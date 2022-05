Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno anche nel Comune di Monza. Sono nove i candidati sindaci che si fronteggiano per il mandato dal 2022 al 2027. Si tratta di elezioni amministrative che saranno abbinate anche ai referendum sulla Giustizia che si terranno nello stesso election day. Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni a Monza e sui candidati in campo.

Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno anche nel Comune di Monza.

Sono nove i candidati al ruolo di sindaco che si fronteggiano per il mandato dal 2022 al 2027. Si tratta di elezioni amministrative che saranno abbinate anche ai referendum sulla Giustizia che si terranno nello stesso election day. Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni a Monza e sui candidati in campo.

Elezioni Amministrative 2022: a Monza si vota domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno si tengono le elezioni amministrative in Italia. Si vota in quasi 1.000 comuni italiani. Si vota nella sola giornata della domenica insieme ai referendum. Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio poi avverrà nel pomeriggio di lunedì 13 giugno visto che si darà la precedenza alle consultazioni referendarie.

A Monza come in tutti i comuni italiani sopra i 15.000 abitanti la legge prevede che si vada ad eleggere il sindaco al primo turno solamente se ottiene il 50% più 1 dei voti validi. Se nessuno dei nove candidati in lizza riesce a superare questa soglia si andrà al ballottaggio che vedrà in lizza i due candidati più votati al primo turno.

Tra primo e secondo turno è possibile anche effettuare apparentamenti tra liste che al primo turno si trovano in competizione tra di loro.

Elezioni Amministrative 2022: ecco i nove candidati sindaci in lizza a Monza, prima parte

Come detto sono nove i candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative al Comune di Monza che si tengono domenica 12 giugno. Intanto va detto che in questi anni, dal 2017 al 2022 Monza è stata governata da una giunta di centrodestra guidata dal sindaco Dario Allevi.

Allevi si ricandida ora per un secondo mandato alla guida della città sempre sostenuto in toto dalla coalizione di centrodestra che si presenta unita. Sono quattro le liste a suo sostegno, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e la Lista Civica “Noi con Dario Allevi”.

Il principale avversario di Allevi dovrebbe essere Paolo Pilotto. Pilotto è alla guida di una coalizione di centrosinistra. E' consigliere comunale, capogruppo del Partito Democratico, e in passato è già stato assessore. A sostenerlo c'è una coalizione con Partito Democratico, Azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi, MonzAttiva, Possibile, Lab Monza, SI, Articolo Uno, Psi e Europa Verde.

Elezioni Amministrative 2022: ecco i nove candidati sindaci in lizza a Monza, seconda parte

Altro candidato alla carica di sindaco è Paolo Piffer, consiglirere comunale che si presenta con la lista civica Civicamente ed è supportato da Volt e +Europa.

Poi c'è Alberto Mariani, a lungo militante della Lega che si candida con la Lista “Il Grande Nord”. Per 30 anni è stato tra le fila della Lega, che ha lasciato nel 2018 in quanto ha dichiarato di non trovarsi più nel partito.

Quinto candidato sindaco è Sandro Belli ex assessore che è il candidato de Il Popolo della Famiglia e di Ancora Italia.

Sesto candidato sindaco è Carlo Chierico che si presenta alla guida di una lista civica “Monza Unita”.

Settima candidata a sindaco è Daniela Brambilla. Brambilla è la candidata del movimento Italexit che ha come riferimento nazionale Gianluigi Paragone.

Ottavo candidato sindaco è Ambrogio Moccia che si presenta con una lista Civica “Movimento Moccia per Monza”.

Infine il movimento 3V si presenta alle elezioni e candida Michele Anastasia.

Come i lettori più attenti avranno notato non c'è e non si presenta alle elezioni a Monza nessuna lista che faccia riferimento esplicito al Movimento 5 Stelle.

Elezioni Amministrative a Monza: il dettaglio della situazione, le parole di Dario Allevi

Con un numero così alto di candidati a sindaco ci sono ampie possibilità che la contesa a Monza possa non terminare nella giornata di domenica 12 giugno. C'è la possibilità che si debbano giocare i tempi supplementari e quindi il sindaco venga deciso nel ballottaggio eventuale di domenica 26 maggio.

Da ricordare quanto avvenne anche in occasione delle elezioni amministrative del 2017 quando l'attuale sindaco Dario Allevi vinse proprio al ballottaggio sconfiggendo il sindaco uscente Roberto Scanagatti col 51,3% dei voti.

Allevi ora si ripresenta alle elezioni del 2022 sostenuto dal suo partito che è Forza Italia ma anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Nei giorni scorsi Allevi ha anche parlato della lista civica a suo nome:

"Ho da presentare alla cittadinanza la lista civica che porta il mio nome ‘Noi con Dario Allevi'. Nei mesi scorsi ho incontrato tutti i candidati e sono rimasto stupito della loro voglia di mettersi a disposizione della collettività e del territorio, pur con motivazioni diverse ma legate da un unico scopo: il bene della nostra città".

"Sono 16 donne e 16 uomini: medici, imprenditori, professionisti, commercianti, impiegati e tanti giovani con voglia di fare, persone perbene che sicuramente risulteranno essere un valore aggiunto nella prossima ed ormai imminente competizione elettorale. Cinque anni fa questa lista, nata nel giro di pochi mesi, ottenne un successo inaspettato, quasi l’8 per cento delle preferenze. Nella prossima competizione elettorale del 12 giugno sono certo che migliorerà ulteriormente quel risultato".

Elezioni Amministrative a Monza: il dettaglio della situazione, le parole di Paolo Pilotto

Come detto a sfidare Allevi sarà principalmene Paolo Pilotto. Pilotto come spiega il sito mbnews.it è stato il vincitore delle primarie del centro-sinistra.

Dai dati dello spoglio Pilotto ha avuto la meglio sullo sfidante, Marco Lamperti, per soli 14 voti. Le votazioni, a cui hanno partecipato 1869 persone (924 voti Lamperti e 938 voti Pilotto), si sono svolte lo scorso 13 marzo.

Pilotto – consigliere comunale, insegnante al liceo Zucchi di Monza – guiderà la coalizione di centro-sinistra.

"Io e Lamperti per carattere e convinzione abbiamo fatto questo percorso insieme – spiega Pilotto – ci siamo mossi sui contenuti e sui valori. E le persone se ne sono accorte. Una città non si governa da sola, non c’è l’uomo al comando, noi crediamo al lavoro di squadra".

"Io credo che il senso delle primarie sia stato presentare un manifesto, cercare di incontrare la cittadinanza e soprattutto ascoltare le persone. Con sorprese in alcuni casi e scoprendo cose che ci erano sfuggite. La campagna elettorale deve essere metà ascolto e metà proposte”.

Con anche l'impegno, se sarà eletto, di avere Lamperti stesso al suo fianco.

Elezioni Amministrative, la curiosità: tra i candidati per un posto in consiglio comunale c'è anche la cantante Valeria Rossi

Molti di noi ricorderanno quel “sole cuore amore”. Era il 2001 e nell'estate di quell'anno uno dei tormentoni passati da tutte le radio era “Tre parole” di Valeria Rossi. Ora Valeria Rossi si candida per un posto nel consiglio comunale di Monza nella lista civica MonzAttiva che sostiene il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto.

Rossi non ha mai lasciato la carriera da cantante, ma, come ha raccontato al quotidiano La Repubblica, da diversi anni lavora anche in Comune a Monza, nel settore Anagrafe, dopo aver vinto un concorso come ufficiale di stato civile. Ed ora anche l'impegno politico in prima persona.

Elezioni Amministrative Monza 2022: non ci sono sondaggi recenti

Non sono stati effettuati e resi pubblici sondaggi di recente che abbiano tastato il polso ai cittadini di Monza in merito alle loro preferenze in merito alle elezioni di domenica 12 giugno.

Per chi fosse interessato ad analizzare la situazione di altre città che andranno al voto si può consultare questo link che invia agli altri articoli. In queste settimane saranno pubblicate su Trend-online tutte le schede di tutti i comuni capoluogo di provincia in cui si andrà al voto il 12 giugno.