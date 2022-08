Le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 si tengono con la Legge Rosato o Rosatellum: un sistema elettorale misto maggioritario e proporzionale. Saranno eletti 74 senatori in collegi uninominali mentre saranno 122 gli eletti col proporzionale. 4 sono i senatori eletti dagli italiani all'estero.

Per quel che riguarda la Camera saranno 147 i deputati eletti col maggioritario e 245 i deputati eletti col proporzionale. 8 sono i deputati eletti dagli italiani all'estero. Totale 400 membri.

Analizziamo in questa serie di sei articoli le sfide collegio per collegio alla Camera. Vediamo tutti i nomi in lizza delle quattro coalizioni o liste principali ovvero centrosinistra, centrodestra, Italia Viva-Azione e Movimento 5 Stelle.

La legge prevede che il candidato che prende più voti nel collegio entra in Parlamento. Per ogni collegio è indicata orientativamente la zona geografica del collegio con il Comune o i comuni principali di quel collegio e i candidati delle coalizioni o liste principali.

In questo quarto articolo di una serie di sei, focus sulle situazioni di Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Elezioni Camera 2022: i nomi dei candidati nei collegi uninominali della Toscana

Toscana uninominale 01 – Grosseto-Siena:Enrico Rossi (centrosinistra), Fabrizio Rossi (centrodestra), Stefano Scaramelli (Italia Viva-Azione), Luca Giacomelli (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 02 – Massa: Martina Nardi (centrosinistra), Elisa Montemagni (centrodestra), Cosimo Ferri (Italia Viva-Azione), Elda Baldi (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 03 – Lucca: Serena Mammini (centrosinistra), Riccardo Zucconi (centrodestra), Marco Remaschi (Italia Viva-Azione), Marco Cresci (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 04 – Pisa: Stefano Ceccanti (centrosinistra), Edoardo Ziello (centrodestra) Michele Passerelli (Italia Viva-Azione), Claudio Loconsole (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 05 – Livorno: Andrea Romano (centrosinistra), Chiara Tenerini (centrodestra), Alessandro Cosimi (Italia Viva-Azione), Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 06 – Prato: Tommaso Nannicini (centrosinistra), Erica Mazzetti (centrodestra) Edoardo Fanucci (Italia Viva-Azione), Chiara Bartalini (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 07 – Firenze: Federico Gianassi (centrosinistra), Angela Sirello (centrodestra) Lucia Annibali (Italia Viva-Azione), Andrea Quartini (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 08 – Scandicci: Emiliano Fossi (centrosinistra), Chiara Mazzei (centrodestra) Gabriele Toccafondi (Italia Viva-Azione), Maria Letizia Magnelli (Movimento 5 Stelle).

Toscana uninominale 09 – Arezzo: Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), Tiziana Nisini (centrodestra), Luca Chierici (Italia Viva-Azione), Tommaso Pierazzi (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Camera 2022: i nomi dei candidati nei collegi uninominali dell'Umbria

Umbria uninominale 01 – Terni: Francesco De Rebotti (centrosinistra), Raffaele Nevi (centrodestra), Franco Barbabella (Italia Viva-Azione), Ilaria Gabrielli (Movimento 5 Stelle).

Umbria uninominale 02 – Perugia: Stefano Vinti (centrosinistra), Virginio Caparvi (centrodestra), Carla Casciari (Italia Viva-Azione), Alessandra Ruffini (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Camera 2022: i nomi dei candidati nei collegi uninominali delle Marche

Marche uninominale 01 - Ascoli Piceno: Mary Marziali (centrosinistra), Francesco Battisconi (centrodestra), Maria Stella Origlia (Italia Viva-Azione), Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle).

Marche uninominale 02 – Macerata: Fulvio Esposito (centrosinistra), Giorgia Latini (centrodestra), Mariano Calamita (Italia Viva-Azione), Mirella Emiliozzi (Movimento 5 Stelle).

Marche uninominale 03 – Ancona: Antonio Mastrovincenzo (centrosinistra), Stefano Maria Benvenuti Gostoli (centrodestra), Francesca Cantarini (Italia Viva-Azione), Gabriele Santarelli (Movimento 5 Stelle).

Marche uninominale 04 – Pesaro: Giordano Masini (centosinistra), Mirco Carloni (centrodestra) Federico Talè (Italia Viva-Azione), Rossella Accoto (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Camera 2022: i nomi dei candidati nei collegi uninominali della circoscizione Lazio 1

Lazio 1 uninominale 01 - Roma: Municipio I: Paolo Ciani (centrosinistra), Mario Spena (centrodestra), Elena Bonetti (Italia Viva-Azione), Livio De Santoli (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 02 - Roma: Municipio III: Enzo Foschi (centrosinistra), Simonetta Matone (centrodestra), Fabio Dionisi (Italia Viva-Azione), Manuel Tuzi (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 03 Roma: Municipio V: Rossella Muroni (centrosinistra), Fabio Rampelli (centrodestra), Marta Maziali (Italia Viva-Azione), Angela Salafia (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 04 - Roma: Municipio VII: Roberto Morassut (centrosinistra), Maria Teresa Bellucci (centrodestra), Luca Di Egidio (Italia Viva-Azione), Francesca Flati (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 05 - Roma: Municipio X: (Ostia - Pomezia) Patrizia Prestipino (centrosinistra), Alessandro Battilocchio (centrodestra), Valentina Grippo (Italia Viva-Azione), Marco Bella (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 06 - Roma: Municipio XI: (Monteverde - Magliana – Fiumicino) Claudio Mancini (centrosinistra), Luciano Ciocchetti (centrodestra), Roberto Mastrosanti (Italia Viva-Azione), Emanuele Ceccato (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 07 - Roma: Municipio XIV (Cassia – Flaminia): Carlo Romano (centrosinistra), Federico Freni (centrodestra), Fabio Marino ((Italia Viva-Azione), Carola Penna (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 08 – Velletri: Lina Giannino (centrosinistra), Antonio Tajani (centrodestra), Pietro Madonia (Italia Viva-Azione), Sante Narcisi (Movimento 5 Stelle).

Lazio 1 uninominale 09 - Guidonia Montecelio: Marco Vincenzi (centrosinistra), Alessandro Palombi (centrodestra), Francesca Severi ((Italia Viva-Azione), Viviana Carbonara (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Camera 2022: i nomi dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione Lazio 2

Lazio 2 uninominale 01 – Viterbo: Linda Ferretti (centrosinistra), Mauro Rotelli (centrodestra), Luisa Ciambella (Italia Viva-Azione), Rosita Cicoria (Movimento 5 Stelle).

Lazio 2 uninominale 02 Rieti: Alessandra Clementini (centrosinistra), Paolo Trancassini (centrodestra), Vincenzo Marcorelli (Italia Viva-Azione), Roberto Casanica (Movimento 5 Stelle).

Lazio 2 uninominale 03 – Latina: Tommaso Malandruccolo (centrosinistra), Chiara Colosimo (centrodestra), Tiziano Lauri (Italia Viva-Azione), Gianluca Bono (Movimento 5 Stelle).

Lazio 2 uninominale 04 Frosinone: Andrea Turriziani (centrosinistra), Massimo Ruspandini (centrodestra), Stefano Carducci (Italia Viva-Azione), Ilaria Fontana (Movimento 5 Stelle).

Lazio 2 uninominale 05 – Terracina: Rita Visini (centrosinistra), Nicola Ottaviani (centrodestra), Elisa Venturo (Italia Viva-Azione), Anna Mattiello (Movimento 5 Stelle).