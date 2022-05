C'è anche un comune capoluogo di Provincia che va al voto nella tornata elettorale di elezioni amministrative del 12 giugno 2022. Si tratta del Comune di Oristano chiamato al rinnovo del mandato del sindaco e del consiglio comunale. Vediamo nel dettaglio i candidati in lizza per il ruolo di sindaco di Oristano e le liste presenti per il consiglio comunale.

C'è anche un solo comune sardo capoluogo di Provincia che va al voto nella tornata elettorale di elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Si tratta del Comune di Oristano chiamato al rinnovo del mandato del sindaco e del consiglio comunale. Vediamo nel dettaglio i candidati in lizza per il ruolo di sindaco di Oristano e le liste presenti per il consiglio comunale.

La città di Oristano è chiamata al rinnovo del Consiglio comunale al termine dell'esperienza legislativa iniziata nel 2017, quando Andrea Lutzu (candidato del centrodestra) venne eletto sindaco al secondo turno con il 65,29% delle preferenze avendo la meglio sulla candidata del centrosinistra Maria Obinu.

Ma Lutzu a questo giro non sarà della partita e non è tra i candidati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni Amministrative comunali di Oristano del 12 giugno 2022.

Elezioni Amministrative 2022: si vota anche in Sardegna a Oristano domenica 12 giugno

Oristano come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggiorana assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative Oristano 2022: il sindaco in carica di Oristano Lutzu non si ricandida

A Oristano dal 2017 è al Governo una giunta di centrodestra. Le elezioni amministrative del 2017 sono state vinte da Andrea Lutzu di Forza Italia alla guida di una coalizione di centrodestra. Il centrodestra per questo appuntamento del 2022 però ha fatto un'altra scelta e la scelta è caduta sul vicesindaco del Comune di Oristano Massimiliano Sanna.

Come ha spiegato e riportato la Nuova Sardegna in questo articolo pubblicato lo scorso 28 aprile è stato lo stesso sindaco Lutzu ad annunciare la notizia:

"Non mi ricandiderò come sindaco alle prossime elezioni comunali di Oristano del 12 giugno 2022 – ha scritto Lutzu in una nota -. È una decisione mia, sofferta e difficile. Lavorerò fino all'ultimo giorno di mandato per lasciare agli Oristanesi una città migliore di quella che ho trovato 5 anni fa. Amministrare Oristano è stato impegnativo, ha assorbito ogni istante del mio tempo di questi ultimi 5 anni, ma è stato un privilegio e un onore".

"Mi prenderò tempo da dedicarmi alla famiglia che ho sacrificato molto in questi anni: tornerò a fare il padre ed il marito a tempo pieno e mi immergerò totalmente nel mio mestiere di ingegnere e nelle mie passioni”.

Elezioni Amministrative Oristano 2022: ecco chi sono i candidati sindaci in campo

Detto della vicenda della non candidatura dell'attuale sindaco di Oristano per un secondo mandato vediamo che sono i 4 candidati sindaci per il Comune di Oristano che hanno presentato la loro candidatura.

Si tratta di Sergio Locci con la lista “Aristanis per costruire il nostro futuro”.

E poi Filippo Murgia con la lista “Oristano identità e tradizione”.

C'è poi Efisio Sanna sostenuto da una serie di liste tra cui Partito Democratico, Partito Socialista italiano, Movimento Oristano, Sinistra futura per Oristano, Per Efisio Sanna sindaco, Oristano democratica e possibile.

Infine c'è Massimiliano Sanna sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Partito sardo d’azione, Oristano al centro-Udc, Sardegna 20venti, Popolari europei autonomisti sardi.

Detto delle liste va quindi sottolineato che ad Oristano si avrà in ogni caso quindi l'elezione di un nuovo sindaco che governerà la città dal 2022 al 2027.

Il centrodestra si presenta unito attorno alla candidatura dell'attuale vicesindaco di Oristano Massimiliano Sanna.

Anche il centrosinistra si presenta compatto e presenta anch'esso un candidato che di cognome fa Sanna. Ma questa volta si tratta di Efisio Sanna.

Per quel che riguarda inoltre Sergio Locci è a capo di una lista civica mentre Murgia è sostenuto dalla lista Civica Oristano Identità e tradizione e ha l'appoggio del Popolo della Famiglia e di Italexit il Movimento che a livello nazionale fa riferimento alla figura di Gianluigi Paragone.

Abbiamo visto fino a questo momento i candidati che si presentano alle elezioni per il Comune di Oristano. Le liste invece sono 15.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Oristano: le parole di Massimiliano Sanna

Il centrodestra ha deciso di puntare invece su Massimiliano Sanna.

Ecco le sue parole riportate dal sito internet oristanonoi.it:

“Con la collaborazione di tutti e con un patto con i cittadini, cresceremo insieme”, ha detto Sanna.

“Essere riusciti a ricompattare il centro destra”, ha detto il candidato sindaco, “è motivo di crescita per questa coalizione, supportata dal presidente della Regione Sardegna Solinas, un motivo questo che ci consentirà di crescere”.

“Riusciremo a raggiungere il traguardo” e ha rivolto parole di stima per il sindaco Andrea Lutzu: “Lo ringrazio per il supporto costante. Sono stato al suo fianco, in simbiosi continua. Mi ha fatto crescere politicamente e credo continuerà a sostenermi, ci tengo tantissimo”.

Francesco Mura, commissario provinciale di Fratelli d’Italia ha ricordato il “ruolo importante svolto per la coalizione da Andrea Lutzu: Il suo ritiro - ha detto - ha permesso l’unità della coalizione”.

Elezioni Amministrative 2022 Comune di Oristano: le parole di Efisio Sanna

Come sottolinea il sito sardegnalive.net “Una città più tua” è lo slogan della campagna elettorale di Efisio Sanna.

"Le prossime elezioni amministrative - spiega - rappresentano una tappa fondamentale per dare alla città un volto nuovo. Queste elezioni si approssimano mentre ci troviamo in un momento storico cruciale, viviamo ora infatti la più grande crisi economico-sociale dal secondo dopoguerra".

"La difficoltà della sfida della pandemia da Covid-19 viene oggi acuita dalle conseguenze di una guerra terribile. Oggi Oristano è una città in difficoltà che ha bisogno di una forte scossa. Chi si propone di governare la città deve essere cosciente che, al netto delle enormi problematiche, si trova ad avere davanti altrettanto grandi opportunità legate agli strumenti di ripresa e rilancio messi a nostra disposizione da parte dell'Unione Europea e dello Stato italiano".

"Il PNRR e non solo metteranno nelle mani dei futuri amministratori un patrimonio di risorse ed occasioni dal cui buon utilizzo dipenderà lo sviluppo della nostra città e della nostra provincia nei prossimi decenni”.

Sulle priorità di Efisio Sanna ecco la risposta che ha dato in un'intervista al quotidiano La Nuova Sardegna:

“Dobbiamo dare nuovamente centralità al lavoro: un Comune non è un'azienda, ma deve ssere in grado di promuovere e condividere".

"Poi c'è un piano più ampio: ridare a Oristano la centralità che le spetta e stringere un accordo forte e leale con la Sardegna centrale, soprattutto il Nuorese. Un accordo che parta dalla sanità, ma non dimentichi le infrastrutture, il turismo e la cultura”.