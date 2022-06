Elezioni Comunali 2022: coi ballottaggi va in archivio questa tornata elettorale. Che cosa ci ha detto in vista delle Politiche 2023. L'analisi nell'articolo. A partire dal dato basilare: il fortissimo astensionismo.

Va in archivio questo turno di elezioni comunali di cui abbiamo approfonditamente parlato in queste ultime settimane. Tutti i risultati nei Comuni sono disponibili a partire da questo link di Trend-online.

Ma che cosa ha detto questo doppio turno di elezioni comunali? Che cosa ci lascia questa tornata di elezioni amministrative? L'ultima su larga scala prima delle elezioni politiche 2023. Analizziamo i dati più significativi di questa tornata elettorale.

Elezioni Comunali 2022: il dato più importante di tutti è quello dell'astensionismo

Silvio Berlusconi ci è andato giù molto pesante sul tema dell'astensionismo nel suo video pubblicato sui social network.

Ha parlato di una situazione in cui a perdere è la democrazia visto l'enorme astensionismo che si è verificato. Purtroppo questo è un dato di fatto che ormai riguarda ogni tipo di consultazione: va sempre a votare meno gente.

42,20% è stata l'affluenza media in Italia per questo secondo turno di elezioni amministrative. Significa che si sono recati alle urne solamenete 4 italiani su 10.

Un dato di enorme preoccupazione che non può essere spiegato solamente con la disaffezione per un voto locale o per il fatto che si è votato in una giornata di piena estate di fine giugno che si mal conciliava con l'andare ai seggi.

Il doppio turno di certo incide in una certa misura perchè una parte di elettorato se non ha in campo il proprio candidato preferito votato al primo turno non torna alle urne 15 giorni dopo.

Ma il punto vero è che nel nostro paese c'è un distacco da parte delle persone nei confronti della politica e della classe politica in generale che non si era mai verificato in queste dimensioni.

E' di certo un aspetto di riflessione dei prossimi mesi.

Le Politiche 2023 avranno di certo un'inversione di tendenza visto che per questo genere di voto si assiste sempre ad una mobilitazione nazionale, non presente per altre elezioni, ma di certo sarà interessante vedere se si andrà oltre il 72,94% del 2018. Sarà complicato.

Elezioni Comunali 2022: Giorgia Meloni

Giorgia Meloni si presenta in pole position verso le elezioni politiche 2023.

E' chiaro ed evidente come la sua prospettiva di azione sia tutta basata e proiettata verso quell'appuntamento. Nel video di commento post elettorale ha ammonito gli alleati invitandoli a ridurre le liti.

E facendo un appello a stoppare le divisioni. In questo momento Meloni ha tutto da guadagnare da un centrodestra unito e vincente alle Politiche visti i sondaggi che la danno decisamente in vantaggio sulle altre forze politiche.

Meloni ha portato a casa diversi sindaci importanti a questo giro anche se pesa e non poco la vicenda di Verona dove le divisioni interne e la scelta di Sboarina di non appartentarsi con Tosi ha portato il centrosinistra alla guida di Verona con Damiano Tommasi.

Serviranno parecchi incontri al vertice nel centrodestra per superare le fratture di questa consultazione elettorale. Una unità di coalizione che è indispensabile per il centrodestra che se si presentasse unito avrebbe ampie possibilità di conquistare il successo elettorale alle Politiche 2023.

Elezioni Comunali 2022: Enrico Letta

Se al primo turno la vittoria è stata del centrodestra che ha conquistato le due città più importanti, Palermo e Genova, al secondo turno il successo è stato del centrosinistra e in particolare del Partito Democratico di Enrico Letta.

Che ha saputo tessere una tela vincente in molte città come ad esempio Verona, Alessandria, Piacenza strappate al centrodestra. Ma sono arrivati anche i successi importanti di Parma e Monza decisamente inaspettato.

Letta sta coltivando da tempo il sogno di un "campo largo" di centrosinistra. O una sorta di nuovo Ulivo che in prospettiva Politiche 2023 possa presentarsi in maniera compatta e in alternativa al centrodestra a trazione Meloni-Salvini.

La tradizionale maggiore fidelizzazione dell'elettorato di centrosinistra ad andare a votare in ogni occasione e anche al secondo turno ha fatto il resto.

La sensazione è che in vista delle Politiche non sarà impresa semplice unire in un'unica coalizione Italia Viva, Azione, Più Europa, Pd, forze di sinistra e le varie anime, ora scisse, nel Movimento 5 Stelle. Anche se forse è l'unica possibilità di potere battere il centrodestra visti i numeri attuali. Il successo di Damiano Tommasi a Verona potrebbe essere l'esempio da seguire per questa alleanza.

Elezioni Comunali 2022: Matteo Salvini

La Lega è in calo nei sondaggi da tempo. Si parla di una leadership che verso le politiche sarà più condivisa tra Matteo Salvini e l'ala maggiormente governista del Carroccio. E aperta ai Presidenti di Regione.

E' evidente che la Lega si trova in una situazione di oggettiva difficoltà. La decisione di entrare nel Governo Draghi e provare a "incidere da dentro" in questa fase difficile è stata pagata a caro prezzo nei confronti di Fratelli d'Italia che è rimasta in una posizione decisamente più agevole di opposizione.

Fratelli d'Italia che in questa maniera ha decisamente raccolto parecchi voti in uscita dal Carroccio.

La situazione di Verona ha aperto un'ulteriore frattura con Fratelli d'Italia. Non basta la conquista ad esempio di Sesto San Giovanni per digerire meglio altre delusioni cocenti. C'è da lavorare in vista delle Politiche 2023.

Elezioni Comunali 2022: Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi ha puntato tutto sul fatto che i candidati di centrodestra che vincono sono quelli moderati, esperti e dell'area di centro. Un modo per fare capire il ruolo basilare di Forza Italia in vista delle politiche.

Parole che vogliono dimostrare agli alleati di centrodestra che il suo partito, oltre che importante, è indispensabile. Delusione enorme per la sfida di Monza, dove il forzista Dario Allevi ha mancato di poco la riconferma. Nella città in cui Silvio Berlusconi ha appena conquistato la A per la prima volta nella storia del Monza.

Berlusconi ha detto che si farà promotore di un incontro a breve tra Meloni e Salvini. Il ruolo di federatore e mediatore nel centrodestra potrà essere basilare per il successo e l'unità della coalizione.

Elezioni Comunali 2022: Giuseppe Conte

Il Movimento 5 Stelle forse vive la fase più complicata da quando esiste. Sono lontani i tempi del 2018 del grande risultato alle elezioni.

Di qualche giorno fa la scissione del gruppo che fa riferimento al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Alle elezioni il Movimento non è giudicabile, pochissimi i candidati sindaco in campo, in tante città, comprese alcune delle più importanti il Movimento non si è presentato.

La performance nelle urne dove il Movimento era presente ha peggiorato un quadro già poco brillante. Da capire quale sarà il posizionamento delle due anime, quella ufficiale Movimento 5 Stelle guidata da Conte e della scissione di Di Maio "Insieme per il Futuro" in vista delle Politiche 2023.

Elezioni Comunali 2022: le pagelle ai leader e ai partiti, Carlo Calenda e Matteo Renzi

Matteo Renzi con Italia Viva e Carlo Calenda con Azione sono andati con le mani libere in queste elezioni.

Accordi vari città per città in base alle persone, ai candidati sindaco. Si susseguono da più parti gli appelli ai due leader al fine di unirsi in vista delle Politiche in nome delle posizioni che li uniscono che sono maggiori rispetto a quelle che li dividono. Anche questo sarà un aspetto da valutare.

Andranno autonomamente alle Politiche con un'offerta alternativa al centrodestra e al centrosinistra oppure un dialogo a sinistra si potrà ancora aprire?

Di certo entrambi non vogliono sentirne parlare di alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il campo largo di Letta non li entusiasma. Da capire anche qui quale sarà il loro posizionamento.