Il Brasile va al ballottaggio per l'elezione del nuovo presidente. A scrutinio delle schede pressochè ultimato Luiz Ignacio Lula da Silva del PT (sinistra) è quotato al 48,4%. In seconda posizione l'attuale presidente del Brasile Jair Bolsonaro (PL, destra) è quotato al 43,20%. Lontanissimi tutti gli altri candidati presenti a questo primo turno elettorale.

Tutto rinviato quindi a domenica 30 ottobre per la scelta del presidente perchè nessuno ha raggiunto il 50% più 1 dei voti. E saranno altre settimane di campagna elettorale ad alta tensione tra Bolsonaro e Lula dopo il colpi bassi ripetuti degli ultimi giorni.

Elezioni in Brasile, i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali

Dai risultati pressochè definitivi saranno Lula e Bolsonaro i due candidati che si affronteranno nel ballottaggio programmato per l'ultima domenica del mese di ottobre. Lula ha ottenuto il 48,4% per un totale di 57.257.036 voti, per Bolsonaro il 43,2%. 51.071.008 è il numero di voti che ha conquistato l'attuale presidente del Brasile.

Come detto molto lontani gli altri candidati. Tra i principali, i cui voti avranno un peso in occasione del ballottaggio del 30 ottobre, Simone Tebet, MDB, lista di centrodestra, che ha ottenuto il 4,2% (4.915.283 voti) e Ciro Gomes (PDT, sinistra) che ha conquistato il 3% con 3.599.193 voti.

E ancora Soraya Thronicke UNIÃO (0,5% e 600.941 voti) e Luiz Felipe d'Avila NOVO (0,5% e 559.680). Segue una serie di candidati attestati attorno allo 0,1%.

Elezioni in Brasile: ballottaggio tra Lula e Bolsonaro domenica 30 ottobre

Il tribunale supremo elettorale del Brasile ha quindi diramato dati che affermano sostanzialmente che il Brasile resta in bilico. Un paese profondamente diviso che si è spaccato quasi a metà attorno ai due candidati principali.

Alcuni sondaggi pre voto davano a Lula la possibilità di vincere al primo turno. C'era infatti l'elezione diretta del presidente nel caso uno dei candidati avesse ottenuto il 50% più uno dei voti. Ma complice anche un tasso di astensione che forse l'ha penalizzato, questa soglia non è stata raggiunta dal candidato della sinistra.

Era stimata anche una forchetta di distanza più ampia tra Lula e Bolsonaro. Divario che invece alla fine si è stabilizzato sui 5 punti con Bolsonaro che è arrivato anche oltre alle percentuali che gli venivano accreditate da diversi sondaggi pre elettorali.

Elezioni in Brasile: le reazioni dei protagonisti. Lula: ”La lotta continua fino alla nostra vittoria finale”

Il Brasile, come detto, vivrà sostanzialmente un altro mese di campagna elettorale visto che non c'è stato il successo di nessuno dei due candidati al primo turno.

Non è deluso Lula anche se aveva accarezzato nei giorni scorsi il sogno di potere evitare il ballottaggio ed essere eletto presidente del Brasile già in questo primo turno.

Lula però di fronte ad una certa delusione di parte del suo elettorato ha voluto incitare tutti a continuare nella lotta.

La lotta – ha detto il 76enne candidato della sinistra e già presidente del Brasile dal 2003 al 2011 – continua verso la nostra vittoria finale. Il ballottaggio del 30 ottobre non è che una proroga. Vinceremo queste elezioni, si tratta solo di un tempo supplementare.

Lula tornato a San Paolo da San Bernardo do Campo, sua roccaforte elettorale dove in mattinata aveva votato, ha atteso il responso al Novotel Jaraguà, con la moglie Janja, il vice designato per il suo futuro governo, Geraldo Alckmin, e l'ex presidente Dilma Roussef. Al termine della serata ha raggiunto l'avenida Paulista per abbracciare i sostenitori.

Elezioni in Brasile: le reazioni dei protagonisti. Bolsonaro: ”Abbiamo vinto sulle menzogne”

Bolsonaro è il presidente del Brasile in carica e le sue prime dichiarazioni sono state all'attacco:

Abbiamo vinto sulle menzogne, riferendosi ad alcuni sondaggi pre elettorali che lo davano in un ritardo maggiore rispetto a Lula se confrontato a quello che è il dato reale uscito dalle urne. Adesso abbiamo diverse settimane – ha detto Bolsonaro – per cambiare il voto della gente.

E' convinto di vincere al ballottaggio anche Bolsonaro, che dice di avere ''fiducia totale'' nell'esito del secondo turno”.

Come si evince dal dato elettorale la contesa è molto aperta con Lula che parte con un vantaggio di 5 punti del primo turno ma è una partita tutta da giocare sul filo dei voti in un paese così profondamente spaccato.

Bolsonaro ha annunciato anche "una vasta coalizione da mettere in campo per il prossimo voto".

Vedremo cosa si concretizzerà nelle prossime settimane.

Elezioni in Brasile: un mese caldo per paese sudamericano

Il Brasile è un paese importantissimo e si annuncia già una nuova fase di campagna elettorale ad altissima tensione.

Bolsonaro e Lula avevano avuto già scontri molto forti nella prima fase di campagna elettorale in cui non erano mancati anche attacchi di natura personale.

Sul risultato elettorale ha pesato di sicuro l'astensionismo che a questo giro si è attestato al 20,94% rispetto al 20,3% della precedente consultazione del 2018. Secondo gli analisti Lula sarebbe stato il più danneggiato da questo incremento dell'astensione.

Appuntamento ora col ballottaggio Lula-Bolsonaro per domenica 30 ottobre.