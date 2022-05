Domenica 12 giugno 2022 dalle 7 alle 23 andranno al voto gli abitanti di 979 comuni italiani. Si tratta della normale tornata di Elezioni Amministrative che vede andare al voto anche i cittadini di diversi comuni capoluogo di Regione come ad esempio Catanzaro, Genova, Palermo e L'Aquila.

Si tratta di un banco di prova importante per i partiti a poco meno di un anno dalle elezioni politiche. Nella stessa giornata di domenica 12 giugno in tutta Italia si voterà anche per i referendum sulla giustizia.

Ai quesiti referendari è dedicato questo articolo sempre di Trend-Online. In questo articolo ci concentriamo sulle elezioni amministrative e sui comuni che andranno al voto domenica 12 giugno.

Elezioni Amministrative 2022: ecco quando saranno aperti i seggi elettorali

Le Elezioni Amministrative 2022 si tengono nella sola giornata di domenica 12 giugno. Era stata avanzata l'ipotesi di potere votare anche nella giornata di lunedì 13 giugno ma poi questa ipotesi è caduta.

Sarà election day quindi solamente domenica 12 giugno con i cittadini che potranno recarsi ai seggi dalle 7 alle 23. Inizierà subito in nottata lo spoglio dei cinque quesiti referendari sulla giustizia mentre lo spoglio relativo alle elezioni amministrative avverrà dalle 14 di lunedì 13 giugno.

Servirà tempo quindi per sapere i nuovi primi cittadini e chi andrà al ballottaggio di domenica 26 giugno. Anche perchè va ricordato che cosa prevede la legge: nei comuni sopra i 15.000 abitanti se nessuno dei candidati supera il 50% nella prima tornata elettorale si va ad un ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.

Elezioni Amministrative 2022: ecco le realtà principali che sono chiamate al voto

In questa tornata elettorale di elezioni amministrative andranno al voto anche importanti realtà italiane. Vanno al voto quattro città capoluogo di Regione. Va al voto Genova in Liguria, va al voto per il sindaco e il consiglio comunale Palermo in Sicilia. E ancora L'Aquila in Abruzzo e Catanzaro in Calabria.

Vanno al voto oltre a questi capoluoghi di Regione anche altri 22 capoluoghi di provincia. Ecco in rigoroso ordine alfabetico tutte le realtà italiane che domenica 12 giugno sono chiamate al voto per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali:

Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

Considerando il totale gli italiani che sono chiamati al voto per le elezioni amministrative sono circa 8 milioni. Ovviamente questi cittadini poi se lo vorranno, come tutti gli altri cittadini italiani, avranno anche la possibilità di ricevere le cinque schede relative ai cinque referendum sulla giustizia.

Elezioni Amministrative 2022: ecco i Comuni al voto, Piemonte e Lombardia

Analizziamo i principali comuni che andranno al voto domenica 12 giugno regione per regione.

In Valle d'Aosta nessun comune al voto sopra i 15.000 abitanti. E nemmeno in Trentino Alto Adige.

In Piemonte ecco i comuni sopra i 15.000 abitanti che andranno al voto. In provincia di Torino sono due Grugliasco e Chivasso. In provincia di Alessandria sono il comune capoluogo e Acqui Terme. In provincia di Asti c'è solo il Comune capoluogo che va al voto tra quelli sopra i 15.000 abitanti. In provincia di Cuneo va al voto il comune capoluogo di provincia e tra quelli sopra i 15.000 abitanti anche Mondovì e Savigliano. In provincia di Novara va al voto Borgomanero. Nella provincia Verbano-Cusio-Ossola va al voto Omegna.

Passiamo ora in Lombardia: in provincia di Milano vanno al voto i Comuni di Sesto San Giovanni, Abbiategrasso, San Donato Milanese, Cernusco sul Naviglio, Buccinasco, Garbagnate Milanese, Magenta, Senago, Melzo, Melegnano e Vimodrone. In provincia di Brescia al voto Desenzano sul Garda, Palazzolo sull'Oglio, Gussago e Darfo Boario Terme.

In provincia di Como va al voto il comune capoluogo e va al voto anche Erba.

In provincia di Cremona al voto Crema. In provincia di Lodi si vota proprio nel capoluogo.

In provincia di Mantova si vota a Castiglione delle Stiviere. In Monza e Brianza voto a Monza, Lissone, Cesano Maderno, Meda e Lintate sul Seveso.

In provincia di Pavia si vota a Mortara e in provincia di Varese a Cassano Magnago.

Elezioni Amministrative 2022: ecco i Comuni al voto, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna

Continuiamo nell'analisi del comuni con oltre 15.000 abitanti che andranno al voto. In Veneto in provincia di Venezia al voto Mira, Mirano, Jesolo, Santa Maria di Sala e Marcon. In provincia di Belluno il Comune capoluogo e Feltre. In provincia di Padova il Comune capoluogo, Vigonza e Abano Terme. In provincia di Verona il comune capoluogo e Cerea. In provincia di Vicenza si vota a Thiene.

In Friuli Venezia Giulia si vota a Gorizia e per il comune di Monfacone. Si vota poi ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone e in provincia di Udine a Codroipo.

In Liguria si vota, come detto a Genova e a Chiavari. In Regione al voto anche a La Spezia.

In Emilia Romagna vanno al voto sopra i 15.000 abitanti in provincia di Bologna, Budrio, i Comuni di Parma e Piacenza e in Provincia di Rimini si vota a Riccione.

Elezioni Amministrative 2022: ecco i Comuni al voto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo

Analizziamo ora i Comuni della Toscana sopra i 15.000 abitanti al voto. Si vota a Lucca e sempre nella provincia di Lucca a Camaiore. Si vota poi a Carrara e per il comune di Pistoia. Sempre nella provincia di Pistoia al voto a Quarrata.

In Umbria si vota in due comuni sopra i 15.000 abitanti. In provincia di Perugia a Todi e in provincia di Terni a Narni.

Nelle Marche si vota in provincia di Ancona a Jesi e a Fabriano. In provincia di Fermo a Sant'Elpidio a Mare e a Porto San Giorgio. Si vota in tre comuni in provincia di Macerata: sono Civitanova Marche, Tolentino e Corridonia.

Nel Lazio si va al voto a Guidonia Montecelio, Ardea, Ladispoli, Ciampino, Cerveteri, Fonte Nuova e Grottaferrata in provincia di Roma. Si vota a Frosinone capoluogo. In provincia di Latina a Gaeta e Sabaudia. Si vota poi a Rieti e Viterbo.

In Abruzzo vota il Comune de L'Aquila, in provincia di Chieti Ortona e San Salvo, in provincia di Pescara a Spoltore e in Provincia di Teramo a Martinsicuro.

Nessun comune oltre i 15.000 abitanti al voto in Molise.

Elezioni Amministrative 2022: ecco i Comuni al voto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna

In Campania, in provincia di Napoli si vota a Pozzuoli, Acerra, Portici, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Sant'Antimo, Nola e Ischia. In Provincia di Caserta a Mondragone e Capua. In provincia di Salerno a Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Agropoli.

In Puglia si vota, in provincia di Bari, a Molfetta, Bitonto, Gravina in Puglia, Terlizzi, Santeramo in Colle, Giovinazzo, Castellana Grotte e Polignano a Mare.

Nella provincia Barletta- Andria-Trani si vota a Barletta e Canosa di Puglia. In provincia di Lecce si vota a Galatina e Galatone. In provincia di Taranto nel capoluogo Taranto e a Martina Franca, Castellaneta, Sava, Mottola e Palagiano.

In Basilicata un solo comune oltre i 15.000 abitanti va al voto ed è Policoro.

In Calabria va al voto Catanzaro. Acri e Paola in provincia di Cosenza e Palmi in provincia di Reggio Calabria.

In Sicilia va al voto il Comune di Palermo. In provincia di Agrigento al voto Sciacca e Palma di Montechiaro. A Caltanissetta al voto Niscemi. In provincia di Catania al voto Paternò, Aci Catena, Scordia e Palagonia. Al voto il Comune di Messina. In provincia di Ragusa votano Scicli e Pozzallo. In provincia di Siracusa Avola e in provincia di Trapani Erice.

In Sardegna infine sopra i 15.000 abitanti vanno al voto Selargius in provincia di Cagliari e il Comue di Oristano.