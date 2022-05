Domenica 12 giugno per le Elezioni Amministrative va al voto anche il Comune di Barletta. La città pugliese rinnoverà il consiglio comunale con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale che era prevista per la legislatura. Vediamo le motivazioni, vediamo chi sono i candidati alla carica di sindaco e le liste che sono state presentate per le elezioni al Comune di Barletta.

Domenica 12 giugno per le Elezioni Amministrative va al voto anche il Comune di Barletta. La città pugliese rinnoverà il consiglio comunale con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale che era prevista per la legislatura.

Vediamo le motivazioni, vediamo chi sono i candidati alla carica di sindaco e le liste che sono state presentate per le elezioni al Comune di Barletta.

Il sindaco uscente Cosimo Cannito dopo avere visto interrotta la sua prima esperienza di Governo cerca la riconferma per un'altra consiliatura mentre dall'altro lato si presenta un centrosinistra diviso con da un lato il Partito Democratico e dall'altro la corsa solitaria del Movimento 5 Stelle.

Elezioni Amministrative Barletta 2022: le regole del voto di un comune sopra i 15.000 abitanti

Barletta come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1.000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative Barletta 2022: le motivazioni per le quali si vota un anno prima del dovuto

Il Comune di Barletta va al voto in questa tornata elettorale con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della consiliatura che era prevista per il prossimo anno. Questo perché?

Nel 2018 alle elezioni viene eletto sindaco di Barletta Cosimo Cannito. Cannito costruisce attorno alla sua candidatura un'ampia coalizione civica con dieci liste, alcune di ispirazione di centro-destra, altre di orientamento centrista e altre ancora di orientamento di centro-sinistra.

Alle elezioni comunali del 2018 vince al primo turno battendo il candidato del Movimento 5 Stelle Michelangelo Filannino, quello del Partito Democratico Dino Delvecchio, e quello di una coalizione civica di sinistra Carmine Doronzo.

A seguito della presentazione di mozioni di sfiducia dall'interno della sua maggioranza Cannito ha presentato le sue dimissioni. Verificata l'impossibilità di ricomporre una maggioranza e attribuendo ai partiti la responsabilità della situazione, Cannito ha scelto di fare un passo indietro.

Ma questa non è di certo l'uscita politica di Cannito che anzi è candidato nuovamente al ruolo di sindaco alle elezioni amministrative che si tengono domenica 12 giugno.

Elezioni Amministrative 2022 a Barletta: sono quattro i candidati alla carica di sindaco

Dopo questo atto di sfiducia verso Cosimo Cannito e il venir meno della maggioranza che guidava il Comune di Barletta si torneranno ad aprire le urne con un anno di anticipo visto che il termine naturale della legislatura sarebbe stato quello della primavera del 2023.

Cannito ha deciso di dare le dimissioni visto il conflitto presente nella sua maggioranza. Ma non ha deciso di lasciare la ribalta politica di Barletta visto che è candidato nuovamente alla carica di sindaco alla guida questa volta di una coalizione di chiara impronta di centrodestra.

Il centrosinistra ha deciso invece di puntare sulla figura di Santa Scommegna. Non c'è unione nel centrosinistra visto che Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non sono riusciti a trovare un accordo per presentare un candidato unitario e quindi la formazione che fa riferimento a Giuseppe Conte presenta come candidata al ruolo di primo cittadino Maria Angela Carone.

C'è poi una quarta candidatura quella di Carmine Doronzo che ha anche l'appoggio di Italia Viva. E fa parte di una coalizione particolare con anche forze decisamente di sinistra.

Elezioni Amministrative Barletta 2022: ecco le liste che sono a sostegno della corsa dei quattro candidati sindaci

Sono quattro quindi le candidature per il ruolo di primo cittadino. Dopo la conclusione anticipata della consiliatura del sindaco Cosimo Cannito, lo stesso Cannito prova la rielezione con una coalizione a netta connotazione di centrodestra.

A sostenerlo ci sono infatti tutti i principali partiti italiani di centrodestra.

Le liste a sostegno della sua candidatura sono otto in totale: quelle di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, una lista civica Mino Cannito sindaco, Barletta al centro, Amico, Democrazia Cristiana e Barletta nel cuore.

Come detto il Partito Democratico ha puntato su Santa Scommegna per andare alla guida del Comune di Barletta. Scommegna ha l'appoggio delle seguenti sei liste Partito democratico, Emiliano sindaco di Puglia, Barletta popolare, Cantiere Puglia per Emiliano, Con Scommegna, Lista del Sindaco Scommegna.

Come detto c'è poi Maria Angela Carone che guida una lista con il Movimento 5 Stelle a sostenere la sua corsa.

E c'è Carmine Doronzo alla guida di una coalizione davvero particolare con Italia viva, Coalizione civica per la città futura-Sinistra Italia, Barletta in comune, Barletta sicura.

Elezioni Amministrative 2022: l'analisi della situazione a Barletta

La conclusione anticipata della prima legislatura Cannito ha datto in modo che si vada al voto a Barletta con un anno di anticipo rispetto alla normale conclusione della legislatura.

Va detto che al momento delle dimissioni di Cannito in aperta polemica con gli esponenti dei partiti con i quali aveva ottenuto l'elezione nel 2018, il sindaco ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nel mese di febbraio e ha ottenuto prontamente l'appoggio alla sua corsa da parte dei partiti di centrodestra.

Cannito a pochi mesi di distanza dalla conclusione della sua esperienza di Governo potrebbe vederne partire una seconda. Sono otto le liste a suo sostegno come elencato in precedenza.

Il centrosinistra ha deciso invece di mettere in campo l’ex dirigente comunale Santa Scommegna, che era nello staff dell’ex sindaco Cannito oltre che responsabile di diversi settori tra cui la cultura. Cannito trova come avversaria diretta quindi il suo ex braccio destro.

Una candidatura, quella della dirigente comunale dimissionaria, fortemente voluta dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano come dimostrano anche i nomi delle liste che la sostengono. È sostenuta da Partito Democratico e da diverse liste vicine al governatore pugliese Michele Emiliano.

Maria Angela Carone per il Movimento Cinque Stelle, è entrata in campo quando si è deciso di non correre da parte dei pentastellati a Barletta con il Partito Democratico ma percorrere una strada di autonomia. Da lì è partita la corsa dell'ex consigliera comunale.

Infine come candidato c’è Carmine Doronzo, consigliere comunale uscente di Coalizione civica e già candidato sindaco nelle scorse amministrative del 2018. Doronzo è sostenuto oggi da 4 liste: Coalizione Civica per la città futura-Sinistra italiana, Barletta In Comune, Barletta Sicura e Italia Viva.

Nel caso in cui nessuno dei 4 candidati sindaci dovesse superare al primo turno la maggioranza assoluta dei voti la parità si deciderà al ballottaggio il 26 giugno. Sono 32 i consiglieri comunali che saranno eletti a Barletta oltre naturalmente al primo cittadino.