Elezioni amministrative 2022. Si vota anche per il Comune de L'Aquila. Anche il capoluogo della Regione Abruzzo andrà al voto domenica 12 giugno per rinnovare il consiglio comunale e eleggere il sindaco. L'Aquila è uno dei quattro comuni capoluogo di Regione in cui si vota nella giornata di domenica 12 giugno.

Gli altri sono Genova, Palermo e Catanzaro. Vediamo tutto quel che c'è da sapere sulle Elezioni a L'Aquila, i candidati in campo e i sondaggi d'opinione.

Elezioni Amministrative 2022 L'Aquila: sindaco eletto al primo turno se supera il 50% più 1 dei votanti

L'Aquila come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022 L'Aquila: ecco i quattro candidati sindaci per il Comune de L'Aquila

La situazione a L'Aquila è la seguente. In vista delle elezioni amministrative 2022 saranno quattro i candidati alla carica di primo cittadino e sono 16 le liste presentate per un totale di circa 500 candidati per un posto da consigliere comunale.

Sono quattro i candidati presenti sulle schede elettorali che i cittadini de L'Aquila si troveranno nelle cabine elettorali domenica 12 giugno. L'attuale sindaco dell'Aquila è Pierluigi Biondi che è stato eletto nel 2017 in una coalizione di centrodestra. E ora la coalizione di centrodestra lo ricandida alla ricerca di un secondo mandato che gli possa consentire di amministrare L'Aquila fino al 2027.

La coalizione di centrosinistra alla fine ha deciso di puntare su Stefania Pezzopane, deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Provincia dell'Aquila oltre che ex senatrice.

C'è poi il candidato Americo Di Benedetto consigliere regionale abruzzese che si presenta con una lista che fa riferimento al centrosinistra e poi c'è la candidatura di Simona Volpe.

Ricordiamo che nel 2017 Pierluigi Biondi si è candidato alle elezioni amministrative per il capoluogo abruzzese, sostenuto da una coalizione di centro-destra formata da Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Unione di Centro e tre liste civiche. Al primo turno ha ottenuto il 35,84% dei voti riuscendo così ad accedere al ballottaggio, dove ha vinto con il 53,52% dei voti, prevalendo sul candidato di centrosinistra Americo Di Benedetto. Ed ora corre per il bis.

Elezioni Amministrative 2022 L'Aquila: ecco le 16 liste presentate per il Comune de L'Aquila

Il candidato sindaco del centrodestra Pierluigi Biondi ha il sostegno nella sua corsa dell'intera coalizione di centrodestra. L'esponente di Fratelli d'Italia è appoggiato ovviamente dal partito di Giorgia Meloni e poi da Lega, Forza Italia, L'Aquila Futura e Civici indipendenti per Biondi e l'Aquila al Centro.

La deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane invece è sostenuta da Partito Democratico, L'Aquila Coraggiosa, L'Aquila Nuova, 99 L'Aquila, Demos e Movimento cinque stelle.

Americo Di Benedetto è sostenuto dalle liste Il passo possibile, L’Aquila viva e forte, L’Aquila e frazioni e Simona Volpe ha dalla sua l'appoggio la lista civica "LIber L'Aquila".

Elezioni Amministrative 2022 L'Aquila: l'analisi della situazione nel capoluogo abruzzese

L'Aquila è una delle città più importanti nelle quali si va al voto domenica 12 giugno. Ricordiamo che in tutto sono 26 i Comuni capoluogo di provincia in cui si va alle urne.

Pierluigi Biondi candidato del centrodestra unito si trova in una situazione in cui cercherà di puntare all'elezione al primo turno. Si trova sull'altro versante una coalizione di centrosinistra che non è riuscita a trovare una sintesi comune e ha presentato due candidati.

Da un altro c'è Americo Di Benedetto e dall'altro la deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Da sottolineare che Pezzopane ha avuto l'appoggio sia del Movimento 5 Stelle che di Italia Viva con la deputata renziana Maria Elena Boschi che proprio nella giornata di giovedì 26 maggio si recherà all'Aquila in sostegno di Pezzopane.

Invece ha fatto scelta diversa Azione che ha deciso di appoggiare la corsa di Di Benedetto.

Elezioni Amministrative L'Aquila 2022: ecco i dati dei sondaggi dei candidati

Il centrosinistra vuole provare a tornare a conquistare il Comune dell'Aquila ma la corsa al momento anche alla luce della divisione interna alla coalizione sembra essere decisamente in salita.

Su L'Aquila c'è un sondaggio recentissimo condotto dal noto istituto Noto Sondaggi che dà il punto della situazione.

Pierluigi Biondi come riporta nel dettaglio il sito abruzzoweb.it avrebbe possibilità di centrare anche l'elezione al primo turno. Biondi alla guida della coalizione di centrodestra sarebbe dato in questo sondaggio in una forchetta di voti compresa tra il 49% e il 53%. Una situazione che potrebbe anche consentirgli di chiudere la partita già al primo turno domenica 12 giugno.

Stefania Pezzopane sarebbe accreditata di un risultato al primo turno intorno al 29,5%. Ci sarebbe un risultato in una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. Tutto potrebbbe tornare in gioco ovviamente nel caso non ci fosse il successo di Biondi già al primo turno con i due candidati che potrebbero quindi affrontarsi nel ballottaggio del 26 giugno.

Al terzo posto ci sarebbe l'altro candidato del centrosinistra appoggiato anche da liste civioche Americo Di Benedetto che sarebbe accreditato del 18% dei voti. In una forbice tra il 16% e il 18%. Se saranno confermati ovvimamente questi dati del sondaggio commissionato a Noto Sondaggi da parte di Fratelli d'Italia Di Benedetto sarebbe lontano dalla possibilità di arrivare al ballottaggio.

Infine Simona Volpe sarebbe accreditata di una percentuale dell'1,5% media della sua forbice che si trova tra lo 0,5% e il 2,5%. Il sondaggio è stato realizzato con interviste rappresentative delle varie fasce degli abitanti de L'Aquila tra il 17 e il 18 maggio.

Elezioni Amministrative L'Aquila 2022: ecco i dati dei sondaggi alle coalizioni

Il sondaggio Noto sondaggi ha anche misurato il livello che viene stimato per le coalizioni e le aggregazioni di liste. Il centrodestra come il suo candidato sarebbe accreditato di una percentuale tra il 49,5% e il 53,5%. Il centrosinistra sarebbe tra il 27% e il 31%, la coalizione dei partiti che sostengono Di Benedetto tra il 16 e il 20%. La lista Volpe all'1,5%.

Sul sondaggio è arrivato anche il commento dell'attuale sindaco de L'Aquila Biondi:

“Sono dati incoraggianti ma che devono spingere tutti, dal sottoscritto sino alle varie componenti della coalizione e ai singoli candidati, a continuare a lavorare bene come stiamo facendo da cinque anni a questa parte”.

Dal canto suo Stefania Pezzopane ha dichiarato al sito ventonuovo.eu: