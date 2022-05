Elezioni Amministrative 12 giugno 2022: si vota anche a Lodi. Sono 5 i candidati in lizza e 19 le liste presentate. Si va verso una sfida tra Sara Casanova e Andrea Furegato per il Comune. Ecco tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni per la carica di Sindaco di Lodi e per il Consiglio Comunale.

Dopo avere parlato di Como e Monza rispettivamente in questi due articoli, oggi completiamo il quadro dei comuni più importanti della Lombardia in cui si va a votare analizzando la situazione di Lodi.

Lodi è il terzo e ultimo capoluogo di provincia della Regione ad andare al voto in questa tornata elettorale per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Vediamo tutti i candidati sindaco per il Comune di Lodi, le liste che sono state presentate e il punto della situazione.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: ecco le regole del voto

Lodi come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco. Ricordiamo che si vota domenica 12 giugno.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggiorana assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna appendice al lunedì. E' un vero e proprio election day visto che oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Tra il primo e l'eventuale secondo turno è possibile anche che ci siano apparentamenti tra liste. A Lodi si eleggono 32 consiglieri comunali più il primo cittadino.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: 5 candidati al ruolo di sindaco e 19 liste presentate

In queste settimane tanti leader nazionali di partito hanno già iniziato a visitare le città che andranno al voto.

D'altra parte questo di queste elezioni amministrative è uno degli ultimi, se non l'ultimo in assoluto, vero test in vista delle elezioni politiche.

Che si terranno a meno di interruzioni premature dell'esperienza di Governo di Mario Draghi nella primavera dell'anno prossimo. Ma quanti sono i candidati in campo per la carica di sindaco di Lodi?

E quante sono le liste che si sono candidate per il consiglio comunale? Sono cinque i candidati sindaci e 19 le liste che si sono presentate per i posti nel consiglio comunale di Lodi nella consiliatura 2022-2027.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: l'attuale sindaca Sara Casanova cerca la rielezione

Nel 2017 Sara Casanova è stata eletta sindado di Lodi. Casanova è un'esponente della Lega ed è stata eletta primo cittadino in una lista di centrodestra. Sono otto le liste che a queste elezioni del 2022 si affiancano alla prima cittadina alla ricerca di un secondo mandato fino al 2027.

Le liste che sostengono la sua candidatura sono Sara Casanova Sindaco, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Lega Salvini Lombardia, Forza Italia Berlusconi per Lodi Noi con l'Italia, Giovani Protagonisti Casanova sindaco, Il Broletto con Maggi, Alleanza Agroverde per Lodi Casanova Sindaco, Lodi è Futuro Lista civica Doca Pietro al Centro per Lodi.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: il centrosinistra allargato prova a conquistare il Comune candidando Andrea Furegato

Dall'altro lato del campo politico il centrosinistra prova a cercare di farsi largo e conquistare il Comune con la corsa del candidato sindaco Andrea Furegato.

Furegato, classe 1997 ha 25 anni ed è alla guida di una alleanza di centrosinistra molto larga e anche a sostenere la sua corsa di sono otto liste. Si tratta di Lodi civica Milanesi, Lodi Comune Solidale, Furegato sindaco Buongiorno Lodi, Pd Partito Democratico Furegato sindaco, Tommaso Premoli per Lodi Oggi Domani Insieme, Luca Scotti Lodi al Centro Cittadini per i Cittadini, 110 & Lodi e Movimento 5 Stelle 2050.

E' possibile che la battaglia possa essere una sfida a due tra Casanova e Furegato ma analizziamo anche gli altri tre candidati sindaci che sono in lizza.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: ecco gli altri 3 candidati sindaci in lizza

Ecco gli altri tre candidati che sono in lizza per la carica di primo cittadino di Lodi. Si candida con la lista Per l'Italia con Paragone Italexit Stefano Buzzi. Buzzi dopo avere lasciato Fratelli d'Italia si candida per il partito che a livello nazionale fa riferimento a Gianluigi Paragone ed era un ex assessore della Giunta Casanova di Lodi. Giunta che ha lasciato qualche mese fa.

Ci sono poi altri due candidati alla carica di sindaco.

C'è Lorenzo Bruno che presenta la lista Loding una lista giovannissima composta principalmente da under 30 e Fulvio Curioni che si candida a sindaco con la lista Democrazia e Sussidiarietà.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: l'assessore regionale Pietro Foroni a sostegno di Sara Casanova

Per la sindaca in cerca di riconferma Sara Casanova c'è anche l'appoggio dell'assessore regionale Pietro Foroni.

“E’ con orgoglio – spiega - che comunico la mia decisione di candidarmi alla carica di consigliere per il Consiglio comunale di Lodi nella lista della Lega e sostenere in prima persona l’attuale primo cittadino di centrodestra, Sara Casanova".

"Si tratta di una decisione nata dal cuore e dalla passione. Ritengo che Sara Casanova abbia lavorato bene per i suoi cittadini e penso che sia il sindaco che la città di Lodi meriti anche per i prossimi cinque anni e per questo sono pronto a mettermi in gioco in prima persona per dare il mio contributo ad una città che tanto mi ha dato, sia come uomo che come politico".

"Il mio impegno non si risolverà solo durante la campagna elettorale, ma in caso di elezione rimarrò in Consiglio come semplice consigliere comunale senza altre cariche, darò tutto il mio contributo, la mia esperienza per migliorare la nostra città”.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: Letta e Guerini a Lodi per Andrea Furegato

A sostegno di Andrea Furegato sono arrivati a Lodi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, di Lodi ed ex sindaco di Lodi dal 2005 al 2012, e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta come informa il sito www.askanews.it.

“Credo che il centrosinistra – ha detto Guerini in sostegno a Furegato - si stia presentando alle elezioni comunali con grande volontà di portare proposte utili alle città in cui si vota e di guardare poi al voto regionale del prossimo anno. Lo fa con una squadra di amministratori, di sindaci che, dove sono già al governo, stanno dando dimostrazione di buona amministrazione e con una squadra anche per assumere l’amministrazione delle città in cui si vota, a partire da Lodi”.

All’iniziativa a Lodi era presente anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ringraziato da Guerini per la sua presenza: “Un segno di attenzione al territorio e alla nostra città. Grazie per il suo lavoro alla guida del Pd, intenso e proficuo. È una ulteriore iniezione di entusiasmo alla candidatura di Andrea e a tutti noi”.

Elezioni Amministrative Lodi 2022: in arrivo anche due ministri Giorgetti e Elena Bonetti

La settimana a Lodi vede anche in programma l'arrivo di due figure istituzionali a sostegno dei rispettivi candidati. Venerdì 20 maggio sarà una giornata molto intensa a Lodi. Infatti arriveranno il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti della Lega ovviamente per sostenere la candidatura di Sara Casanova.

Mentre nella stessa giornata sarà a Lodi la ministra di Italia Viva Elena Bonetti (delega alla Famiglia e alle Pari Opportunità) per sostenere anche da parte del partito di Matteo Renzi la corsa di Andrea Furegato.