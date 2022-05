Nove candidati sindaci in corsa per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Padova. Sono oltre 700 i candidati che puntano ad un posto in consiglio comunale. Ecco il punto su tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni a Padova per sindaco e consiglio comunale. E i dati dei sondaggi.

A Padova la sfida sembra essere sostanzialmente tra Sergio Giordani, attuale sindaco in carica del centrosinistra e eletto nel 2017 e Francesco Peghin che si presenta con il sostegno dell'intera alleanza di centrodestra. E non mancano anche altri sette candidati. Ecco il punto su tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni a Padova per sindaco e consiglio comunale.

Elezioni Amministrative 2022 Padova: si vota il 12 giugno contemporaneamente ai referendum sulla Giustizia

Domenica 12 giugno è la giornata in cui si tengono le elezioni amministrative in Italia. Si vota nella sola giornata della domenica insieme ai referendum. Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio poi avverrà nel pomeriggio di lunedì 13 giugno visto che si darà la precedenza alle consultazioni referendarie.

A Padova - come in tutti i comuni italiani sopra i 15.000 abitanti - la legge prevede che si vada ad eleggere il sindaco al primo turno solamente se ottiene il 50% più 1 dei voti validi. Se nessuno dei nove candidati in lizza riesce a superare questa soglia si andrà al ballottaggio che vedrà in lizza i due candidati più votati al primo turno.

Tra primo e secondo turno è possibile anche effettuare apparentamenti tra liste che al primo turno si trovano in competizione tra di loro. Sono 36 i consiglieri comunali che si eleggono a Padova a parte il sindaco.

Elezioni Amministrative Padova 2022: Sergio Giordani cerca l'elezione bis

Sergio Giordani è l'attuale sindaco di Padova eletto in una coalizione di centrosinistra nel 2017. Giordani cerca quindi il bis per potere avere il mandato di sindaco di Padova fino al 2027. Sono nove le liste che appoggiano la corsa di Giordani. Si tratta di Giordani Sindaco, Padova Futura, Partito Democratico, Coalizione civica, Movimento 5 Stelle, Per Padova, Europa Verde, Padova Bene comune, Padova Insieme.

Come riporta il quotidiano il Mattino Giordani ha detto di essere “felice e orgoglioso di questa grande squadra: centinaia di padovane e padovani che rappresentano per me tutta la genuina passione per Padova faremo una campagna tra la gente sempre con correttezza, rispetto di tutti e senso civico”.

Dopo essere riuscito alle elezioni amministrative del 2017 a sconfiggere il leghista Massimo Bitonci, in questo 2022 l’attuale sindaco di centrosinistra Sergio Giordani correrà alla ricerca di un secondo mandato.

Da segnalare che nel 2017 Arturo Lorenzoni guidò l’exploit di una civica che aiutò Giordani a vincere e divenne vicesindaco. Il centrosinistra lo candidò nel 2020 alle Elezioni Regionali contro il candidato della Lega Luca Zaia, ottenendo un risultato molto basso. A queste elezioni, come spiega il fattoquotidiano.it, Lorenzoni non appoggia Giordani ma Francesca Gislon.

Giordani ha invece con sé il Movimento 5 Stelle

"Presentiamo il nostro appoggio come Movimento 5 Stelle all'amico Sergio Giordani. È un momento importante. A Padova c'è un gruppo di lavoro che ha fatto molto bene. Anche se all'opposizione, ha sempre collaborato con la giunta Giordani”. Sono parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà, in sostegno della campagna elettorale del sindaco Giordani.

Elezioni Amministrative Padova 2022: il centrodestra compatto per Francesco Peghin

Il centrodestra si presenta unito e compatto a Padova. Per cercare di riconquistare il comune scende in campo l'imprenditore Francesco Peghin. A suo supporto ci sono sette liste.

Eccole: “Popolo della Famiglia”, il partito che fa capo a Mario Adinolfi, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia (con all’interno l’Udc) e Coraggio Italia. Poi le due liste civiche: Francesco Peghin Sindaco e Più Padova con Peghin. Una unità quindi di tutto il centrodestra a sostegno di Peghin.

“Ho pensato che questo è il momento giusto. Adesso sono pronto per servire Padova”.

È stato lungamente corteggiato dalla politica e alla fine ha ceduto: Francesco Peghin si candida primo cittadino con il centrodestra. Dopo la scomparsa del padre quando aveva 17 anni ha preso in mano l’azienda di famiglia leader del mercato dei forni e della verniciatura di auto, con sede storica all’Arcella.

Peghin è noto anche per l'impegno pubblico con l'elezione nel 2017 a presidente di Conifindustria Padova.

Per Peghin c'è anche l'appoggio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “"È una scelta di amicizia perché con Francesco Peghin ci conosciamo da molti anni”, spiega Brugnaro, il leader di “Coraggio Italia”. Noi facciamo sempre una scelta a favore di qualcosa, mai contro qualcuno. Speriamo possa portare un grande rinnovamento: in questo momento storico i rinnovamenti possono dare fiducia in più".

Elezioni Amministrative Padova 2022: ecco gli altri 7 aspiranti sindaci di Padova

Detto di quelli che sembrano essere i due candidati favoriti analizziamo tutti gli altri 7 candidati alla poltrona di sindaco di Padova.

Ecco gli altri candidati: c'è Salim El Mouoed per la Lista "Il sindaco di tutti".

C'è poi il civico Lorenzo Innocenti con la sua “Torna Padova”.

C'è poi anche anche Francesca Gislon con la lista Orizzonti Francesca Gislon sindaco.

A sinistra c'è la candidatura di Luca Lendaro sostenuto da 2 liste: Tutta nostra la città e Solidarietà, ambiente e lavoro Rifondazione.

E poi c’è “Alleanza per Padova” che presenta il medico Domenico Minasola.

E ancora “Alternativa” con la candidata sindaca sarà Chiara Zoccarato.

Ha presentato una lista anche Paolo Girotto per il Movimento 3V.

Elezioni Amministrative 2022 Padova: ecco cosa dicono i sondaggi

Naturalmente Padova è una delle realtà più importanti assieme a Genova, Verona, Catanzaro e Palermo che vanno al voto in questa tornata elettorale. Riuscirà a reggere il centrosinistra e mantenere la guida della città o il centrodestra riuscirà dopo questi 5 anni a tornare alla guida della città?

Che cosa dicono i sondaggi in vista di questo appuntamento elettorale?

Il sondaggio più recente è quello di BiDimedia. Questo sondaggio è sato realizzato in data 13 maggio. Quindi si tratta un sondaggio recentissimo. In base a questa analisi c'è la possibilità da parte del candidato sindaco dell centrosinistra Sergio Giordani di essere eletto al primo turno senza passare per il ballottaggio.

Giordani, infatti, alla guida di una coalizione del centrosinistra avrebbe il 53,2% dei voti dei cittadini di Padova. Sarebbe quindi sopra la soglia di elezione già al primo turno.

Seconda posizione per il candidato del centrodestra Francesco Peghin che sarebbe accreditato del 40% esatto dei voti.

Tutti molto staccati gli altri candidati. Francesca Gislon sarebbe al 2,6%, Luca Lendaro all'1,5%, Paolo Girotto allo 0,8%, come Chiara Zoccarato. Ancora più basse le percentuali degli altri candidati con El Maoued allo 0,4%, Lorenzo Innocenti alla stessa percentuale e Domenico Minasola allo 0,3%.

Elezioni Amministrative Padova 2022: gli altri sondaggi

Questo è il sondaggio più recente pubblicato su Padova.

C'è però anche un sondaggi precedente pubblicato il 18 marzo: in questo sondaggio i due candidati sarebbero molto vicini e ci sarebbe il ballottaggio da tenersi nella giornata di domenica 26 giugno.

In questa analisi Giordani avrebbe il 49% e Peghin il 46%. Come si può facilmente evincere le altre candidature in campo per diventare sindaco di Padova raccoglierebbero consensi molto limitati.

