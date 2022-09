In quest’ultima campagna elettorale i partiti politici si sono sforzati di veicolare la propria strategia comunicativa verso i giovani, approdando sulle piattaforme e i social network più utilizzati dai millenials e dalla Generazione Z. Il risultato è un effetto boomerang, visto come un tentativo disperato, a tratti ridicolo, per accaparrarsi qualche voto in più, perché adoperare uno stesso strumento non basta per parlare lo stesso linguaggio.

Infatti, molti ragazzi tra i 18 e 24 anni lamentano un’indifferenza generale verso i temi a loro più cari: ambiente, inquinamento, migliori condizioni lavorative, più investimenti nella scuola e nell’università. Tutto questo si traduce in un astensionismo crescente, che a voler includere una fascia più ampia, fino a 35 anni, può arrivare vicino al 50%. In un’ipotetica Italia abitata da soli giovani, quale sarebbe l’esito delle prossime elezioni?

Voto dei giovani: centrosinistra avanti, Draghi la personalità più gradita

Il sondaggio politico condotto da SWG per Repubblica delinea una situazione ribaltata rispetto alle rilevazioni fatte nelle ultime settimane. Infatti, i giovani sembrano sono orientati verso lo schieramento di Centrosinistra. Al primo posto c’è il Partito Democratico con il 19% delle preferenze, che stacca di poco il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia, entrambi al 17%. La Lega è data al 10%. Buon impatto sull’elettorato giovane per Azione e Italia Viva della coppia Calenda-Renzi, che insieme raggiungono l’8%, più del doppio del dato generale, così come l’alleanza tra i Verdi e Sinistra Italiana (7%), premiati soprattutto per le battaglie contro i cambiamenti climatici e a favore di un innalzamento del salario minimo. Con la stessa percentuale anche Forza Italia, mentre più indietro troviamo Italexit (4%), +Europa (3%), Impegno Civico di Di Maio e Tabacci (2%), e infine Noi Moderati all’1%.

Tra i leader maggiormente apprezzati, Mario Draghi è la personalità con il maggior indice di gradimento (oltre il 63%), mentre il leader dei pentastellati Giuseppe Conte ha l’appoggio del 46% dei giovani. Un dato ambiguo, che potrebbe delineare una spaccatura di idee sugli ultimi due premier, oppure una linea continua di apprezzamento dei rispettivi governi. Non tramonta mai, invece, la popolarità di Emma Bonino, che per il suo instancabile attivismo e il sostegno all’Europa si ritaglia un 32%, posizionandosi davanti al Segretario del PD Enrico Letta (28%). Un buon risultato anche per Carlo Calenda (27%), ma anche Silvio Berlusconi, non certo un volto nuovo della politica, ha la sua fan base tra i giovani (22%). Sorprendente, poi, il caso di Giorgia Meloni, la grande favorita, che si ferma al 20%, forse il dato più in controtendenza rispetto ai sondaggi.

Quanto pesa il voto degli under 35

Abbiamo visto che la prospettiva per i giovani è quasi rovesciata rispetto alla realtà attuale. Così come i temi che avvisano come urgenti e non più rimandabili. Tuttavia, il loro voto pesa molto meno di quelle delle altre generazioni.

Il 25 settembre, gli under 35 chiamati alle urne saranno 10 milioni, molti dei quali, come abbiamo visto, propensi per l’astensionismo, mentre gli over 50 sono 26 milioni e costituiscono la fetta di popolazione più ampia. Questo, ovviamente, incide sulle scelte politiche e sui programmi elettorali, almeno per coloro che sono ansiosi di vincere le prossime elezioni, più che interessarsi alle future generazioni.