voti, pari al 70,4%.

Mastrangeli è assessore al Bilancio e alle Finanze del Comune di Frosinone ed è candidatura in continuità con l'attuale amministrazione comunale che ha guidato il comune negli ultimi 10 anni.

E' stato un assessore tecnico. Ha ricevuto la fiducia dell'intera coalizone di centrodestra. Sono sette le liste che sostengono la sua candidatura a sindaco di Frosinone e sono Lega Salvini premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Frosinone capoluogo, Mastrangeli per Frosinone, Lista Ottaviani, Per Frosinone.

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: ecco il profilo dei candidati, Domenico Marzi

Come detto il centrosinistra a Frosinone ha fatto una scelta di esperienza. Una personalità molto nota in città visto che è già stato per due mandati il sindaco di Frosinone. Stiamo parlando di Domenico Marzi.

Attorno alla sua figura il centrosinistra ha elaborato un'alleanza piuttosto larga e anche in questo caso sono sette le liste che sostengono il suo percorso verso la carica di sindaco di Frosinone.

Si è effettuata una aggregazione che parte dal Partito Democratico, arriva al Movimento 5 Stelle fino ai partiti di sinistra. Ecco le sette liste che sostengono Marzi: Partito Democratico, Lista Marzi Sindaco, Frosinone in Comune, Polo Civico, Piattaforma Civica Ecologista, Lista Marini, Movimento 5 Stelle.

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: il profilo degli altri 3 candidati sindaci

Mauro Vicano corre con l'appoggio di tre liste: Vicano sindaco per Frosinone, Azione, Udc- Autonomi e Partite Iva – Progetto Lazio.

Vincenzo Iacovissi è sostenuto dalla lista del Psi, dove trovano spazio anche i candidati delle altre forze che lo sostengono: i progetti civici Il cambiamento e la Lista civica Segneri, e Più Europa.

Giuseppe Cosimato, avvocato, dissidente con la linea di Fratelli d'Italia, corre con la lista "Cosimato Sindaco".

Elezioni Amministative 2022 Frosinone: parata di big nazionali in città

L'importanza delle elezioni amministrative per il sindaco di Frosinone è testimoniata dalle tante presenze di big nazionali di queste settimane.

Per il centrodestra i due leader Matteo Salvini per la Lega e Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia sono già stati a Frosinone a sostenere Mastrangeli.

"Continueremo a crescere con l'amministrazione Mastrangeli"

ha detto Meloni ai simpatizzanti del centrodestra.

E anche Salvini ha sostenuto che l'obiettivo del centrodestra è quello di vincere il comune direttamente al primo turno con Mastrangeli.

Nella mattinata di oggi sabato 28 maggio sarà a Frosinone l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per sostenere il candidato Domenico Marzi.

In arrivo nei prossimi giorni anche il leader del Partito Democratico Enrico Letta sempre ovviamente a sostegno di Marzi.

Elezioni Amministrative 2022 Frosinone: il sondaggio dà in testa Mastrangeli

Ciociariaoggi.it ha pubblicato un sondaggio relativo alla situazione nel comune di Frosinone.

«Se dovesse scegliere il sindaco della città di Frosinone, tra i seguenti personaggi. Lei a chi darebbe il voto?».

Il sondaggio è stato commissionato da Tierre srl secondo i dati raccolti al primo turno il candidato sindaco del centrodestra Riccardo Mastrangeli dovrebbe raggiungere il 54,5% delle preferenze, diventando sindaco al primo turno sulla base di questa indagine.

Al secondo posto il candidato di centrosinistra Domenico Marzi con il 33,8%, mentre al terzo posto Mauro Vicano al 7,4%. Infine, Vincenzo Iacovissi ha ottenuto il 4,3% delle preferenze. Il 35,3% si è dichiarato astenuto o indeciso.

La domanda è stata ripetuta anche con l'ipotesi del ballottaggio. In questo caso secondo il sondaggio Riccardo Mastrangeli dovrebbe raggiungere il 57,1%, Domenico Marzi il 42,9% e gli indecisi o astenuti sono stati il 30%.