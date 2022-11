Elezioni Brasile, il presidente uscente Bolsonaro rimane in silenzio e non riconosce la vittoria del candidato di sinistra Lula. Blocchi stradali nel paese. Il punto della situazione nell'articolo.

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato di sinistra ha vinto ufficialmente il ballottaggio in Brasile che si è tenuto domenica 30 ottobre.

Il tribunale superiore elettorale ha ufficializzato la sua vittoria sul candidato di destra e presidente in carica Jair Bolsonaro. Bolsonaro dal giorno delle elezioni non ha ancora parlato, non ha chiamato Lula, in altre parole al momento non ha ancora riconosciuto la vittoria a Lula.

Lula si è detto felice per la vittoria ma molto amareggiato per questa situazione. Bolsonaro in cui a più riprese aveva minacciato di non riconoscere il verdetto delle urne qualora avesse perso. Vediamo tutta la situazione in un Brasile in cui si teme possano nascere anche problematiche gravi legate all'ordine pubblico. Visto che sono già in corso blocchi stradali.

Brasile, la vittoria di Lula ufficializzata dal Tribunale superiore elettorale

Il leader di sinistra Lula, 77 anni, è stato eletto presidente del Brasile per la terza volta nella sua vita dopo che era già stato presidente nel periodo dal 2003 al 2011. Lula ha sconfitto il presidente uscente di destra Jair Bolsonaro nelle elezioni presidenziali.

Il Tribunale superiore elettorale ha ufficializzato la vittoria: Lula ha ottenuto il 50,83% dei voti (59.596.247), contro il 49,17% di Bolsonaro (57.675.427). Bolsonaro è il primo presidente che fallisce nel suo tentativo di rielezione.

Brasile, Bolsonaro ancora non ha accettato la sconfitta elettorale e il successo di Lula

Jair Bolsonaro al momento non ha ancora effettuato nessuna telefonata per riconoscere al candidato della sinistra Lula il successo. Bolsonaro ancora non ha commentato in nessun modo l'esito elettorale di domenica.

Non è chiara quella che possa essere la sua strategia e da più parti si ipotizza la possibilità che possa anche contestare la legittimità del successo di Lula. Anche se questa non sembra essere la strada più semplice visto che ad esempio tra alcuni dei ministri dell'attuale Governo Bolsonaro e alcuni dei più importanti collaboratori di Lula ci sarebbero già stati dei contatti per un passaggio del testimone più ordinato possibile. Persone vicine al candidato sconfitto hanno ammesso anche che "non c'è il clima per contestare il successo di Lula".

Ma Bolsonaro continua a tacere.

Nel frattempo, anche il vice di Bolsonaro, il generale Hamilton Mourao, avrebbe avviato le procedure per un ordinato cambio di guardia con il suo omologo eletto Geraldo Alckmin.

Anche se si attende un segnale di Bolsonaro.

Brasile, Lula preoccupato del fatto che Bolsonaro non accetti la sconfitta

Interpellato ovviamente su questo silenzio prolungato di Bolsonaro, il prossimo presidente del Brasile Lula ha rilasciato questa dichiarazione:

Sono per metà felice e per metà preoccupato: ho bisogno di sapere se il presidente che abbiamo sconfitto consentirà la transizione. In qualsiasi parte del mondo il presidente sconfitto avrebbe telefonato al vincitore, ha detto Lula, parlando a migliaia di sostenitori riuniti sulla Avenida Paulista, il viale più importante della megalopoli di San Paolo.

Brasile, la festa e la tristezza dopo il voto di domenica

Il voto di domenica in Brasile è stato uno dei più polarizzati di sempre. Sembra decisamente evidente dalle percentuali finali che hanno diviso di pochissimo i due candidati alla presidenza.

Se da un lato c'è la gioia con ovviamente caroselli di auto e moto che hanno salutato l'elezione di Lula sullo stile di festeggiamenti dopo la conquista di un mondiale (e da quelle parti se ne intendono su questo tema) dall'altra c'è la tristezza e la rabbia dei fan di Bolsonaro per una sconfitta di misura in un paese sostanzialmente spaccato a metà.

Alcuni sostenitori di Bolsonaro nelle ultime ore hanno organizzato, come riferisce ad esempio Open, "230 blocchi stradali e autostradali in una ventina dei 27 Stati". L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere l’area dei Palazzi del potere a Brasilia – che include il Palazzo Presidenziale, la Corte Suprema e il Parlamento – dove le autorità hanno predisposto un ampio servizio d’ordine.

Camionisti – categoria molto vicina al presidente Bolsonaro - e attivisti bolsonaristi sarebbero in azione in diverse zone del paese. Da ieri sono moltissimi i manifestanti – vestiti di gallo e verde – che si stanno riversando nelle strade, sventolando cartelli pro-Bolsonaro, intonando l’inno nazionale, parcheggiando in mezzo alle strade per bloccare il traffico.

La Corte suprema federale del Brasile ha approvato una risoluzione, proposta dal giudice Alexandre de Moraes, affinché la polizia federale autostradale e quella militare statale, sgomberino i tratti stradali bloccati.

Lula eletto presidente del Brasile, il messaggio della presidente del Consiglio italiana di Giorgia Meloni

Intanto in attesa di capire come evolverà la situazione, ovviamente i messaggi di congratulazioni a Lula si sono moltiplicati sui social. La neo presiedente del consiglio italiana Giorgia Meloni ad esempio ha scritto così: