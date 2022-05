Elezioni Amministrative 2022. Domenica 12 giugno si vota anche a Messina per le elezioni Comunali. A Messina si vota con un anno di anticipo rispetto al previsto per via delle dimissioni dell'attuale sindaco di Messina Cateno De Luca che ha deciso di anticipare la conclusione del suo mandato per candidarsi alla Presidenza della Regione Sicilia. Vediamo tutti i candidati e le liste che si presentano relativamente alla realtà di Messina.

A Messina si vota con un anno di anticipo rispetto al previsto per via delle dimissioni dell'attuale sindaco di Messina Cateno De Luca che ha deciso si anticipare la conclusione del suo mandato per candidarsi alla Presidenza della Regione Sicilia. Vediamo tutti i candidati e le liste che si presentano relativamente alla realtà di Messina. Centrodestra diviso con la Lega da un lato e Fratelli d'Italia e Forza Italia da un altro.

Elezioni Amministrative Messina 2022: le regole del voto di un comune sopra i 15.000 abitanti

Messina come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1.000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative Messina 2022: si vota nel 2022 dopo le dimissioni di Cateno De Luca

Cateno De Luca è sindaco di Messina dal 2018. Il mandato dell'attuale primo cittadino della città avrebbe dovuto terminare nel 2023.

Ma nel mese di ottobre del 2021 De Luca in occasione dell'assemblea del suo movimento Sicilia Vera ha annunciato che si sarebbe candidato per la presidenza della Regione Sicilia.

Il 25 gennaio di quest'anno facendo quindi seguito al suo intendimento ha dato le dimissioni da sindaco di Messina per lanciarsi nella corsa verso la presidenza della Regione Sicilia.

Le dimissioni di De Luca sono diventate effettive il 14 febbraio e quindi nel Comune di Messina sono state indette le elezioni per domenica 12 giugno.

Elezioni Amministrative Messina 2022: l'appoggio di Cateno De Luca a Federico Basile per la corsa a sindaco

Cateno De Luca dopo la sua decisione ha ufficializzato anche l’appoggio alla candidatura a sindaco di Federico Basile, fino a poche settimane fa direttore generale del Comune di Messina.

Il centrodestra invece ha scelto di puntare su Maurizio Croce e il centrosinistra ha scelto la candidatura di Franco De Domenico.

Sono cinque i candidati in corsa in queste elezioni amministrative a Messina. Eccoli.

Federico Basile in continuità con l'amministrazione De Luca sostenuto dalle seguenti liste: Con de Luca per Basile sindaco, Orgoglio messinese, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Insieme per il lavoro Clara Crocè, Mai più baracche, Amo Messina, Basile sindaco di Messina, Prima l’Italia.

Maurizio Croce è il candidato del centrodestra. Si presenta con una coalizione di centrodestra non del tutto unita visto che al suo sostegno ci sono le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito animalista, Udc, Noi con l’Italia-Dc, Maurizio Croce sindaco, Ora Sicilia, Giovani per Me.

Il centrosinistra ha trovato l'intesa su Franco De Domenico. De Domenico è il candidato comune di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Coalizione civica, e della lista Franco De Domenico sindaco.

Ci sono anche altre due candidature a sindaco di Messina. Quella di Gino Sturniolo ex consigliere comunale: sostenuto dalla lista Messina in Comune.

E quella di Salvatore Totaro per la lista Futuro, trasparenza e libertà.

Elezioni Amministrative Messina 2022: le scelte dei partiti

Il quadro politico a Messina è abbstanza intricato.

La candidatura di Basile conta anche del sostegno della Lega con il simbolo "Prima ll'Italia".

Mentre le altre forze principali del centrodestra Forza Italia e Fratelli d'Italia sono nella coalizione che ha alla guida Maurizio Croce.

Il centrosinistra, con il Partito democratico che ha scelto di puntare su Franco De Domenico. L’ex consigliere regionale siciliano è sostenuto anche da Movimento 5 stelle, Articolo 1, Volt, +Europa e Idea Messina.

Elezioni Amministrative Messina 2022: la scelta di Salvini per Basile

Certamente la notizia relativa alle elezioni amministrative per il Comune di Messina è il fatto che la Lega di Matteo Salvini vada per conto proprio.

Se in altre città ci sono spaccature nel centrodestra spesso è per via del fatto che Fratelli d'Italia ha deciso di effettuare una corsa in proprio mentre Forza Italia e Lega generalmente sono andate insieme.

Messina fa invece eccezione in questo senso con la Lega che ha deciso di sostenere Basile in continuità con l'amministrazione De Luca.

Come spiega il sito ilsicilia.it Matteo Salvini si è espresso in questa maniera in vista delle elezioni amministrative per il Comune di Messina del 12 giugno:

“Messina e la Sicilia sono terra di autonomia, impegno ed io sono orgoglioso di questa scelta di libertà che avete fatto”.

Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento video in occasione del presentazione della lista Prima l’Italia, a sostegno del candidato sindaco di Sicilia Vera Federico Basile.

”Quando gli amici di Messina – prosegue Salvini - mi hanno raccontato quanto fatto dal sindaco uscente e mi hanno illustrato il progetto ho detto: mi fido di voi e sono orgoglioso di questa scelta di libertà. Mettetecela tutta per vincere al primo turno. Io sarò a Messina prima del 12 giugno per dirvelo di presenza”.

Elezioni Amministrative Messina 2022: la scelta di Meloni e Berlusconi per Croce

Giorgia Meloni arriverà a Messina il 1 giugno prossimo per sostenere la campagna elettorale del candidato Croce.

"La sua figura – spiegano i responsabili di Fratelli d'Italia - espressione di competenza amministrativa, necessaria al futuro della nostra città, e la capacità inclusiva, dimostrata nel frangente delle concertazioni, rappresentano per noi la giusta sintesi".

Maurizio Croce è pertanto per Fratelli d’Italia "la scelta da condividere. Scelta meditata e confermata solo alla luce del nostro composto silenzio, che ha dimostrato come, ancora una volta, il nostro è un partito serio, coerente e coeso”.

”Tutti uniti per Maurizio Croce”. E' stata questa anche la parola chiave della convention di presentazione dei candidati al consiglio comunale della lista targata Forza Italia a Messina. Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti quindi per Croce.

Elezioni Amministrative Messina 2022: l'impegno di Enrico Letta e Giuseppe Conte per Franco De Domenico

Il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, sarà lunedì 30 maggio a Messina per sostenere il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Franco De Domenico. Franco De Domenico è il segretario comunale del Pd a Messina. Ex direttore generale dell'Università, è stato deputato regionale del Pd dal 2017 al 2020.

Anche l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e leader del Movimento 5 Stelle arriverà a Messina. L'ex premier approderà nell'Isola nella settimana precedente alla data delle elezioni: da lunedì 6 a mercoledì 8 giugno per fare tappa prima a Palermo e Messina, al fianco dei candidati sindaco a Palermo Franco Miceli e a Messina Franco De Domenico.