Elezioni Comunali Amministrative 2022. Si vota il 12 giugno per il sindaco e per il consiglio comunale anche ad Alessandria. Tra i 26 comuni capoluogo di provincia che sono chiamati alle urne domenica 12 giugno c'è anche la città piemontese. Sono 5 i candidati sindaco ad Alessandria e sono 18 le liste che si sono presentate per le candidature in consiglio comunale. Ecco tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni amministrative del 12 giugno ad Alessandria.

Elezioni Amministrative Alessandria 2022: le regole del voto di un comune sopra i 15.000 abitanti

Alessandria come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: la situazione nel Comune di Alessandria, Cuttica di Revigliasco per il bis

L'attuale sindaco del comune di Alessandria è Gianfranco Cuttica di Revigliasco che è stato eletto nel 2017. L'esponente della Lega che è stato sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista civiva SiAmo Alessandria è stato eletto battendo al ballottaggio con il 55% la candidata e sindaco uscente Maria Rita Rossa.

Ed ora Cuttica di Revigliasco sempre alla guida di una coalizione di centrodestra cerca la rielezione e un prolungamento del suo mandato fino al 2027.

Elezioni Amministrative 2022 Alessandria: la situazione dei candidati e delle liste presentate per il 2022

Gianfranco Cuttica di Revigliasco della Lega cerca la riconferma a Palazzo Rosso per un altro mandato.

Sono sei le liste che corrono al suo fianco per la sua rielezione. Come detto c'è il centrodestra compatto quindi con la Lega, partito del candidato a sindaco, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ci sono poi tre liste civiche che corrono al suo fianco: c'è il Movimento Civico per Cuttica, Per la nostra Alessandria e Libertas.

Il Partito Democratico per cercare di riconquistare la città di Alessandria ha messo in campo Giorgio Abonante. Abonante è stato assessore nella giunta di centrosinistra guidata da Rita Rossa e attualmemtne è un consigliere comunale di minoranza. Abonante è un esponente del Partito Democratico ma in questa corsa gode anche dell'appoggio del Movimento 5 Stelle, di Moderati per Abonante, Europa verde Alessandria, Lista Abonante per Alessandria e Alessandria Civica.

Terzo candidato sindaco è Giovanni Barosini che si candida a sindaco con l'appoggio di 4 liste: Azione, il partito che a livello nazionale ha come riferimento Carlo Calenda e si è sfilato dal centrosinistra tradizionale ad Alessandria. Con lui ci sono anche Alessandria Pulita, Alessandria Viva, SiAmo Alessandria, lista che nella precedente tornata aveva appoggiato Cuttica.

Quarto candidato sindaco è Vincenzo Costantino che si candida per Italexit di Gianluigi Paragone.

Quinta candidatura è quella di Angelo Mandelli in rappresentanza del Popolo della Famiglia.

Elezioni Alessandria 2022: la sensazione è ci siano alte probabilità di ballottaggio

Sono cinque quindi i candidati in pista per la carica di sindaco di Alessandria ma come emerge dai sondaggi che ora visioneremo la gara sembra essere una sfida principalmente a due quella tra il candidato del centrodestra Cuttica di Revigliasco e il candidato del centrosinistra Giorgio Abonante.

Sono previsti anche arrivi dei big nazionali ad Alessandria a testimonianza di come sia una partita sentita ed equilibrata. Giorgia Meloni ha già fatto tappa per appoggiare il sindaco nei giorni scorsi, non è in dubbio la presenza di Matteo Salvini e c'è grande attesa per la prsenza ad Alessandria di Silvio Berlusconi che sarà il 4 giugno a sostenere Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

A dimostrazione di come la partita di Alessandria sia molto tenuta in considerazione nei due schieramenti anche i big di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono ad Alessandria. Giuseppe Conte andrà a sostenere Abonante nella giornata di martedì 31 maggio mentre Enrico Letta è atteso proprio oggi alle 18 nella giornata di oggi giovedì 26 maggio ad Alessandria. Sabato 28 maggio invece dalle 10.30 sarà la volta di Pierluigi Bersani sempre a sostegno della candidatura di Abonante.

Ad Alessandria a supporto del candidato sindaco Vincenzo Costantino, sabato 28 maggio arriverà anche il senatore Gianluigi Paragone. Paragone dalle 11.30 sarà in città.

Elezioni Amministrative 2022 Alessandria: i dati dei sondaggi

Non manca tanto alle elezioni amministrative del 12 giugno ad Alessandria e analizziamo i dati di una sondaggio che è stato realizzato da GPF Inspiring Research e pubblicato sul sito internet True News.

Questo sondaggio è stato pubblicato il 17 maggio. E darebbe come principali candidati sindaci Cuttica di Revigliasco al 46,1% e Abonante al 39,5%.

Una partita che stando a questi numeri sarebbe tutto sommato aperta e non sarebbe da escludere quindi un approdo al ballottaggio del 26 giugno.

Per quel che riguarda le liste risponde che non crede di andare a votare il 12,6%, risponde che non sa ma andrà comunque a votare il 35,5%. Ecco invece il dettaglio dei voti che andrebbero alle singole liste:

Pd Abonante sindaco 23,3%, Lega Salvini Piemonte 12%, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni 11,2%, Forza Italia Berlusconi per Cuttica 11,2%, Movimento 5 Stelle 2050 6,8%, Lista Civica per Cuttica 6,8%, Azione per Calenda 5,6%, Italexit per l'Italia con Paragone 5,1%, Moderati per Abonante 4,8%, Europa Verde 2,5%, SiAmo Alessandria 1,2%, Alessandria Civica 0,7%, Alessandria Viva 0,7%, Udc Cuttica Sindaco 0,7%.

Elezioni Amministrative 2023 Alessandria: sondaggio BiDiMedia anche qui ipotesi di ballottaggio molto forte tra Cuttica e Abonante

Anche un sondaggio BiDiMedia ha analizzato in maniera molto dettagliata e approfondita la situazione nel Comune di Alessandria. I dati che hanno maggiore interesse sono quelli legati al consenso di partiti e candidati.

In questo scenario l'attuale sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco è quotato al 43,2% dei consensi. Lo sfidante di centrosinistra Giorgio Abonante è dato al 40,8%. Due candidati molto vicini e il ballottaggio potrebbe essere molto più che un indizio.

Giovanni Barosini sarebbe quotato in terza posizione al 9,8%.

Sondate da BiDiMedia anche le intenzioni di voto per i partiti. Il Partito Democratico è al 19%, il Movimento 5 Stelle è all'8%, Abonante sindaco al 6,1%, Articolo Uno-Mdp all'1,1%, Sinistra Italiana all'1,1%, i Verdi all'1%, Altre liste di centrosinistra all'1,1%. Altri per Abonante 3,4%.

La Lega è data al 19%, Fratelli d'Italia al 14,9%, Lista Sindaco Cuttica 6,2%, Forza Italia al 4,3%, altre liste di centrodestra al 2%. Lista del sindaco Barosini 4,8%. Altre liste 8%.