Verona è sicuramente una delle città più importanti che vanno al voto per le elezioni amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno con le urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota in concomitanza con i 5 referendum sulla Giustizia che sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale.

Verona è tra le città che andranno al voto anche per le amministrative. Sono 6 i candidati sindaco che si contenderanno il governo della città per i prossimi 5 anni.

Vediamo tutto quel che c'è da sapere in merito alle Elezioni Amministrative del 12 giugno a Verona. Ecco i candidati in lizza e i dati dei sondaggi.

Elezioni Amministrative 2022 Verona: sono sei i candidati alla carica di primo cittadino

Domenica 12 giugno si vota per le elezioni amministrative per il Comune di Verona. Sono sei i candidati sindaco che si contenderanno la possibilità di guidare la città nel quinquennio dal 2022 al 2027. Questi 6 candidati sono collegati a 26 liste di candidati che si candidano per entrare nel consiglio comunale di Verona che è composto da 36 membri più il sindaco.

Verona è un Comune oltre i 15.000 abitanti quindi la legge prevede che viene eletto sindaco il candidato che al primo turno ottiene il 50% più uno dei voti.

Chi ottiene questa percentuale è eletto direttamente sindaco. Se nessuno dei 6 candidati domenica 12 giugno arriva a questa percentuale si tiene un turno di ballottaggio già previsto per domenica 26 giugno.

Al ballottaggio si sfidano i primi due candidati al primo turno. In vista del ballottaggio è prevista la possibilità di apparentamenti tra liste che al primo turno erano avversarie.

Elezioni Amministrative 2022 Verona: ecco chi sono i sei candidati sindaco della città

Sono sei i candidati a sindaco per Governare la città di Verona dal 2022 al 2027. Innanzitutto c'è il sindaco uscente Federico Sboarina. Il sindaco in carica, eletto nel 2017, si presenta alla guida di una coalizione di centrodestra formata da sei liste: Lista Sboarina sindaco-Battiti, Fratelli d'Italia, Lega, Verona Domani-Coraggio Italia, Veneta Autonomia-Noi con l'Italia e Verona al Centro. Come si vede chiaramente dei partiti di centrodestra tradizionalmente intesi manca Forza Italia. Forza Italia infatti a Verona ha deciso di sostenere in difformità dagli alleati tradizionali Flavio Tosi.

Si candida infatti nuovamente l'ex sindaco di Verona dal 2007 al 2017 Flavio Tosi e per la sua candidatura c'è il sostegno di ben nove liste. A sostegno della sua candidatura ci sono Fare!, Lista Tosi, Ama Verona, Pensionati Veneti, Tosi c'è, Csu Veneta, Prima Verona, Forza Italia, Movimento Difesa Sociale.

Sull'altro versante dal lato del centrosinistra la scelta è caduta su Damiano Tommasi. Tommasi, 47 anni, ex calciatore di Hellas Verona, Roma e Nazionale, già presidente dell’Associazione italiana calciatori Tommasi corre per la carica di primo cittadino sostenuto dalle seguenti liste: Damiano Tommasi sindaco, Partito Democratico, Traguardi, Azione-Più Europa, Europa Verde-Demos-Volt e In Comune per Verona Sinistra civica ecologista.

C'è poi candidato a sindaco Alberto Zelger, consigliere comunale uscente con tre liste che sono in suo appoggio: si tratta di Verona per la Libertà, Zelger Sindaco-Libertà nelle scelte senza discriminazioni e Il Popolo della Famiglia.

C'è poi la candidatura a sindaco di Anna Sautto appoggiata dalla lista Movimento 3V Verità Libertà.

Infine c'è Paola Barollo, la sua candidatura a sindaco è arrivata a breve distanza dalla chiusura dei termini. Corre per la lista Costituzione Verona Libero pensiero.

Tra queste sei persone ci sarà il sindaco di Verona per il periodo 2022-2027.

Elezioni Amministrative 2022, Verona, la situazione nella coalizione di Tommasi, ci sono il Movimento 5 Stelle e Azione ma non Italia Viva

Come qualcuno avrà notato non è presente una lista del Movimento 5 Stelle a Verona. Ma il Movimento 5 Stelle tiene a precisare che a Verona appoggia "in maniera convinta" Damiano Tommasi con la sua proposta civica che ha chiamato a raccolta la società civile di Verona.

“Una scelta – come illustra il sito tgverona.telenuovo.it - che punta a un risultato concreto: arrivare al governo della città dopo un lungo monopolio della destra, portando in consiglio comunale i temi che da sempre sono al centro delle battaglie del nostro Movimento”.

Ci saranno candidati del Movimento 5 Stelle nella lista Damiano Tommasi sindaco.

Anche Azione sostiene Damiano Tommasi e proprio nella giornata di oggi lunedì 16 maggio il leader nazionale del partito Carlo Calenda sarà impegnato in un tour elettorale in Veneto e sarà anche a Verona prima di essere a Padova.

Elezioni Amministrative 2022, Verona: la situazione nel centrodestra tra Sboarina e Tosi

Verona è una delle città in cui il centrodestra si presenta diviso.

Forza Italia ha deciso di non appoggiare l'attuale sindaco Federico Sboarina ma appoggia la candidatura dell'ex sindaco della città scaligera Flavio Tosi.

L'annuncio è stato dato nelle scorse settimane da parte del coordinatore regionale del Veneto del partito di Silvio Berlusconi e dal coordinatore provinciale.

La scelta ovviamente è stata molto tormentata visto che ha creato una spaccatura nella coalizione di centrodestra.

Naturalmente ci sarà da capire chi andrà al ballottaggio e nel caso di un possibile ballottaggio tra Sboarina e Tommasi come potranno schierarsi gli elettori del primo turno di Tosi.

Sboarina che dal giugno 2021 è un iscritto di Fratelli d'Italia guida una coalizione di centrodestra.

A sostenere la candidatura alle elezioni di Flavio Tosi c'è anche Italia Viva di Matteo Renzi che ha dichiarato di sostenere l'ex primo cittadino nella città scaligera.

Elezioni Amministrative 2022 Verona: i sondaggi indicano un possibile ballottaggio a Verona tra Tommasi e Sboarina

Per la verità non ci sono sondaggi recentissimi pubblicati riguardo alla situazione delle elezioni amministrative a Verona. L'ultima indagine che è stata pubblicata riguardo a Verona è un'indagine dell'istituto Demetra per Fare e risale al 21 marzo. Quindi ben precedente rispetto alla chiusura dei termini di presentazione delle liste avvenuta nei giorni scorsi.

In questa rilevazione in testa a Verona per il primo turno ci sarebbe il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi con il 35,7% dei voti.

Al secondo posto ci sarebbe l'attuale sindaco Federico Sboarina che sarebbe accreditato del 31,2%.

Non ci sarebbe quindi nessuna elezione al primo turno e se saranno vere le indicazioni di questo sondaggio si avrebbe un ballottaggio tra Tommasi e Sboarina con gli elettori di Flavio Tosi che in questo caso diventerebbero decisivi.

Tosi in questo sondaggio sarebbe accreditato del 27,1%. Molto più lontani tutti gli altri candidati in questa rilevazione. In un ballottaggio tra Sboarina e Tommasi i voti di Tosi che a quel punto diventerebbero decisivi per l’esito del voto amministrativo nella città scaligera.

Elezioni Amministrative 2022 Verona: il consenso ai partiti, il Partito Democratico sarebbe la prima forza in città

Lo stesso sondaggio Demetra in data 21 marzo ha interpellato anche l'opinione dei veronesi dal punto di vista dei partiti e quali sarebbero le intenzioni di voto.

E' emerso che il Partito Democratico avrebbe il 27% dei consensi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni secondo partito al 25% e la Lega terza forza al 20%

A seguire Forza Italia con il 9%, i Verdi con il 3%, il Movimento 5 Stelle con il 2%, Azione-Più Europa con il 2%, Italia Viva al 3%, Leu all'1% e infine Potere al Popolo-Partito Comunista all'1%.