Tra i Comuni che andranno al voto domenica 12 giugno c'è anche il Comune di Piacenza. Vediamo tutti i candidati in campo alle elezioni amministrative del Comune di Piacenza, vediamo le liste in campo e i sondaggi che sono nel segno di una forte incertezza.

Tra i Comuni che andranno al voto domenica 12 giugno c'è anche il Comune di Piacenza. Fa tappa oggi in Emilia Romagna il viaggio di Trend-online volto ad analizzare le situazioni di tutti i capoluoghi di provincia in cui si rinnovano a giugno i sindaci e i consigli comunali.

A Piacenza sarà una sfida con ogni probabilità tutta al femminile tra l'attuale primo cittadino di centrodestra Patrizia Barbieri che cerca la riconferma per un secondo mandato e la candidatura di centrosinistra di Katia Tarasconi.

Elezioni Amministrative 2022: le elezioni amministrative al Comune di Piacenza

Domenica 12 giugno si tengono le elezioni per eleggere il sindaco e il consiglio comunale di Piacenza. Piacenza è un Comune con più di 15.000 abitanti. Domenica 12 giugno si vota il primo turno.

Se nessuno dei candidati sindaci arriva al 50% più uno dei voti si terrà nella giornata di domenica 26 giugno il ballottaggio tra i primi due classificati. Nel corso delle due settimane ci possono essere anche apparentamenti tra liste che erano avversarie al primo turno.

Si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. Essendo election day visto che nella stessa giornata si tengono anche i 5 referendum in tema di giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale, lo spoglio delle elezioni amministrative avverrà a partire dalle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Elezioni Amministrative 2022, Piacenza: la sindaca Barbieri corre per un secondo mandato

Nei giorni scorsi in tutta Italia si sono conclusi i termini per presentare le candidature per le elezioni comunali. A Piacenza ci sono sei aspiranti alla carica di sindaco e sono 17 le liste presenti.

L'attuale sindaco di Piacenza è Patrizia Barbieri eletta nel 2017 con una coalizione di centrodestra. Barbieri a queste elezioni è ricandidata per un secondo mandato e cercherà di ottenere dagli elettori il via libera per potere governare il Comune fino al 2027.

Sono quattro le liste che sostengono la sua candidatura di chiara impronta di centrodestra. Ci sono Fratelli d'Italia, Lega e una lista di Forza Italia con anche Udc-Cambiamo con Toti e Pensionati.

Quarta lista a sostegno la lista civica “Patrizia Barbieri Sindaco-Trespidi con Liberi”. Il gruppo 'Liberi' di Massimo Trespidi nel 2017 corse al primo turno contro la Barbieri ma questa volta è stata trovata un'intesa.

Elezioni Amministrative 2022, Piacenza: ecco gli altri cinque candidati

Anche il centrosinistra a Piacenza ha una candidatura al femminile.

Il Partito Democratico e una serie di liste civiche hanno deciso di candidare a sindaco la consigliera regionale Katia Tarasconi. Sono sei le liste a sostegno della sua candidatura che è stata lanciata nella giornata del 16 maggio anche dalla presenza a Piacenza del leader nazionale del Partito Democratico Enrico Letta.

A sostegno della candidatura Tarasconi c'è il Partito Democratico, la lista civica Piacenza Coraggiosa, Piacenza Oltre, la lista civica “Katia Tarasconi-Lista Civica per Piacenza”. E ci sono anche la lista Azione che fa riferimento al partito di Carlo Calenda e la lista dei Pensionati Piacentini. Per Tarasconi c'è anche l'appoggio di Italia Viva.

Altra candidatura per il ruolo di sindaco di Piacenza è quella di Stefano Cugini. A sostenere la sua candidatura a sindaco ci sono 4 liste: Alternativa per Piacenza. Ci sono poi una lista denominata @Sinistra e poi ci sono il sostegno del Movimento 5 Stelle e di Europa Verde.

Altra candidatura a sinidaco è quella di Corrado Sforza Fogliani. La sua lista è denominata Liberali piacentini-Terzo polo una lista che mette insieme diverse componenti che sono critiche nei confronti del centrodestra incarnato dall'attuale primo cittadino di Piacenza Patrizia Barbieri.

Ci sono poi altre due candidature a sindaco: quella di Samanta Favari che è alla guida del Partito 3V e quella di Maurizio Botti in campo con la sua lista civica “Piacenza Rinasce”.

Elezioni Amministrative 2022: i numeri del voto a Piacenza

Detto dei sei candidati a sindaco e delle 17 liste presentate sono 479 le persone che si candidano per un posto da consigliere comunale. A Piacenza gli elettori che sono chiamati al voto sono 76.434: di questi sono 36.329 uomini e 40.105 donne.

Alle elezioni del 2017 furono 7 i candidati sindaco e Patrizia Barbieri del centrodestra ebbe la meglio sul candidato del centrosinistra Paolo Rizzi con il 58,5% contro il 41,5% dell'avversario battuto.

Da segnalare che Piacenza ha una lunghissima tradizione di esiti elettorali decisi al ballottaggio e anche questa elezione potrebbe non fare eccezione.

Elezioni Amministrative Piacenza 2022: sondaggio Euromedia Research vede notevolmente in vantaggio il sindaco Barbieri

Analizziamo i sondaggi più recenti relativi alle elezioni del Comune di Piacenza. C'è un sondaggio elaborato esattamente alla metà del mese di marzo che è stato realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. In questo sondaggio commissionato dal centrodestra l'attuale sindaco Patrizia Barbieri sarebbe data al 52,6% delle preferenze. Quindi otterrebbe se si verificherà questa situazione l'elezione diretta al primo turno.

La candidata del centrosinistra Katia Tarasconi sarebbe in questa valutazione al 36,7%. Stefano Cugini in questa rilevazione delle opinioni dei cittadini sarebbe al 10,7%.

Ma c'è anche un altro sondaggio che è stato elaborato sempre nella prima decina dei giorni di marzo ed è stato realizzato dall'Istituto Demetra per conto del Partito Democratico. Qui i dati sono molto diversi da quelli del sondaggio analizzato in precedenza. E in base a questi sarebbe inevitabile il ballottaggio del 26 giugno per decidere chi sarà il prossimo sindaco di Piacenza.

Tarasconi in questa rilevazione avrebbe il 26,7% dei voti, Barbieri il 20,3% e Stefano Cugini il 10,8%. I dati molto peculiari di questo sondaggio sono legati al fatto che ben il 20,9% ha detto che voterebbe altri e il 21,3% ha dichiarato che non voterebbe.

Elezioni Amministrative Piacenza 2022: il dibattito elettorale

Sono giornate di presentazione di liste elettorali. Ieri è toccato alla Lega a sostegno dei sindaco Patrizia Barbieri: “La nostra lista è l’espressione di vari mondi, la definirei una lista di persone “normali”. C’è qualche altro candidato sindaco che preferisce inserire nomi “altisonanti”.

"Ecco una differenza tra il centrodestra di Patrizia Barbieri con la Lega e lo schieramento del centrosinistra di Katia Tarasconi e Paola De Micheli. Siamo la Piacenza normale, non quella delle élite".

A parlare è Matteo Rancan, consigliere regionale del Carroccio come riporta ilpiacenza.it.

Nella giornata di lunedì 16 maggio presente a Piacenza, ovviamente in questo caso a sostegno di Tarasconi, il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Letta ha detto che il centrosinistra non è diviso, perché il centrosinistra è dove c'è il Pd. Guardiamo ad altre candidature con rispetto, ma il Pd di questi anni ha riguadagnato centralità e forza. A Piacenza ci sarà un “primo tempo” e ci sarà “un secondo o terzo tempo”. Non riesco a immaginare meglio per Piacenza che una sindaca donna come Katia Tarasconi, con la sua carica umana. Sono coinvolto da questa vicenda fin dall’inizio”.

Sono queste le parole di Letta riportate dal sito www.liberta.it.

Per chi fosse interessato alle analisi sulle altre città al voto il 12 giugno pubblicate già 4 puntate a questi link: Genova, Asti, Verona e Como.