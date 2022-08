Le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 si tengono con la Legge Rosato o Rosatellum: un sistema elettorale misto maggioritario e proporzionale. Saranno eletti 74 senatori in collegi uninominali mentre saranno 122 gli eletti col proporzionale. 4 sono i senatori eletti dagli italiani all'estero.

Per quel che riguarda la Camera saranno 147 i deputati eletti col maggioritario e 245 i deputati eletti col proporzionale. 8 sono i deputati eletti dagli italiani all'estero. Totale 400 membri.

Analizziamo in questa serie di sei articoli le sfide collegio per collegio alla Camera. Vediamo tutti i nomi delle quattro coalizioni o liste principali ovvero centrosinistra, centrodestra, Italia Viva-Azione e Movimento 5 Stelle. E per i collegi dell'Alto Adige anche i candidati della Svp, forza con consolidato radicamento locale.

La legge prevede che il candidato che prende più voti nel collegio entra in Parlamento. Per ogni collegio è indicata orientativamente la zona geografica del collegio con il Comune o i comuni principali di quel collegio e i candidati delle coalizioni o liste principali.

Prima parte con le seguenti Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

Elezioni Camera 2022: i candidati nei collegi uninominali di Valle D'Aosta e Piemonte

Valle d'Aosta uninominale 01: Franco Manes (centrosinistra, Pd e centristi), Emily Pini (centrodestra), Daria Pulz (Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e altre liste).

Piemonte 1 uninominale 01 - Torino: Circoscrizione 2: Riccardo Magi (centrosinistra), Elena Chiorino (centrodestra), Massimo Giuntoli (Italia Viva-Azione), Carlotta Tevere (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 1 uninominale 02 - Torino: Circoscrizione 3: Stefano Lepri (centrosinistra), Augusta Montaruli (centrodestra), Katya Agate (Italia Viva-Azione), Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 1 uninominale 03 – Collegno: Davide Gariglio (centrosinistra), Elena Maccanti (centrodestra), Paola Barbero (Italia Viva-Azione), Luca Carabetta (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 1 uninominale 04 – Chieri: Antonella Giordano (centrosinistra), Alessandro Vigna (centrodestra), Osvaldo Napoli (Italia Viva-Azione), Antonio Iaria (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 1 uninominale 05 – Moncalieri: Carmen Molino (centrosinistra), Roberto Pella (centrodestra), Daniela Ruffino (Italia Viva-Azione), Antonella Pepe (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 2 uninominale 01 – Alessandria: Federico Bodo (centrosinistra), Riccardo Molinari (centrodestra), Giovanni Barosini (Italia Viva-Azione), Antonella Scagnetti (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 2 uninominale 02 – Novara: Allegra Milù (centrosinistra), Alberto Gusmeroli (centrodestra), Vittorio Barazzotto (Italia Viva-Azione), Mario Iacopino (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 2 uninominale 03 – Vercelli: Maria Moccia (centrosinistra), Andrea Delmastro Delle Vedove (centrodestra), Teresa Barresi (Italia Viva-Azione), Giuseppe Paschetto (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 2 uninominale 04 – Asti: Andrea Ghignone (centrosinistra), Marcello Coppo (centrodestra), Barbara Baino (Italia Viva-Azione), Massimo Cerruti (Movimento 5 Stelle).

Piemonte 2 uninominale 05 – Cuneo: Luca Pione (centrosinistra), Monica Ciaburro (centrodestra), Enrico Costa (Italia Viva-Azione), Rosina Serratore (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Camera 2022: i candidati nei collegi uninominali della Liguria

Liguria uninominale 01 – Savona: Marina Lombardi (centrosinistra), Edoardo Rixi (centrodestra), Desiree Negri (Italia Viva-Azione), Giovanni Traversi (Movimento 5 Stelle).

Liguria uninominale 02 - Genova – Ponente: Katia Piccardo (centrosinistra), Ilaria Cavo (centrodestra), Davide Faltieri (Italia Viva-Azione), Roberto Tini (Movimento 5 Stelle).

Liguria uninominale 03 - Genova- Levante: Luca Pastorino (centrosinistra), Sandro Biasotti (centrodestra), Mauro Avvenente (Italia Viva-Azione), Maria Spalla (Movimento 5 Stelle).

Liguria uninominale 04 - La Spezia: Daniele Montebello (centrosinistra), Roberto Bagnasco (centrodestra), Silvia Garibaldi (Italia Viva-Azione), Federica Giorgi (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Camera 2022: i candidati nei collegi uninominali del Trentino Alto Adige

Trentino-Alto Adige uninominale 01 – Trento: Sara Ferrari (centrosinistra), Andrea De Bertoldi (centrodestra), Roberto Sani (Italia Viva-Azione), Rudy Dal Bianco (Movimento 5 Stelle).

Trentino-Alto Adige uninominale 02 – Rovereto: Michele Calza (centrosinistra), Vanessa Cattoi (centrodestra), Alessia Tarolli (Italia Viva-Azione), Maurizio Rizzo (Movimento 5 Stelle).

Trentino-Alto Adige uninominale 03 – Bolzano-Merano: Elide Mussner (centrosinistra), Sabrina Adami (centrodestra), Mauro Randi (Italia Viva-Azione), Angelo Tranquillini (Movimento 5 Stelle), Manfred Schullian (Svp).

Trentino-Alto Adige uninominale 04 – Bressanone: Franz Ploner (centrosinistra), Paola Binetti (centrodestra), Ennio Chiodi (Italia Viva-Azione), Davide Barbieri (Movimento 5 Stelle), Renate Gebhard (Svp).

Elezioni Camera 2022: i candidati nei collegi uninominali del Friuli Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia uninominale 01 – Pordenone: Gloria Favret (centrosinistra), Vannia Gava (centrodestra), Teresa Tassan Viol (Italia Viva-Azione), Luca Sut (Movimento 5 Stelle).

Friuli-Venezia Giulia uninominale 02 – Udine: Manuela Celotti (centrosinistra), Walter Rizzetto (centrodestra), Sandra Maria Telesca (Italia Viva-Azione), Cesidio Antidormi (Movimento 5 Stelle).

Friuli-Venezia Giulia uninominale 03 – Trieste: Caterina Conti (centrosinistra), Massimo Panizzut (centrodestra), Daniela Rossetti (Italia Viva-Azione), Adriana Panzera (Movimento 5 Stelle).