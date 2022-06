Elezioni Amministrative 2022. Si vota domenica 12 giugno in quasi mille comuni italiani per rinnovare consigli comunali e sindaci. Si vota in tanti comuni capoluogo di provincia e regione e Trend-online ha già effettuato tutti questi approfondimenti consultabili a questo link.

Ora si stanno analizzando i principali comuni non capoluogo di provincia sopra i 15.000 abitanti. Oggi il viaggio di Trend-online ci porta nel Lazio. Analizzeremo i Comuni di Cerveteri, Grottaferrata e Fonte Nuova in provincia di Roma. Per poi spostarci in provincia di Latina e analizzare la situazione nei Comuni di Gaeta e Sabaudia.

Vediamo tutti i candidati in campo, le liste elettorali e la situazione legata alle alleanze per ognuno dei comuni analizzati.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei comuni sopra i 15.000 abitanti

Cerveteri, Grottaferrata, Fonte Nuova, Gaeta e Sabaudia come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti hanno un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Cerveteri

Il nostro viaggio nel Lazio inizia da Cerveteri. Nel 2017 i cittadini di Cerveteri sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali. È stato riconfermato al ballottaggio il sindaco Alessio Pascucci. Pascucci alla guida di una giunta di centrosinistra non è quindi eleggibile per un nuovo mandato.

A dare continuità all'attuale Giunta il centrosinistra a Cerveteri c'è la candidatura dell'attuale assessore all'Ambiente e vicesindaco Elena Maria Gubetti.

Gubetti è tra i tre candidati sindaci del Comune di Cerveteri.

Gubetti gode del sostegno di Partito Democratico, Europa Verde, Noi per Cerveteri, Governo Civico per Gubetti sindaco e Cerveteri domani.

Il centrodestra ha deciso di candidare Giovanni Moscherini la cui corsa è "tirata" da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Capacità e Passione con Lamberto, Trasparenza Legalità e Cerveteri è viva con Brazzini.

C'è una terza candidatura a sindaco che è quella di Anna Lisa Belardinelli che si presenta ai nastri di partenza della competizione elettorale sostenuta da 5 liste civiche: Nuova Cerveteri, Uniti per Cerveteri, #Iostoconcerveteri#, Civicamente e Belardinelli sindaco.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Grottaferrata

L'11 giugno 2017 i cittadini di Grottaferrata sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Luciano Andreotti.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n.3 del 05-01-2022, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. Si torna al voto quindi domenica 12 giugno.

Sono 5 i candidati sindaci a Grottaferrata.

Luciano Andreotti eletto con liste civiche ritenta la corsa a sindaco di Grottaferrata con 5 liste che lo sostengono: Italia Libera, Grottaferrata Verde, Progetto Grottaferrata Futura, Grottaferrata Attiva e Luciano Andreotti Sindaco.

Il centrosinistra ha deciso candidare Mirko Di Bernardo. A suo sostegno ben otto liste: Grottaferrata al Centro, La Città al Governo, Italia Viva, Siamo Grottaferrata, Per cambiare Grottaferrata, #farerete, Grottaferrata sostenibile Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Il centrodestra ha deciso di puntare su Lorenzo Letta. Lo sostengono Patto per l'Ambiente, Forza Italia-Lega Salvini premier e Fratelli d'Italia.

Ci sono altri due candidati a sindaco. C'è Nicola Casubolo per il PCI e Luigi Spalletta per Fuori dal Centro e Insieme per Grottaferrata.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Fonte Nuova

I cittadini di Fonte Nuova sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio sindaco Piero Presutti.

Presutti si candida quindi per un secondo mandato alla guida del Comune di Fonte Nuova.

Fonte Nuova è un caso forse più unico che raro nel panorama politico italiano visto che a sostenere la candidatura di Presutti ci sono sia Fratelli d'Italia che il Partito Democratico. Presutti è appoggiato dalle seguenti liste Rete Democratica Fonte Nuova, Cambia Rotta la Prua, Per Fare con Presutti sindaco e Fratelli d'Italia. Di sicuro ci sono poche altre situazioni simili in Italia almeno nei comuni sopra i 15.000 abitanti.

Sono 3 i candidati sindaci a Fonte Nuova. Lega e Forza Italia invece sono andate per conto loro e candidano Graziano Di Buò. Ha il sostegno di 3 liste: Forza Italia, Lega Salvini premier e Vn Vita nuova di Buò.

Corsa solitaria anche per il Movimento 5 stelle che mette in campo Imelda Buccilli.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Gaeta

Passiamo adesso in provincia di Latina e analizziamo la situazione nel Comune di Gaeta. Gaeta è stata amministrata in questi anni per il secondo mandato dal sindaco Cosmo Mitrano che non è più eleggibile. Sono 5 i candidati alla poltrona di sindaco.

Benedetto Crocco è il candidato del Partito Comunista. Antonio Salone è il candidato di Alternativa.

La candidata del centrosinistra è Sabina Mitrano che si candida con l'appoggio di tre liste: Gaeta Comunità di Valore, Europa verde e Partito Democratico.

Va da solo il Movimento 5 Stelle a Gaeta che candida Silvio D'Amante. Con lui anche la lista ”Insieme con Silvio D'Amante”.

Infine c'è la candidatura di Cristian Leccese con le seguenti liste: #Avantitutta, Mitrano nel cuore, Azzurri per crescere ancora, Lab32 Fare Gaeta ancora più grande, Leali per Gaeta, Gaeta Democratica, Azione popolare e Gaeta tricolore. Anche se non ci sono i nomi dei partiti tradizionali ci sono anche esponenti dei partiti di centrodestra a sostegno di Leccese.

Elezioni Amministrative 2022: il punto della situazione nel comune di Sabaudia

Nel 2017 i cittadini di Sabaudia hanno eletto al ballottaggio il sindaco Giada Gervasi. Con D.P.R. del 11 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n.72 del 26-03-2022, il consiglio comunale è stato sciolto per la riduzione dell'organo assembleare, per impossibilita' di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio.

Sono cinque gli aspiranti primo cittadino.

Il centrodestra si presenta diviso a Sabaudia. Enzo Di Capua è il candidato di Lega, Fratelli d’Italia, Sabaudia Futura - Di Capua Sindaco.

Alberto Mosca è il candidato di Forza Italia, Udc, Azione con Calenda, Scegli Sabaudia e Città Nuova.

Maurizio Lucci è il candidato della lista Lucci Sindaco, Coraggio Italia - Lucci Sindaco e Obiettivo in Comune - Lucci Sindaco.

C'è poi la candidatura di Giancarlo Massimi per Partito Democratico e Massimi Sindaco per Sabaudia.

E infine c'è la candidatura di Paolo Mellano per le liste Paolo Mellano Sindaco e I cittadini per Paolo Mellano sindaco.