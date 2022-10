E' arrivato il giorno della verità per il Brasile. Domani, domenica 30 ottobre i brasiliani sono chiamati di nuovo al voto per scegliere il presidente. Nel primo turno del 2 ottobre scorso non c'è stato nessuno dei candidati in grado di superare il 50% più uno dei voti necessario per essere eletto senza il ballottaggio.

A sfidarsi quindi nella contesa elettorale di domani saranno Luiz Ignacio Lula da Silva del PT (sinistra) e Jair Bolsonaro del PL, destra in una sfida carica di tensione. Chi vincerà? Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi.

Elezioni Brasile 2022, ballottaggio tra Lula e Bolsonaro

In Brasile, quella di domani, domenica 30 ottobre, è una giornata basilare. Si tiene infatti l'elezione del nuovo presidente.

A sfidarsi saranno l'attuale presidente Bolsonaro alla ricerca di un secondo mandato e l'ex presidente Lula che cerca di tornare alla guida del Brasile dopo il suo lungo passato come presidente. Lula al primo turno è arrivato al 48,4% dei voti ad un passo da quel 50% che serviva per essere eletti subito. Bolsonaro invece è arrivato al 43,2%.

Elezioni Brasile 2022, che cosa dicono gli ultimi sondaggi: Lula in leggero vantaggio

Ma che cosa dicono gli ultimissimi sondaggi sul ballottaggio tra Lula e Bolsonaro?

Sarebbe in vantaggio Lula che dopo avere chiuso il primo turno in vantaggio di 5 punti ora sarebbe dato sei punti davanti all'attuale presidente.

In vase ai dati di un sondaggio Datafolha, Lula avrebbe il 53% dei voti dei brasiliani mentre ovviamente Bolsonaro si fermerebbe al 47%.

Naturalmente il margine di errore presente in ogni sondaggio non consente di attribuire con chiarezza a Lula il ruolo del grande favorito ma di sicuro un vantaggio tale se venisse confermato dalle urne potrebbe togliere anche ogni dubbio o possibile contestazione nello sconfitto.

Elezioni Brasile 2022, le parole chiave della campagna elettorale di Lula e Bolsonaro

Naturalmente le parole chiave di Lula e Bolsonaro sono molto diverse. Lula scrivendo una Lettera aperta per il Brasile di domani ha elencato come priorità del suo futuro governo "responsabilità fiscale, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile".

Bolsonaro invece invita il "popolo brasiliano alla continuità con l'amministrazione di questi anni":

"Volete tornare al passato o continuare sulla strada della pace e del lavoro", è stata la domanda che ha posto spesso ai brasiliani ed è stato il suo ritornello principale ai comizi.

La lotta – aveva detto dopo il primo turno il 76enne candidato della sinistra Lula e già presidente del Brasile dal 2003 al 2011 – continua verso la nostra vittoria finale. Il ballottaggio del 30 ottobre non è che una proroga. Vinceremo queste elezioni, si tratta solo di un tempo supplementare

Lula in queste settimane ha stretto accordi con diversi partiti alcuni che spaziano nell'area di centrodestra e altri di estrema sinistra. Ha indicato da tempo il leader socialdemocratico Geraldo Alckmin, come vicepresidente e ha ottenuto l’appoggio di Simone Tebet, candidata al primo turno centrista, e di Ciro Gomes, laburista.

Bolsonaro ha puntato molto sulla corruzione del periodo del presidente Lula.

Abbiamo vinto sulle menzogne, - aveva detto Bolsonaro dopo il primo turno - riferendosi ad alcuni sondaggi pre elettorali che lo davano in un ritardo maggiore rispetto a Lula se confrontato a quello che è il dato reale uscito dalle urne. Adesso abbiamo diverse settimane – ha detto Bolsonaro – per cambiare il voto della gente”.

Ed ora è arrivato il momento della verità.

Elezioni in Brasile 2022, gran parte della partita si gioca nel Minas Gerais, l'Ohio degli Stati Uniti

Gran parte della partita si gioca nel Minas Gerais, il secondo Stato per popolazione e quarto per grandezza. È come l’Ohio per gli Usa.

“Dal 1950, nessuno è diventato presidente del Brasile, senza vincere anche qui”. "E la prima cosa che ti dicono quando parli di elezioni nel Minas Gerais - racconta un reportage de Il Manifesto -. Il secondo Stato più grande del paese, 21 milioni di abitanti, il 10% del totale, misura la temperatura politica di tutto il Brasile. Qui al primo turno Lula ha raggiunto il 48,4% e il presidente uscente di estrema destra, Bolsonaro, il 43,2%. Esattamente la stessa percentuale a livello nazionale, decimali compresi".

È uno Stato che rappresenta le caratteristiche del Brasile - spiega sempre sul Manifesto Roberto Andrés, urbanista presso la Universidade Federal de Minas Gerais. La sua economia, 9% del Pil nazionale, riflette la diversità del Brasile: Il nord povero è simile agli Stati del Nord Est, il sud – con zone industriali e piccoli centri – simile all’interno di San Paolo e Rio de Janeiro, nella zona occidentale, il triangolo mineiro, è forte l’agronegocio, le grandi imprese degli alimenti e del caffè, come nel centro-ovest del Brasile.

Che Minas sia chiave per il risultato lo si è capito guardando l’agenda dei due candidati, che hanno visitato lo Stato frequentemente, nelle quattro settimane di campagna tra il primo turno e il ballottaggio.

E domani, domenica 30 ottobre, è il momento della verità con la scelta del Brasile tra Lula e Bolsonaro.