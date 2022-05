Elezioni Amministrative 2022. Va al voto nella tornata elettorale di domenica 12 giugno anche il Comune di Cuneo. Rinnovo del mandato del sindaco e del consiglio comunale che si voterà contestualmente all'election day con anche i cinque referendum sui temi legati alla giustizia.

A Cuneo l'attuale sindaco Federico Borgna non è più eleggibile in quanto al termine del secondo mandato. Ci sarà quindi un nuovo sindaco di Cuneo. O sindaca.

Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle elezioni amministrative del Comune di Cuneo. Sono sette i candidati sindaco per il Comune di Cuneo.

Elezioni Amministrative Cuneo 2022: le regole del voto di un comune sopra i 15.000 abitanti

Cuneo come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1.000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022 Cuneo: l'attuale sindaco non è più eleggibile

Federico Borgna è l'attuale sindaco di Cuneo. E' stato eletto nel maggio 2012 da parte di una coalizione centrista. Poi è stato rieletto nel 2017 in una coalizione di centro con anche al suo interno il Partito Democratico. E' stato eletto al primo turno senza quindi dovere arrivare al ballottaggio.

Con la sua candidatura fuori gioco per via del divieto di un terzo mandato, a Cuneo ci sarà un sindaco nuovo. Vediamo quindi tutti i candidati sindaci che sono in ballo nella provincia piemontese.

Elezioni Amministrative 2022 Cuneo: ecco i candidati alla carica di sindaco di Cuneo di centrodestra e centrosinistra

Il centrodestra si presenta unito all'appuntamento elettorale di Cuneo mentre il centrosinistra non è riuscito a trovare una candidatura condivisa e ad esempio il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle andranno a questo primo turno delle comunali in ordine sparso ognuno con il proprio candidato.

Il centrodestra ha trovato la sua intesa su Franco Civallero. Civallero, 71 anni, sarà un candidato “civico” e ha accettato dopo l’invito ricevuto dagli esponenti della coalizione.

Civallero sarà sostenuto da una coalizione di centrodestra tradizionalmente intesa in cui ci sono Fratelli d'Italia, Lega Salvini Piemonte, Forza Italia-Udc e SiAmo Cuneo.

La candidata del centrosinistra per queste elezioni amministrative per il Comune di Cuneo è Patrizia Manassero storica esponente del Partito Democratico di Cuneo ed ex senatrice. Manassero ha il sostegno delle seguenti liste: Cuneo Solidale, Centro Per Cuneo, Crescere Insieme e Partito Democratico.

Elezioni Amministrative Cuneo 2022: il Movimento 5 Stelle corre da solo al primo turno

Come detto non c'è stata convergenza come avvenuto in tante altre città italiane tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle a Cuneo. Il movimento che fa riferimento a Giuseppe Conte ha deciso di andare per conto proprio e candida come primo cittadino Silvia Cina.

C''è poi la candidatura di Giancarlo Boselli con la lista Indipendenti.

Quella di Juan Carlos Cid Esposito per il Partito 3V.

E ancora Luciana Toselli per le seguenti liste: Cuneo per i beni comuni, Cuneo Mia e Idea Cuneo.

Infine c'è la candidatura di Giuseppe Lauria che ha il sostegno delle seguenti liste: Il popolo della famiglia, Italexit con Paragone, Ioapro Rinascimento Vittorio Sgarbi, Cuneo per Cuneo, Progetto Cuneo, Cuneo per la Costituzione.

Elezioni Amministrative Cuneo 2022: possibile un approdo al ballottaggio

Nel 2017 c'è stata l'elezione al primo turno del sindaco. In questa nuova tornata elettorale la frammentazione presente nel sistema politico (frammentazione più marcata a sinistra che a destra per la verità) potrebbe portare ad un esito della contesa elettorale al ballottaggio.

La maggioranza uscente era una maggioranza di centrosinistra. Ci sono ampie probabilità visto anche il seguito elettorale attuale dei partiti che l'epilogo possa arrivare al ballottaggio.

Difficile pensare che Civallero nel caso non possa essere di questa partita, da vedere come si distribuiranno invece i voti tra gli altri candidati e principalmente tra Manassero e Cina.

Non ci sono sondaggi recenti relativi alla situazione politica di Cuneo da prendere in esame.

Elezioni Amministrative Cuneo 2022: le parole di Giorgia Meloni a Cuneo per Civallero

Anche la partita elettorale di Cuneo ha il suo peso e anche i big dei principali partiti politici si sono mossi in queste settimane a sostegno dei propri candidati.

Come informa il sito ideawebtv.it nei giorni scorsi Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia è stata a Cuneo a sostegno di Civallero.

“Noi proponiamo un modello dell’alternanza in cui si confrontano due visioni opposte – ha spiegato Giorgia Meloni a Cuneo – . Noi ci siamo sempre basati sulla realtà, la sinistra sulle utopie. La città di Cuneo ha molte potenzialità inespresse: è fulcro della provincia Granda, fondamentale per il Piemonte e snodo di rapporto per la Francia e l’Europa, ma che in questi anni è stata solo amministrata".

"Cuneo deve tornare al centro della sua provincia e costruire, anche sul piano turistico, un’offerta che può essere molto più ampia. Questo è un territorio fantastico fra identità, storia, enogastronomia, è una ricchezza: ci vuole una filiera comune che stiamo cercando di costruire”.

“Sono felice per la presenza di Giorgia Meloni qui a Cuneo – ha commentato il candidato sindaco Franco Civallero – Spero che tutto vada come mi prefiggo che vada: sono molto determinato, vogliamo arrivare al ballottaggio perchè c’è la possibilità di far "sloggiare" qualcuno dal palazzo comunale. Abbiamo un sacco di progetti nel nostro programma, io ho la testa dura e non mi fermerò finchè non ho ottenuto quello che voglio”.

Elezioni Amministrative Cuneo 2022: Enrico Letta a Cuneo per Patrizia Manassero

Anche il leader del Partito Democratico Enrico Letta è stato a Cuneo a sostegno della candidata del Pd e di altre liste Patrizia Manassero.

Come racconta il sito www.targatocn.it ecco le parole della candidata Manassero:

”E' stato fatto un grande lavoro da parte di tutti, che ha portato a convergere sul mio nome. Grazie alla coalizione: con la forza che mi dà posso pensare di essere il primo sindaco donna di Cuneo. Questa coalizione governa da tempo la città. Ho l'onore e la responsabilità di rappresentarla e di continuare il lavoro fatto per costruire progetti e raccogliere risorse”.

E così si è espresso Enrico Letta a Cuneo:

”Non ci metto molto a capire dove l’energia c’è ed è forte: ho capito che avete fatto e farete, nei prossimi dieci anni, un ottimo lavoro. Lo spirito è giusto: mette insieme il fortissimo radicamento civico ma anche il sapere che c’è bisogno di avere il senso della direzione di dove si va. Il sindaco è una guida. Siamo dentro una stagione di cambiamenti impressionanti e il sindaco deve avere la visione: questo è dato dalla politica".