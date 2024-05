Con l’arresto per corruzione del governatore di Giovanni Toti, in data 7 maggio 2024, l’ipotesi di elezioni anticipate in Liguria potrebbe essere seriamente presa in considerazione. La Giunta regionale, però, ha chiesto di poter continuare a lavorare in attesa degli sviluppi del processo. Scopriamo cosa sta succedendo in Liguria e quali sono gli scenari.

Elezioni anticipate in Liguria? La Giunta vorrebbe portare a termine il mandato

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il governatore della Liguria ha creato un caos in tutto il centrodestra che è attualmente concentrato sulla campagna elettorale per le elezioni europee. I colloqui tra i vertici liguri dei principali partiti di destra e i loro rappresentanti a Roma continuano senza interruzione e sembra che la linea proposta sia questa: continuare a lavorare fino alla fine del mandato.

L’arresto di Toti non ha compromesso l’intera Giunta in quanto il governatore non ha rassegnato le sue dimissioni. A capo dell’istituzione regionale c’è il vice di Toti: Alessandro Piana, rappresentante del partito Lega. La maggioranza della Giunta, inoltre, può contare sulla fiducia dei propri alleati senza essere costretta dunque allo scioglimento.

La situazione potrebbe cambiare qualora, in fase di processo, Toti dovesse essere costretto alle dimissioni per impossibilità a ricoprire ruoli politici ed istituzionali. Ciò causerebbe l’inevitabile crollo della Giunta regionale.

Ad ogni modo, tenendo conto della presunzione d’innocenza, la coalizione di centrodestra che governa in Liguria, prima di prendere in considerazione l’idea delle elezioni anticipate, vuole attendere almeno gli sviluppi del processo.

Quando potrebbero esserci le elezioni anticipate

Nel caso in cui Giovanni Toti dovesse dimettersi, sia in maniera forzata che volontaria, cadrebbe automaticamente la Giunta regionale e lo scenario possibile sarebbe solo uno: le elezioni anticipate. È quasi impossibile conoscere con certezza la data in cui i cittadini liguri potrebbero recarsi alle urne. La fine naturale del mandato del governatore detenuto agli arresti domiciliari è prevista per il mese di settembre 2025. Dunque, qualora la Giunta dovesse cadere prima del tempo si potrebbe andare alle urne anche con un anno e mezzo di anticipo.

Con l’eventuale caduta dell’amministrazione regionale, però, le elezioni non sarebbero immediate perché è necessario dare ai candidati e alle liste il tempo necessario per riorganizzarsi e preparare la campagna elettorale. In quel periodo di tempo resterebbe comunque in carica il già menzionato Alessandro Piana, vice del governatore Giovanni Toti.

