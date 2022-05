Elezioni Amministrative 2022. Tra i 26 comuni capoluogo di provincia che vanno al voto domenica 12 giugno c'è anche Pistoia. Fa tappa in Toscana oggi il viaggio di Trend-online per analizzare tutte le situazioni e le città che andranno al voto tra poco più di due settimane.

A Pistoia nel 2017 c'è stata una prima volta: la prima volta di un sindaco di centrodestra alla guida della città. Coalizione che ora cerca di confermare il primo cittadino.

Mentre il centrosinistra vuole tornare alla guida del Comune. Ecco il punto della situazione sulle elezioni amministrative 2022 a Pistoia, chi sono i candidati alla carica di sindaco e le liste che li appoggiano.

Elezioni Amministrative 2022 Pistoia: sindaco eletto al primo turno se supera il 50% più 1 dei votanti

Pistoia come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Pistoia: nel 2017 la storica vittoria del centrodestra

Nel 2017 a Pistoia c'è stata una storica svolta. La città era sempre stata governata da sinistra e centrosinistra fino al 2017 quando c'è stata l'elezione di Alessandro Tomasi che è stato il primo sindaco di Pistoia di destra.

Tomasi di Fratelli d'Italia si è presentato nel 2017 alla guida di una coalizione di centrodestra che comprende ovviamente il suo partito insieme a Lega Nord, Forza Italia-Centristi per l'Europa e dalla lista civica Pistoia Concreta.

Al primo turno totalizza il 26,68%, contro il 37,52% del suo principale sfidante, il sindaco uscente Samuele Bertinelli. Viene eletto Sindaco diventando il primo sindaco di destra della storia dellla Pistoia repubblicana. Ed ora Tomasi corre per la riconferma, per un secondo mandato alla guida della città di Pistoia.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Pistoia: ecco i candidati in campo

Le Elezioni Amministrative 2022 nel Comune di Pistoia saranno molto agguerrite. Il centrodestra unito cerca di mantenere la guida della città mentre il centrosinistra con il tandem Partito Democratico-Movimento 5 Stelle cerca di conquistare nuovamente la guida della città. Ma non ci sono solamente due candidati sindaco nel Comune di Pistoia. Il centrosinistra non è esattamente unito.

Ci sono ben nove candidature al ruolo di primo cittadino e di fatto questa situazione aumenta le probabilità di frammentazione e la possibilità che si debba attendere il 26 giugno per avere il sindaco di Pistoia con la sua elezione al ballottaggio.

Come detto il centrodestra candida l'attuale sindaco Alessandro Tomasi per un secondo mandato alla guida del Comune di Pistoia. A sostenerlo tutta la coalizione di centrodestra.

La sua principale avversaria in questa contesa elettorale sarà la consigliera regionale toscana Federica Fratoni che è la candidata di una coalizione che comprende a Pistoia le seguenti liste: il Partito Democratico. il Movimento 5 Stelle, Italia Viva di Matteo Renzi e anche il Partito Socialista Italiano.

Tomasi punta ad avere un nuovo mandato e accanto alla sua lista “Ale Tomasi sindaco” ha l'appoggio di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia con l'Udc e la Lista “Amo Pistoia 2040”.

Federica Fratoni è la candidata del centrosinistra. E' stata presidente della provincia di Pistoia ed è stata anche assessore Regionale nella Giunta della Regione Toscana del presidente Enrico Rossi. Come detto ha ottenuto il sostegno anche di Movimento 5 Stelle, Civici e Riformisti di Italia Viva e Psi e la Lista Civica Pistoia Progresso.

Elezioni Amministrative 2022 Pistoia: ecco gli altri sette candidati a sindaco

Detto dei due candidati principali al ruolo di sindaco Tomasi e Fratoni andiamo ad analizzare in maniera più approfondita chi sono gli altri sette candidati al ruolo di sindaco.

Innanzitutto Fratoni non è riuscita a presentarsi con un campo allargato anche a sinistra visto che ci sarà in corsa anche Francesco Branchetti. La sua candidatura viene appoggiata da tre liste: Europa Verde, Sinistra Per Branchetti e Il Sole per tutti.

Branchetti è punto di riferimento per Sinistra Civica Ecologista, Verdi, Sinistra Italiana, Articolo Uno e Rifondazione Comunista.

C'è anche un'altra candidatura a sinistra quella di Roberto Bardi che si presenta sotto le insegne del Partito Comunista.

Quinta candidata alle Elezioni Amministrative per il Comune di Pistoia è Alessia Balia per il Movimento 3V.

C'è poi la candidatura di Carla Breschi per Italexit il Movimento che a livello nazionale fa riferimento attorno alla figura di Gianluigi Paragone e Ancora-Italia Pistoia.

C'è poi la candidatura di Samuela Breschi per la lista civica “Onda Etica”.

Aspirante primo cittadino c'è poi Luca Sforzi, rappresentante dei Liberisti Italiani.

E infine di Iacopo Vespignani per Pistoia Davvero. Vespignani è il capogruppo di Azione in consiglio comunale ed alla guida del progetto civico ' Pistoia Davvero'.

Elezioni Amministrative 2022, Pistoia: le parole di Giorgia Meloni per Alessandro Tomasi

Giorgia Meloni è già stata a Pistoia per sostenere la corsa del candidato Alessandro Tomasi.

Ecco come ha riportato la Nazione la sua visita: “Qui a Pistoia il centrodestra unito va molto bene merito dei risultati dell’Amministrazione guidata dal sindaco Tomasi. Il fatto che nessuno abbia avuto dei dubbi sulla ricandidatura di Alessandro dimostra come la coalizione abbia lavorato in modo compatto in questi anni, con intelligenza e serietà, lavorando sulle grandi questioni come infrastrutture e investimenti".

"Ci sono due modi di governare: chi preferisce tagliare nastri e chi si pone il problema di cosa lascerà dopo il proprio passaggio: è quest’ultimo il modo serio di amministrare”.

"È sempre un piacere avere Giorgia a Pistoia – ha detto Tomasi – la sua fiducia nei miei confronti è salda e non posso che ringraziarla perché mi ha sempre dimostrato che la libertà viene prima di tutto non avendo mai avuto delle ingerenze nei miei confronti".

Elezioni Amministrative 2022, Pistoia: le parole di Enrico Letta per Federica Fratoni

Anche Enrico Letta, leader del Partito Democratico è stato a Pistoia a sostegno ovviamente della candidata Federica Fratoni. Ecco le parole di Letta raccolte dal sito controradio.it:

“La vedo bene, sono molto, molto ottimista, positivo, facciamo una battaglia importante qui a Pistoia, evidentemente abbiamo imparato la lezione di cinque anni fa”.

“Questo è il messaggio forte che diamo – ha aggiunto Enrico Letta – così come l’abbiamo imparata e la stiamo imparando anche nelle altre città che abbiamo perso negli ultimi cinque anni. Stiamo facendo un lavoro importante, vogliamo essere di nuovo convincenti, vogliamo di nuovo far sì che le nostre proposte siano quelle vincenti”.