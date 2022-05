Anche se non si tratta di un Comune capoluogo di Regione, nella tornata elettorale di domenica 12 giugno delle Elezioni Amministrative grande attenzione da parte di tutti sarà rivolta a Parma. Ecco tutto quel che c'è da sapere sulle Elezioni Amministrative per il Comune di Parma.

Insieme al voto nei Comuni di Genova, Palermo, Verona, L'Aquila e Catanzaro si guarderà molto al risultato elettorale in Emilia Romagna. Una città quella di Parma nella quale l'attuale sindaco Federico Pizzarotti non è più eleggibile dopo due mandati alla guida della città.

Ecco tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni per il Comune di Parma. Ecco chi sono i candidati in lizza, le liste che li sostengono e gli immancabili sondaggi elettorali che danno un quadro della situazione.

Elezioni Amministrative Parma 2022: le regole del voto di un comune sopra i 15.000 abitanti

Parma come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative a Parma 2022: il sindaco attuale Federico Pizzarotti non è più eleggibile

Parma è stata in questi ultimi 10 anni in particolare, ma non solo, un laboratorio politico. Nel 2012 è stato il primo caso di un comune capoluogo di provincia che è stato conquistato dal Movimento 5 Stelle.

Nel 2012 infatti si è candidato a sindaco di Parma alle elezioni amministrative il candidato del Movimento fondato da Beppe Grillo Federico Pizzarotti. Al primo turno ottiene il 19,47% e accede al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Vincenzo Bernazzoli, presidente della provincia di Parma, che aveva al primo turno il 39,20% dei consensi. Pizzarotti vince il ballottaggio con il 60,22% dei consensi e diviene pertanto sindaco di Parma.

Dopo l'uscita dal Movimento 5 Stelle, Pizzarotti fonda il gruppo consiliare Effetto Parma.

Il 21 gennaio 2017 Pizzarotti annuncia la corsa per il suo secondo mandato da sindaco di Parma con una lista indipendente chiamata anch'essa Effetto Parma. Ottenuto l'accesso al ballottaggio, il 25 giugno viene rieletto battendo con il 57,87% dei voti l'esponente del centrosinistra Paolo Scarpa.

Dopo due mandati alla guida della città Pizzarotti ora non è più candidabile ma con la sua Effetto Parma sostiene la corsa a sindaco di Michele Guerra, assessore alla Cultura della sua Giunta. Serra è sostenuto anche dal centrosinistra.

Elezioni Amministrative 2022 Parma: ecco i candidati alla carica di sindaco di centrodestra e centrosinistra

Sono dieci i candidati alla carica di sindaco di Parma in lizza per le elezioni che si terranno nella giornata di domenica 12 giugno con le urne aperte dalle 7 alle 23.

Dopo 10 anni di amministrazione il sindaco Pizzarotti non si può più candidare a sindaco e quindi la corsa sarà fatta dall'assessore alla Cultura dell'attuale Giunta Pizzarotti Michele Guerra. Guerra è sostenuto oltre che dall'attuale primo cittadino anche dal Partito Democratico e da altre liste di centrosinistra.

Ecco le liste a sostegno di Guerra: Cantiere riformista, Effetto Parma, Michele Guerra sindaco, Onda, Parma - La sinistra coraggiosa e Partito democratico. Non è presente invece come noto il Movimento 5 Stelle.

Il centrodestra a Parma non ha trovato un candidato di sintesi e nelle sue componenti più importanti si presenta con due candidature diverse. Lega e Forza Italia infatti hanno deciso di candidare l'ex sindaco della Città ducale Pietro Vignali sindaco di Parma già dal 2007 al 2011. Con lui anche Vignali sindaco, Ambiente e salute, Sicurezza e decoro.

Invece il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ha deciso di non fare questa scelta ma optare per una corsa in solitaria. Candidato di Fratelli d'Italia è Priamo Bocchi responsabile provinciale per gli enti locali del partito.

Elezioni Amministrative 2022: gli altri sette candidati alla carica di sindaco di Parma

Detto quindi di Guerra, Vignali e Bocchi andiamo ad analizzare le altre sette candidature a sindaco di Parma. Per un'elezione che si presenterà decisamente molto vivace.

Quarto candidato alla carica di sindaco di Parma è Dario Costi che è sostenuto dalla lista Civiltà Parmigiana e sulla sua candidatura è arrivato anche il sostegno di Azione, il partito che a livello nazionale fa riferimento a Carlo Calenda. Con lui anche Ora, Un progetto di Comunità.

Quinto candidato è Luca Galardi che fa riferimento al Movimento 3V.

Sesto candidato è Marco Adorni che si presenta con il sostegno de L'Altra Parma. A sostenerlo anche l'area che fa riferimento a Vittorio Sgarbi.

C'è poi una settima candidatura a sindaco che è decisamente connotata politicamente. Si tratta della candidatura di Andrea Bui per le liste Potere al Popolo, Rifondazione, Partito Comunista Italiano.

C'è poi una ottava candidatura e si tratta di quella di Giampaolo Lavagetto che si candida con il supporto della lista Per Parma 2032.

Nona candidatura a sindaco è quella di Enrico Ottolini che corre sotto le insegne di Europa Verde.

Infine c'è la candidatura di Gaetano Vilnò candidato per la lista ”Noi siamo davvero”.

Le candidature presentate erano 12 ma quelle di Michela Canova e Roberta Roberti sono state respinte al Tar per problematiche legate alla documentazione presentata.

Le due candidate di Parma Democratica e Parma città pubblica hanno annunciato che effettueranno ricorso al Consiglio di Stato contro l'esclusione dalla partecipazione a queste elezioni comunali del 12 giugno a Parma.

Elezioni Amministrative 2022 Parma: ecco i dati dell'ultimo sondaggio

A Parma è altamente probabile che si vada al ballottaggio di domenica 26 giugno. Era anche immaginabile probabilmente visto l'alto numero di candidati che si presenta alle elezioni. Ma ora c'è anche un sondaggio realizzato da BiDimedia che dà qualche numero più dettagliato sulle elezioni a Parma.

Interrogati sulle intenzioni di voto i cittadini di Parma hanno dato i seguenti risultati.

Michele Guerra del centrosinistra sarebbe al 40%, Pietro Vignali del centrodestra al 29,4%, Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia al 9,4%, Dario Costi di Civiltà Parmigiana al 7,1%. Enrico Ottolini di Europa Verde al 3,2%. Tutti gli altri candidati farebbero registrare valori inferiori.

Dal punto di vista invece del consenso ai partiti a Parma la situazione sarebbe la seguente per quel che riguarda ovviamente le elezioni comunali: Partito Democratico 19,7%, Effetto Parma 8,8%, Michele Guerra sindaco 5,6%, Sinistra Coraggiosa 2,5%, Onda 2,1, Cantiere Riformista 1%. Totale della coalizione Guerra al 39,7%,

La Lega avrebbe il 15,6%, Vignali sindaco il 7,8%, Forza Italia il 4,2%, Sicurezza e Decoro 1,1%, Ambiente e Salure 0,7%. Il totale della coalizione Vignali sarebbe al 29,4%.

Fratelli d'Italia sarebbe al 10,1%, Civiltà Parmigiana al 4,8%, Europa Verde al 3,3% e a seguire tutti gli altri.